F1: Έκλεψαν 300 μέτρα καλώδια από την νεότερη πίστα της χρονιάς – Σε μία βδομάδα είναι ο αγώνας

Άγνωστοι έβαλαν άλλο ένα πρωτοφανές εμπόδιο στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πίστα της F1, αφαιρώντας καλώδια μήκους 300 μέτρων

Περίπου 300 μέτρα καλώδια έκανα «φτερά» στη Μαδρίτη, λίγες μέρες πριν την πραγματοποίηση του πρώτου ισπανικού GP της F1 στη νέα πίστα Madring, δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους στους διοργανωτές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για πιθανή αναβολή του αγωνιστικού Σαββατοκύριακού, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11-13 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές στην ισπανική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

300 μέτρα καλώδια αφαιρέθηκαν από το τούνελ

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η κλοπή έγινε αντιληπτή την Κυριακή, σε τμήμα τούνελ της πίστας μήκους 5,4 χιλιομέτρων. Οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν καλώδια τα οποία ήταν συνδεδεμένα με γεννήτριες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εργασιών προετοιμασίας για το Grand Prix.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί συλλήψεις. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την κλοπή, αλλά και αν το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στις εργασίες προετοιμασίας της πίστας.

Η χρονική συγκυρία κάθε άλλο παρά ιδανική είναι, καθώς το Madring βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν υποδεχθεί για πρώτη φορά τη Formula 1.

Η Μαδρίτη επιστρέφει στη Formula 1

Το νέο circuit είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το πρώτο Grand Prix Ισπανίας στη Μαδρίτη από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, αντικαθιστώντας τη Βαρκελώνη ως έδρα του ισπανικού GP από το 2026. Η επιστροφή της F1 στη Μαδρίτη αποτελεί σημαντικό γεγονός, καθώς η ισπανική πρωτεύουσα επιστρέφει στο καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κλοπή των καλωδίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του Grand Prix. Ωστόσο, το περιστατικό προσθέτει ένα ακόμη απρόοπτο στην προετοιμασία για το ντεμπούτο του Madring.

19 κόκκινες σημαίες στις πρώτες δοκιμές

Oι πρώτες δοκιμές στο Madring μόλις πραγματοποιήθηκαν, με τους οδηγούς της F3 να συμμετέχουν σε διήμερο test ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1. Οι εν λόγω δοκιμές ανέδειξαν από νωρίς τον απαιτητικό χαρακτήρα της διαδρομής, καθώς σημειώθηκαν 19 κόκκινες σημαίες. Από αυτές, οι 11 προκλήθηκαν από επαφές με τις μπαριέρες, δίνοντας στους οδηγούς μια πρώτη γεύση των προκλήσεων που τους περιμένουν.

Το Madring συνδυάζει χαρακτηριστικά street circuit με μόνιμα τμήματα γύρω από το εκθεσιακό κέντρο IFEMA της Μαδρίτης. Η διαδρομή διαθέτει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και την έντονα κεκλιμένη La Monumental.

Με το πρώτο Grand Prix της Μαδρίτης να απέχει πλέον λιγότερο από δύο εβδομάδες, οι διοργανωτές θα ελπίζουν ότι η κλοπή των καλωδίων θα παραμείνει ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν θα εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για τη διοργάνωση.

Πηγή: Yahoo Sports