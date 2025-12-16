F1: Επιστρέφει στο καλεντάρι το Πορτιμάο – Η πίστα που θα αντικαταστήσει

Η θρυλική πίστα κοντά στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας επιστρέφει στο καλεντάρι της F1 για τις σεζόν 2027 και 2028

Το Algarve International Circuit ετοιμάζεται να κάνει την επιστροφή του στο καλεντάρι της Formula 1 από το 2027, παίρνοντας τη θέση του Zandvoort, με την ολλανδική πίστα να αποτελεί παρελθόν μετά από μόλις 6 χρόνια. Η τελευταία φορά που ο μαγικός κόσμος της F1 φιλοξενήθηκε στην πορτογαλική πίστα ήταν τις σεζόν 2020 και 2021, εν μέσω covid.

Τότε, και οι δύο αγώνες είχαν νικητή τον Λιούις Χάμιλτον και τη Mecedes, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι, Μαξ Φερστάπεν και Βάλτερι Μπότας.

Ένας κλασσικός σταθμός της F1

Το Πορτογαλικό Γκραν Πρι είναι ένας κλασσικός σταθμός στο ημερολόγιο της F1, με τους αγώνες των σεζόν 2027 και 2028 να είναι η νούμερο 19 και 20 στάση στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου. Εκτός του Πορτιμάο, 13 από τους εν λόγω αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί στο Εστορίλ, μεταξύ 1984 και 1996.

Τρεις προηγούμενοι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από το 1958 έως το 1960 – δύο από αυτούς στο Πόρτο, ένας από αυτούς στην επικίνδυνη πίστα Monsanto Park της Λισαβόνας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της F1, Stefano Domenicali, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω το Πορτιμάο να επιστρέφει στο ημερολόγιο της Formula 1 και που το άθλημα συνεχίζει να πυροδοτεί το πάθος του απίθανου πορτογαλικού fanbase μας. Η πίστα προσφέρει ενθουσιασμό από την πρώτη στροφή μέχρι την καρό σημαία, και η ενέργειά της σηκώνει τους οπαδούς από τις θέσεις τους. Το ενδιαφέρον και η ζήτηση για τη διοργάνωση ενός Grand Prix της Formula 1 είναι τα υψηλότερα που έχουν υπάρξει ποτέ». Ο Jaime Costa, Διευθύνων Σύμβουλος της πίστας, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη Formula 1 πίσω στην Πορτογαλία και στο Autodromo Internacional do Algarve. Το Grand Prix της Πορτογαλίας θα αναδείξει την αριστεία της πίστας μας και το πάθος των οπαδών μας, προσφέροντας μια ισχυρή ώθηση στον τουρισμό, την περιοχή και την κοινότητά μας».

Τι κρατάμε:

Η πίστα του Πορτιμάο επιστέφει για πρώτη φορά μετά τον covid

Η κλασσική πορτογαλική πίστα παίρνει τη θέση του Zandvoort, από το 2027

Ενθουσιασμένοι είναι οι χιλιάδες οπαδοί της F1 στην Πορτογαλία, περιμένοντας «πως και πως» την επιστροφή των μονοθεσίων

Πηγή: Motorsport.com