F1 Bahrain GP: Πρώτη pole για τον Verstappen, δίπλα του ο Hamilton

Ο Max Verstappen πήρε την πρώτη του pole position στο φετινό πρωτάθλημα της F1, με τον Lewis Hamilton δεύτερο στις κατατακτήριες του Bahrain GP στη Sepang.

Ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του Bahrain GP, κατακτώντας την πρώτη του pole position για το 2026. Στη Sepang της Μαλαισίας, όπου φιλοξενείται ο 16ος γύρος της σεζόν, ο Ολλανδός έδωσε τον τόνο στο Q3 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία με διαφορά σχεδόν τριών δεκάτων από τον Lewis Hamilton, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρώτη σειρά για τον αγώνα. Η ασυνήθιστη ονομασία είναι και η επίσημη: Bahrain Grand Prix in Malaysia. Η Red Bull είχε λόγους να χαμογελά και με την επίδοση του Isack Hadjar, ο οποίος σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Ωστόσο, η ποινή θέσεων που τον συνοδεύει στον αγώνα σημαίνει ότι δεν θα διατηρήσει αυτή τη θέση στην εκκίνηση. Έτσι, ο Kimi Antonelli, τέταρτος στις κατατακτήριες, αναμένεται να ανέβει τρίτος.

Ο Verstappen έβαλε από νωρίς τις βάσεις

Η υπεροχή του Verstappen φάνηκε ήδη από την πρώτη προσπάθεια στο τελευταίο σκέλος της διαδικασίας. Με χρόνο 1:35.250, ο οδηγός της Red Bull ανέβηκε στην προσωρινή pole, αφήνοντας περίπου τρία δέκατα πίσω του τον Hadjar και βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τους υπόλοιπους διεκδικητές. Σε εκείνο το σημείο, ο Hamilton βρισκόταν τρίτος, μπροστά από τον Oscar Piastri, ενώ ακολουθούσαν οι Charles Leclerc και Lando Norris. Ο George Russell περιοριζόταν στην έβδομη θέση, χωρίς να βρίσκει στην πρώτη του προσπάθεια την ταχύτητα που χρειαζόταν για να πλησιάσει την κορυφή. Ο Verstappen είχε ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό περιθώριο, αλλά η pole δεν είχε κριθεί. Με μία ακόμη προσπάθεια διαθέσιμη για τους βασικούς αντιπάλους του, το ενδιαφέρον στράφηκε στο κατά πόσο η Ferrari και η Mercedes θα μπορούσαν να μειώσουν τη διαφορά.

Ο Hamilton απάντησε, αλλά δεν έφτασε

Στις τελευταίες προσπάθειες, ο Hamilton ήταν εκείνος που πλησίασε περισσότερο τον Ολλανδό. Ο οδηγός της Ferrari βελτίωσε την επίδοσή του στο πρώτο τμήμα της πίστας και σημείωσε τον ταχύτερο ενδιάμεσο χρόνο στο δεύτερο, δείχνοντας ότι μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την τρίτη θέση. Ο Verstappen, όμως, είχε επίσης βελτιώσει τον χρόνο του και είχε ανεβάσει τη διαφορά από τον Hadjar σε περισσότερα από τέσσερα δέκατα. Ο Hamilton πέρασε τελικά δεύτερος, αλλά έμεινε σχεδόν τρία δέκατα μακριά από την pole position. Το αποτέλεσμα φέρνει τους δύο οδηγούς δίπλα δίπλα στην πρώτη σειρά, με τη Red Bull να έχει το πλεονέκτημα της pole και τη Ferrari έναν άμεσο διεκδικητή στις πρώτες στροφές. Για τον Verstappen, η επίδοση στη Sepang βάζει τέλος στην αναμονή για την πρώτη φετινή pole.

Η διαφορετική επιλογή του Antonelli

Ο Antonelli ακολούθησε διαφορετικό χρονισμό στο Q3, βγαίνοντας στην πίστα όταν οι υπόλοιποι είχαν ολοκληρώσει τις αρχικές τους προσπάθειες. Έτσι, είχε καθαρό δρόμο μπροστά του και απέφευγε την κίνηση, χωρίς όμως να μπορεί να εκμεταλλευτεί το slipstream κάποιου άλλου μονοθεσίου. Ο Ιταλός βελτίωσε τον προσωπικό του χρόνο, αλλά στο πρώτο τμήμα έχανε περίπου τέσσερα δέκατα από τον Verstappen. Η προσπάθειά του τον έφερε προσωρινά τρίτο, 0,381 δευτερόλεπτα πίσω από τον τότε καλύτερο χρόνο του Ολλανδού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βρέθηκε τέταρτος, πίσω από τον Hadjar. Η ποινή του οδηγού της Red Bull, πάντως, του επιτρέπει να κερδίσει μία θέση για την εκκίνηση, διατηρώντας τη Mercedes κοντά στους δύο πρωταγωνιστές.

Πέμπτος ο Leclerc, όγδοος ο Russell

Ο Leclerc δεν κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια να περάσει τον Antonelli και ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες πέμπτος. Πίσω του βρέθηκε ο Norris, ο οποίος ανέβηκε έκτος, ενώ ο Piastri δεν βελτίωσε στην καθοριστική προσπάθεια. Για τον Russell, το φινάλε έφερε την όγδοη θέση. Πρόκειται για αφετηρία που τον υποχρεώνει να αναζητήσει κέρδος θέσεων στον αγώνα, έχοντας μπροστά του μονοθέσια των Red Bull, Ferrari και McLaren, καθώς και τον teammate του. Στο Q3 συμμετείχαν επίσης οι Gabriel Bortoleto και Pierre Gasly, εξασφαλίζοντας παρουσία στην τελική δεκάδα.

Οι αποκλεισμοί και οι ποινές

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε από το Q1 για τους Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas και Sergio Perez. Στο Q2 αποκλείστηκαν οι Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto και Arvid Lindblad, οι οποίοι έμειναν εκτός της μάχης για την pole. Πέρα από τον Hadjar, ποινές θέσεων εκκίνησης έχουν και οι Colapinto και Lindblad. Επομένως, η κατάταξη των κατατακτήριων δεν ταυτίζεται με την τελική σειρά εκκίνησης, η οποία θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των ποινών. Το βασικό σκηνικό στην κορυφή, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει: Verstappen και Hamilton στην πρώτη σειρά, με τον Antonelli να επωφελείται από την ποινή του Hadjar και να παίρνει θέση ακριβώς πίσω τους.