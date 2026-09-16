F1: Επιστρέφει το Grand Prix της Τουρκίας – Αναλυτικό πρόγραμμα 2027

Η Formula 1 και η FIA ανακοίνωσαν το επίσημο πρόγραμμα του 2027, το οποίο περιλαμβάνει 24 αγώνες σε 22 χώρες και 10 Sprint – Για πρώτη φορά Sprint σε Μπαχρέιν, Αυστραλία, Ιαπωνία, Μονακό και Άμπου Ντάμπι

Η Formula 1 και η FIA ανακοίνωσαν, μετά την έγκριση από το World Motor Sport Council, το επίσημο πρόγραμμα της F1 του 2027. Η σεζόν θα διεξαχθεί σε 22 χώρες, ενώ οι αγώνες Sprint αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με το 2026.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του 2027 έχει η επιστροφή της F1 στην Τουρκία, με το Intercity Istanbul Park να υποδέχεται ξανά Grand Prix μετά από απουσία έξι ετών.

Save the date 🗓️ The 2027 FIA Formula One World Championship Calendar is here 🏁 The Portuguese Grand Prix and Turkish Grand Prix return to the calendar, while the number of Sprint events increases to 10! 22 countries. 24 Grands Prix. 10 Sprints. One World Championship 🏆#FIA… pic.twitter.com/n5HWJDCqF8 — FIA (@fia) September 16, 2026

Η σεζόν ξεκινά στο Μπαχρέιν

Οι δοκιμές πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθούν στο Μπαχρέιν από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, η Formula 1 θα επιστρέψει στη χώρα για τον πρώτο αγώνα της σεζόν, πριν μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους αγώνες σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Κίνα, πριν από τα Grand Prix του Μαϊάμι και του Καναδά.

Το ευρωπαϊκό σκέλος περιλαμβάνει την επιστροφή της Formula 1 στην Πορτογαλία τον Ιούνιο, μετά το Μονακό. Τον Οκτώβριο, η Τουρκία επιστρέφει στο καλεντάρι, με το Grand Prix να τοποθετείται ανάμεσα σε αυτά του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης.

Στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, οι οδηγοί θα αγωνιστούν σε Όστιν, Mexico City, Σάο Πάολο και Λας Βέγκας, πριν από τους δύο τελευταίους αγώνες στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι.

10 Sprint μέσα στη σεζόν

Το καλεντάρι του 2027 συνδυάζει ιστορικές πίστες με σημαντικούς προορισμούς σε πέντε ηπείρους. Σύμφωνα με τη Formula 1, η διάταξη των αγώνων έχει σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει πιο αποδοτική γεωγραφική ροή μέσα στη σεζόν, υποστηρίζοντας παράλληλα τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας του πρωταθλήματος.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα Sprint events, τα οποία αυξάνονται από έξι σε 10 για το 2027. Η απόφαση αυτή έρχεται λόγω της επιτυχίας και της αυξημένης ζήτησης για τη συγκεκριμένη μορφή αγωνιστικού τριημέρου. Από την εισαγωγή του Sprint το 2021, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική τηλεθέαση των αγωνιστικών τριημέρων με Sprint είναι 12% υψηλότερη σε σχέση με τα τριήμερα χωρίς Sprint.

Παράλληλα, το Sprint Qualifying είναι έως και τρεις φορές δημοφιλέστερο στους φίλους της Formula 1 σε σχέση με τις ελεύθερες δοκιμές. Το 82% των θεατών που παρακολουθούν αγωνιστικό τριήμερο με Sprint δηλώνει ότι αυτό προσθέτει αξία στο εισιτήριό του, ενώ το 75% των φίλων της F1 θεωρεί ότι τα Sprint προσθέτουν μεγαλύτερη αξία στο καλεντάρι μιας σεζόν.

Πέντε νέοι προορισμοί για Sprint

Το Μπαχρέιν, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, το Μονακό και το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά Sprint event. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μονακό, όπου οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο συναρπαστικές περιόδους κατατακτήριων δοκιμών, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν την ταχύτητα και την ακρίβειά τους στους στενούς δρόμους του Μόντε Κάρλο. Παράλληλα, Sprint events θα επιστρέψουν σε Μόντρεαλ, Silverstone, Monza, Σάο Πάολο και Lusail, προσφέροντας ακόμη περισσότερη αγωνιστική δράση στα συγκεκριμένα Grand Prix.

Με 24 αγώνες και 10 Sprint, η F1 διαμορφώνει ένα ακόμη πιο γεμάτο πρόγραμμα για το 2027, διατηρώντας στο καλεντάρι ιστορικούς αγωνιστικούς προορισμούς αλλά και σημαντικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Formula 1 επιστρέφει στην Τουρκία

H επιστροφή της Formula 1 στην Τουρκία είναι γεγονός, με το Intercity Istanbul Park να υποδέχεται ξανά Grand Prix μετά από έξι χρόνια. Το τελευταίο Τουρκικό GP πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2021, όταν ο Valtteri Bottas πανηγύρισε τη νίκη με τη Mercedes, μπροστά από τους Max Verstappen και Sergio Perez. Η πίστα, μήκους 5,338 χλμ., φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα Formula 1 το 2005, με τον Kimi Raikonnen να κατακτά την πρώτη νίκη στην ιστορία του Τουρκικού GP.

Η επιστροφή του Istanbul Park στο καλεντάρι αποτελεί μέρος νέας πενταετούς συμφωνίας.