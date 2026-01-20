F1: Άρχισαν τα όργανα – Ford και Cadillac ξεκίνησαν ήδη να «τρώγονται»

Ακόμα δεν άρχισε η νέα σεζόν της F1 και οι δύο αμερικάνικες εταιρείες άρχισαν ήδη να ανταλλάσσουν τα πρώτα «χτυπήματα»

H καρδιά της F1 χτυπάει πια για τα καλά στις ΗΠΑ, με τους Αμερικάνους να φιλοξενούν πια τρία Γκραν Πρι και την Cadillac να ετοιμάζεται να γίνει η δεύτερη αμερικάνικη ομάδα στο grid. Παράλληλα, η Ford ξεκινά το 2026 τη συνεργασία της με τη Red Bull, παίρνοντας τη θέση της Honda ως πάροχος κινητήρων.

Θα περίμενε κανείς πως οι δύο αμερικάνικες εταιρείες θα υποστήριζαν η μια την άλλη σε αυτό το νέο κεφάλαιο, αλλά οι δύο άσπονδοι εχθροί άρχισαν ήδη να «τρώγονται».

«Η δικιά μας είναι μεγαλύτερη»

Αυτό δήλωσε ο Dan Towiss, CEO της TWG Motorsports η οποία κατέχει τα δικαιώματα της ομάδας της Cadillac, μιλώντας για τη συμφωνία και τη δέσμευση των δύο αμερικάνικων εταιριών στην F1.

«Δεν είναι καν κοντά. Η μία (Ford) έχει μια συμφωνία μάρκετινγκ με ελάχιστο αντίκτυπο, ενώ η GM είναι μέτοχος (στην ομάδα Cadillac). Είναι βαθιά ενσωματωμένοι από μηχανικής άποψης και συμμετείχαν από την πρώτη μέρα. Αυτές οι δύο συμφωνίες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές».

Υπενθυμίζουμε πως η Cadillac αναμένεται να γίνει η δεύτερη (μετά τη Haas) αμερικάνικη ομάδα στο grid της F1, πραγματοποιώντας το όνειρο του Andretti. Για τις δύο πρώτες της σεζόν στην κορυφαία διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Cadillac θα πορευθεί χρησιμοποιώντας κινητήρες της Ferrari, ενώ σχεδιάζει να αναπτύξει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί τους δικούς της κινητήρες από το 2028.

Η απάντηση της Ford

Στην αντίπερα όχθη, η Ford μπορεί να μην συμμετέχει με την δικιά της ομάδα, αλλά δεν αφήνει τίποτα να πέσει «στο πάτωμα». Ο Bill Ford είπε πως «άρχισε να γελάει» όταν άκουσε πως η GM μπαίνει στην F1.

«Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα ισχύει το αντίστροφο», είπε. «Χρησιμοποιούν κινητήρες της Ferrari. Δεν χρησιμοποιούν κινητήρες Cadillac. Δεν ξέρω αν έχουν υπαλλήλους της GM στην ομάδα».

Από την πλευρά της, η Ford λέει πως συμμετέχει έμπρακτα στην F1, με μηχανικού της Ford Racing να έχουν ενσωματωθεί στο δυναμικό της Red Bull Powertrains στο Ηνωμένο Βασίλειο και να προμηθεύει εξαρτήματα για τη νέα υβριδική μονάδα ισχύος. Παράλληλα, η Ford διατηρεί σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των μπαταριών για τα υβριδικά συστήματα, σύμφωνα με τη New York Times.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε ξοδέψει πολλά χρήματα για να βάλουμε το λογότυπό μας σε ένα αυτοκίνητο ή για να βάλουμε το όνομά μας δίπλα σε μια ομάδα», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής της Ford Performance, Will Ford. «Αλλά πήραμε μια πολύ συνειδητή απόφαση να σχηματίσουμε την Red Bull Ford Powertrains, ως μια πραγματική τεχνική συνεργασία και να υποστηρίξουμε πραγματικά την τολμηρή προσπάθεια της Red Bull για την ανάπτυξη της δικής της μονάδας ισχύος».

Όλα θα λυθούν στην άσφαλτο

Καλά όλα αυτά, αλλά τα λόγια είναι μόνο… λόγια, με τις πραγματικές απαντήσεις να δίνονται όταν σβήσουν τα φώτα. Σίγουρα, οι δύο εταιρείες δεν θα ξεκινήσουν από την ίδια «θέση» στη νέα σεζόν της F1, αλλά οι προσδοκίες δεν είναι οι ίδιες.

Από τη μια πλευρά, η Cadillac ξεκινά από το μηδέν, με τον πρώτο της στόχο να πρέπει να είναι να καταφέρει να ξεχωρίσει, και όχι απλώς να φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης όπως η Haas.

Από την άλλη, η Ford βάζει το όνομά της δίπλα σε αυτό μιας εκ των μεγαλύτερων δυνάμεων της εποχής, με τη Red Bull να θέλει να κάνει το comeback και να επιστέψει στην κορυφή μετά από μια σεζόν απόλυτης κυριαρχίας της McLaren.

