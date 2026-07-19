F1: Επιστροφή στις νίκες για τον Kimi Antonelli στο Spa

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Άλλη μια επιβλητική εμφάνιση για τον νεαρό Kimi Antonelli της Mercedes, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες στο Βελγικό Grand Prix στο Spa

Απολαυστικός για άλλον έναν αγώνα ήταν ο Kimi Antonelli (Mercedes), με τον 19χρονο να φτάνει στην πρώτη του νίκη στο Spa και την 6η συνολικά μετά από 10 αγώνες.

Ο Antonelli άντεξε στην πίεση που δέχτηκε από τον 2ο Leclerc (Ferrari), δείχνοντας αξιοζήλευτη ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Στην 3η θέση τερμάτισε ο Max Verstappen (Red Bull), με 4ο τον Lewis Hamilton, 5ο τον Oscar Piastri (McLaren) και 6η την άλλη Red Bull του Hadjar.

Στην 7η θέση τερμάτισε ο Lando Norris (McLaren), με τον βρετανό πρωταθλητή να εκκινεί από την 13η θέση λόγω ποινής 10 θέσεων.

Στην 8η θέση ο Bortoleto, σε ένα ακόμα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα για το μέλλον της rookie ομάδας της Audi. Lindblad (RB) και Colapinto (Alpine) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Έμμεσο δώρο του Russel στον Antonelli, με τον βρετανό να εγκαταλείπει στον πρώτο γύρο και την «ψαλίδα» μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes να ανοίγει στους 50 πόντους.

Στους 204 πόντους βρίσκεται πλέον ο Antonelli, με τον Hamilton να ακολουθεί με 159. Στην 3η θέση του πίνακα έπεσε ο Russel, που μένει στους 154.