F1: Επικίνδυνη για τους οδηγούς η νέα Aston Martin; – Το τεράστιο πρόβλημα

Η Aston Martin αναφέρει σοβαρούς κραδασμούς από το κινητήριο σύνολο που «περνούν» στα χέρια των οδηγών. Φόβοι για νευρική βλάβη.

Η Aston Martin μπαίνει στη νέα σεζόν με έναν πονοκέφαλο που δεν έχει σχέση με αεροδυναμική ή ρυθμίσεις. Το μεγάλο θέμα είναι οι έντονοι κραδασμοί από το σύστημα ισχύος, οι οποίοι στην προετοιμασία περιορίζουν τα stint και, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, φτάνουν μέχρι τα χέρια των οδηγών σε βαθμό που δημιουργεί ανησυχία για τραυματισμό.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε στις δοκιμές εξέλιξης και ανάγκασε την ομάδα να περιορίσει σημαντικά το πρόγραμμα, ενώ η λύση που θα δοκιμαστεί άμεσα περιγράφεται ως προσωρινό μέτρο.

Το πρόβλημα που «σπάει» εξαρτήματα και χτυπά τη μπαταρία

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η βασική αιτία των περιορισμών ήταν ένας μεγάλος κραδασμός από το power unit, ο οποίος κατέστρεφε τη μπαταρία σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί να δουλέψει για πολύ πριν εμφανιστεί βλάβη. Παράλληλα, η ένταση των κραδασμών οδηγούσε και σε καθαρά πρακτικά προβλήματα αξιοπιστίας, με εξαρτήματα του αυτοκινήτου να αποκολλώνται.

Η ομάδα βρίσκεται στο πρώτο της έτος συνεργασίας με τη Honda και παράλληλα δουλεύει σε πλαίσιο νέων απαιτήσεων, με δικές της λύσεις σε κιβώτιο και πίσω ανάρτηση. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν, τέτοιες δυσκολίες είναι αναμενόμενες σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή, αλλά η έκταση του προβλήματος ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.

Το πιο σοβαρό, οι κραδασμοί περνούν στα χέρια των οδηγών

Το πιο ανησυχητικό κομμάτι δεν είναι η απώλεια χρόνου στην πίστα, αλλά το ότι η δόνηση μεταφέρεται τελικά στο cockpit και καταλήγει στα χέρια των οδηγών.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, ο Fernando Alonso εκτιμά ότι δεν μπορεί να κάνει πάνω από 25 συνεχόμενους γύρους χωρίς να ρισκάρει μόνιμη νευρική βλάβη στα χέρια, ενώ ο Lance Stroll τοποθετεί αυτό το όριο στους 15 γύρους. Με αυτά τα δεδομένα, η ομάδα παραδέχεται ότι θα χρειαστεί να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στο πόσους γύρους μπορεί να κάνει σερί, μέχρι να βρεθεί η ρίζα του προβλήματος και να μειωθούν οι κραδασμοί στην πηγή.

Τι θα δοκιμάσουν άμεσα και τι δεν έχει λυθεί ακόμη

Από την πλευρά της Honda αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη η βασική αιτία, όμως υπάρχει ένα αντίμετρο που θα εφαρμοστεί ως ενδιάμεση λύση. Η αποτελεσματικότητά του σε πραγματικές συνθήκες πίστας δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη και για αυτό αναφέρεται ότι θα μπουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στη λειτουργία του κινητήριου συνόλου.

Από την πλευρά του Adrian Newey αναφέρεται ότι η δουλειά εστίασε στη μπαταρία ως κρίσιμο στοιχείο και ότι το μέτρο που θα χρησιμοποιηθεί έχει δοκιμαστεί σε dyno, μειώνοντας σημαντικά τους κραδασμούς που περνούν στη μπαταρία. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η πηγή των κραδασμών βρίσκεται στο σύνολο του power unit, με τον θερμικό κινητήρα και πιθανόν και τη μονάδα MGU να εμπλέκονται, ενώ το σασί λειτουργεί ως «δέκτης».

Υπάρχει «βάση» στο σασί, αλλά όλα εξαρτώνται από το να λυθεί το θέμα αξιοπιστίας

Παρότι το πρόβλημα κραδασμών κυριαρχεί, μεταφέρεται και μια πιο αισιόδοξη ανάγνωση για το πλαίσιο. Ο Newey υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο έχει σημαντικό περιθώριο εξέλιξης, με την ομάδα να θεωρεί πως υπάρχει προοπτική να βελτιωθεί αισθητά μέσα στη σεζόν, αρκεί να ξεμπλοκάρει το κομμάτι που σήμερα περιορίζει τη συλλογή δεδομένων και την αξιοποίηση του πακέτου.

Τι κρατάμε;