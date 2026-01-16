quattroruote-icon
FORMULA 1

F1: Αποκάλυψη για τις Red Bull και Racing Bulls του 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.01.2026
Autotypos Team
f1-apokalypsi-gia-tis-red-bull-kai-racing-bulls-tou-2026-789721

Red Bull και Racing Bulls επέλεξαν το Motor City για να αποκαλύψουν τα νέα τους μονοθέσια για τη νέα σεζόν της F1

Μια επιλογή που καθόλου τυχαία δεν είναι, αφού εκεί χτυπάει η βιομηχανική καρδιά της Ford. Οι δύο ομάδες γυρνάνε σελίδα στην ιστορία τους, κλείνοντας το κεφάλαιο Honda και ξεκινώντας τη συνεργασία τους με τον αμερικάνικο κολοσσό. Red Bull και RB αποκάλυψαν τα liveries των μονοθέσιων, RB22, που θα οδηγούν οι, Μαξ Φερστάπεν και Isack Hadjar, καθώς και τη VCARB03, που θα οδηγούν οι, Liam Lawson και ο rookie, Arvid Lindblad.

Κοινό όραμα

Η νέα σεζόν έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια της Red Bull, αφού οι νέες μονάδες ισχύος γεννήθηκαν κάτω από την ενιαία στέγη των, Red Bull Powertrains, με τη στρατηγική και τεχνολογική υποστήριξη της Ford.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η επιστροφή στις ρίζες γίνεται εμφανείς παρατηρώντας το νέο livery της Red Bull, το οποίο ξυπνά μνήμες από τα χρυσά της χρόνια, διαθέτοντας ωστόσο μια μοντέρνα πινελιά. Το μπλε παραμένει το κυρίαρχο χρώμα, αλλά έχει ανοιχτεί, αποκτά βάθος και πλαισιώνεται από λευκό, το οποίο για άλλη μια φορά συνορεύει με τα λογότυπα και τα γράμματα της μάρκας.

Μια άμεση αναφορά στις εποχές των Vettel και Ricciardo, αλλά χωρίς νοσταλγία: η RB22 κοιτάζει μπροστά, με γεωμετρικά ένθετα και μια εξέχουσα παρουσία της Ford, υπογραμμίζοντας μια συμμαχία που ξεπερνά την απλή εφαρμογή ενός σήματος στους κινητήρες.

Η επιλογή της Racing Bulls είναι διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική. Το λευκό παραμένει το κυρίαρχο χρώμα, αλλά δίνει τη θέση του στο μπλε της Ford, το οποίο ρέει έντονα κατά μήκος των πλαϊνών ποδιών και του πλαισίου, διακόπτοντας το μαύρο χρώμα των σκόπιμα εκτεθειμένων ανθρακονημάτων.

Το νέο livery της RB μοιάζει με μια φυσική εξέλιξη του αντίστοιχου του 2025, δίνοντάς του μια πιο τεχνική και βιομηχανική κατεύθυνση, σχεδόν σαν να αποδίδει οπτικά την ωρίμανση της ομάδας.

Τι κρατάμε:

  • Red Bull και RB αποκάλυψαν τα liveries των μονοθέσιων για το 2026
  • Το 2026 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τις δύο ομάδες, αφού σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας με τη Ford
  • Το μπλε συνεχίζει να κυριαρχεί στο νέο livery της Red Bull, με τα σήματα της Ford σε περίοπτη θέση
  • Η RB αντικαθιστά το μπλε με άσπρο, με το νέο της livery να δείχνει πως ομάδα ωριμάζει
Πρόσφατες Ειδήσεις