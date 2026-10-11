F1: Ένας Max Verstappen από τα παλιά κυριάρχησε στη Σιγκαπούρη

Ο Max Verstappen ήταν για άλλη μια φορά σε κέφια και έκανε το απόλυτο 4/4 σε κατατακτήριες και αγώνες στη Σιγκαπούρη

Απολαυστικός ήταν ο Max Verstappen σε αυτό το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, κάνοντας το απόλυτο 4/4 σε κατατακτήριες και αγώνες. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του στη Σιγκαπούρη, στον αγώνα που συμπλήρωσε 250 εκκινήσεις στα grid της F1.

Ο superstar της Red Bull θύμισε Verstappen από τα… παλιά, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της πρώτης θέσης χωρίς να αισθανθεί ουσιαστική απειλή καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η νέα εντυπωσιακή επίδοση έρχεται μετά τη νίκη του στο Sprint race του Σαββάτου, με τον Ολλανδός να εκκινεί πρώτος και στους 2 αγώνες.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc της Ferrari, με τον Kimi Antonelli να ανεβαίνει για άλλη μια φορά στο βάθρο. Ο Ιταλός κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς το όνειρο του τίτλου, τον οποίο μπορεί πια να σιγουρέψει μαθηματικά στον επόμενο αγώνα στο Όστιν.

Στην 4η και την 5η θέση αντίστοιχα τερμάτισαν οι δύο McLaren των, Lando Norris και Oscar Piastri. 6η θέση και απογοήτευση για τον Lewis Hamilton της Ferrari.

Στην 7η θέση τερμάτισε ο Liam Lawson (Racing Bulls), έχοντας πίσω του στην 8η θέση το Audi του Nico Hulkenberg, οποίος άντεξε στην πίεση του George Russel (9ος) της Mercedes.

Tην πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Isack Hadjar (Red Bull).

Χωρίς πολλές συγκινήσεις ο αγώνας σε αρκετά καλές συνθήκες για οδηγούς και μονοθέσια.