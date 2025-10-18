F1 Austin – Ο Verstappen κυρίαρχος στο Σπριντ, διπλό πλήγμα για τη McLaren

Ο Ολλανδός της Red Bull κατέκτησε με άνεση το Σπριντ στο Όστιν, ενώ και τα δύο μονοθέσια της McLaren εγκατέλειψαν ύστερα από σύγκρουση στον πρώτο γύρο

Ο Max Verstappen συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία κατακτώντας τη νίκη στο Σπριντ του Όστιν, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από χαοτική εκκίνηση και διπλή εγκατάλειψη της McLaren ήδη από τον πρώτο γύρο.

Χάος στη στροφή 1 – Διπλή εγκατάλειψη για τη McLaren

Το Σπριντ ξεκίνησε με απρόοπτο, καθώς οι δύο McLaren είχαν δραματικό φινάλε πριν καν συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος. Ο Oscar Piastri δέχτηκε επαφή από τον Nico Hülkenberg της Sauber στη στροφή 1, με αποτέλεσμα το μονοθέσιό του να περιστραφεί και να παρασύρει τον Lando Norris. Και οι δύο οδηγοί της βρετανικής ομάδας εγκατέλειψαν αμέσως, αφήνοντας τη McLaren χωρίς καμία πιθανότητα για βαθμούς.

LAP 1/19 What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Η παρουσία του Safety Car ήταν αναπόφευκτη, ενώ η πίστα καθαρίστηκε προτού ο Verstappen ξαναπάρει τον έλεγχο του ρυθμού. Παρά την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο George Russell, ο Ολλανδός διατήρησε με άνεση το προβάδισμα, οδηγώντας σε μια ακόμη πειστική νίκη.

Ακόμη ένα βήμα για τη Red Bull

Η Red Bull ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της σε μια χρονιά που δείχνει να κλείνει όπως ξεκίνησε — με τον Verstappen απόλυτα κυρίαρχο. Το Σπριντ του Όστιν ήταν μια ακόμη επίδειξη σταθερότητας και ελέγχου, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τριπλό πλέον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Για τη McLaren, αντίθετα, το αποτέλεσμα ήταν ένα σκληρό πισωγύρισμα μετά τις πρόσφατες εξαιρετικές εμφανίσεις της. Η ομάδα του Woking θα ελπίζει σε

ανασύνταξη και καλύτερη τύχη στον κυριακάτικο αγώνα.

Τι κρατάμε

Εντυπωσιακή και ελεγχόμενη νίκη του Verstappen.

Δύο McLaren εκτός από τον πρώτο γύρο μετά από επαφή.

Ο Russell και η Mercedes χωρίς απάντηση στον ρυθμό της Red Bull.

Η McLaren χάνει σημαντικούς βαθμούς.

Το Σπριντ στο Austin επιβεβαιώνει την απόσταση του Verstappen από τον ανταγωνισμό.

