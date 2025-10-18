quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

F1 Austin – Ο Verstappen κυρίαρχος στο Σπριντ, διπλό πλήγμα για τη McLaren

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
f1-austin-o-verstappen-kyriarchos-sto-sprint-diplo-pligma-gia-ti-mclaren-779811

Ο Ολλανδός της Red Bull κατέκτησε με άνεση το Σπριντ στο Όστιν, ενώ και τα δύο μονοθέσια της McLaren εγκατέλειψαν ύστερα από σύγκρουση στον πρώτο γύρο

Ο Max Verstappen συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία κατακτώντας τη νίκη στο Σπριντ του Όστιν, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από χαοτική εκκίνηση και διπλή εγκατάλειψη της McLaren ήδη από τον πρώτο γύρο.

Χάος στη στροφή 1 – Διπλή εγκατάλειψη για τη McLaren

Το Σπριντ ξεκίνησε με απρόοπτο, καθώς οι δύο McLaren είχαν δραματικό φινάλε πριν καν συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος. Ο Oscar Piastri δέχτηκε επαφή από τον Nico Hülkenberg της Sauber στη στροφή 1, με αποτέλεσμα το μονοθέσιό του να περιστραφεί και να παρασύρει τον Lando Norris. Και οι δύο οδηγοί της βρετανικής ομάδας εγκατέλειψαν αμέσως, αφήνοντας τη McLaren χωρίς καμία πιθανότητα για βαθμούς.

Η παρουσία του Safety Car ήταν αναπόφευκτη, ενώ η πίστα καθαρίστηκε προτού ο Verstappen ξαναπάρει τον έλεγχο του ρυθμού. Παρά την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο George Russell, ο Ολλανδός διατήρησε με άνεση το προβάδισμα, οδηγώντας σε μια ακόμη πειστική νίκη.

Ακόμη ένα βήμα για τη Red Bull

Η Red Bull ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της σε μια χρονιά που δείχνει να κλείνει όπως ξεκίνησε — με τον Verstappen απόλυτα κυρίαρχο. Το Σπριντ του Όστιν ήταν μια ακόμη επίδειξη σταθερότητας και ελέγχου, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τριπλό πλέον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Για τη McLaren, αντίθετα, το αποτέλεσμα ήταν ένα σκληρό πισωγύρισμα μετά τις πρόσφατες εξαιρετικές εμφανίσεις της. Η ομάδα του Woking θα ελπίζει σε

ανασύνταξη και καλύτερη τύχη στον κυριακάτικο αγώνα.

Τι κρατάμε

  • Εντυπωσιακή και ελεγχόμενη νίκη του Verstappen.

  • Δύο McLaren εκτός από τον πρώτο γύρο μετά από επαφή.

  • Ο Russell και η Mercedes χωρίς απάντηση στον ρυθμό της Red Bull.

  • Η McLaren χάνει σημαντικούς βαθμούς.

  • Το Σπριντ στο Austin επιβεβαιώνει την απόσταση του Verstappen από τον ανταγωνισμό.

Όλες οι ειδήσεις

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Formula 1
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

verstappen-stin-pole-gia-to-sprint-tou-austin-mclaren-sti-machi-tis-protis-grammis-779805

FORMULA 1

18.10.2025

Verstappen στην pole για το Sprint του Austin – McLaren στη μάχη της πρώτης γραμμής
katataktiries-thriler-sto-bakou-me-aschimo-kairo-kai-exi-kokkines-simaies-775915

FORMULA 1

20.09.2025

Κατατακτήριες-θρίλερ στο Μπακού, με άσχημο καιρό και έξι κόκκινες σημαίες
formoula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-sto-bakou-tou-azerbaitzan-666724

FORMULA 1

19.09.2025

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν
formoula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-sti-montsa-tis-italias-674085

FORMULA 1

05.09.2025

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix στη Μόντσα της Ιταλίας
sok-stin-f1-apolythike-o-christian-horner-apo-ti-red-bull-racing-642740

FORMULA 1

09.07.2025

Σοκ στην F1: Απολύθηκε ο Christian Horner από τη Red Bull Racing
des-mia-skini-apo-tin-tainia-f1-me-ton-brad-pitt-prin-tin-episimi-premiera-video-750294

FORMULA 1

13.06.2025

Δες μια σκηνή από την ταινία F1 με τον Brad Pitt, πριν την επίσημη πρεμιέρα [video]

Πρόσφατες Ειδήσεις