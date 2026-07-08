F1: Έτοιμος να πάει στη McLaren o Max Verstappen;

Φουντώνουν τα σενάρια αποχώρησης του Max Verstappen από τη Red Bull – Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

Ο Max Verstappen εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με τα σενάρια γύρω από το μέλλον του να δίνουν και να παίρνουν όσο πλησιάζει η καλοκαιρινή διακοπή του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρκετές πηγές μέσα στο paddock, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολλανδό και τη McLaren φέρονται να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο CEO της βρετανικής ομάδας, Zak Brown, επιμένει δημόσια πως δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση.

Η ρήτρα αποδέσμευσης και το κρίσιμο σημείο

Η εγκατάλειψη του Verstappen στο Silverstone, έπειτα από πρόβλημα στην πίσω αεροτομή της Red Bull, είχε σημαντικές συνέπειες όχι μόνο βαθμολογικά αλλά και συμβολικά. Μετά το βρετανικό Grand Prix δεν είναι πλέον μαθηματικά δυνατό να βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος οδηγών πριν από τη θερινή διακοπή.

Στο paddock θεωρείται ευρέως ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση συνδέεται με τη ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβάνει το συμβόλαιό του. Αν δεν βρίσκεται στην πρώτη δυάδα, ο Verstappen εκτιμάται πως αποκτά το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη ρήτρα και να εξετάσει άλλες επιλογές, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του 2028.

Οι επαφές με τη Red Bull

Τον Ιούνιο ο Verstappen επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Red Bull στην Αυστρία, όπου είχε συναντήσεις με βασικούς μετόχους της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ο Mark Mateschitz και ο Chalerm Yoovidhya, ο οποίος ταξίδεψε από το Ντουμπάι ειδικά για τις συγκεκριμένες συζητήσεις. Σύμφωνα με το PlanetF1.com, η Red Bull επιχείρησε να εξαγοράσει τη ρήτρα αποδέσμευσης, ώστε να αφαιρεθεί από το συμβόλαιο του Ολλανδού. Ωστόσο, ο Verstappen αρνήθηκε να δεχθεί αυτή την πρόταση.

Όπως μετέδωσε αρχικά η ολλανδική De Limburger και επιβεβαιώνει το PlanetF1.com, η στάση αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια στη Red Bull, καθώς ο κορυφαίος οδηγός της ομάδας εξακολουθεί να μην δεσμεύεται για την παραμονή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Mark Mateschitz εμφανίζεται πλέον θετικός στο ενδεχόμενο να λυθεί η συνεργασία, άποψη που όμως δεν συμμερίζεται ο CEO της Red Bull, Oliver Mintzlaff, ο οποίος επιθυμεί να κρατήσει τον Verstappen έως το 2030.

Η αποχώρηση στελεχών αλλάζει το κλίμα

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, σημαντικό ρόλο στη στάση του Verstappen παίζουν και οι συνεχείς αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό της Red Bull. Ο Paul Monaghan φέρεται να βρίσκεται ήδη σε gardening leave πριν μετακομίσει στην Cadillac, ενώ ο GianPiero Lambiase, επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων και επί χρόνια μηχανικός αγώνα του Verstappen, αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν για να ενταχθεί στη McLaren, επίσης μετά από περίοδο gardening leave.

Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με τη διάλυση του οικογενειακού κλίματος που χαρακτήριζε τη Red Bull από τότε που ο Verstappen εντάχθηκε στην ομάδα το 2016, φέρονται να έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Μάλιστα, σύμφωνα με τη De Limburger, δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο ενός σαμπατικού έτους ή ακόμη και μιας προσωρινής αποχώρησης από τη Formula 1.

Η Mercedes απομακρύνεται, η McLaren παραμένει στο προσκήνιο

Τα σενάρια που συνέδεαν τον Verstappen με τη Mercedes φαίνεται πως έχουν πλέον ατονήσει, καθώς η γερμανική ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει με τους George Russell και Kimi Antonelli. Αντίθετα, οι φήμες για τη McLaren όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά ενισχύονται. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Zak Brown ότι οι θέσεις των Lando Norris και Oscar Piastri είναι «χαραγμένες» στην ομάδα, αρκετές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες με τον Verstappen συνεχίζονται.

Όταν ρωτήθηκε στο Silverstone τι θα μπορούσε να προσελκύσει τον Verstappen στη McLaren, ο Zak Brown απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί αυτό πραγματικά, γιατί έχω δύο οδηγούς στα μονοθέσιά μου. Οπότε, αυτό που δεν θα μπορούσα να του προσφέρω είναι μία θέση στο αγωνιστικό μου αυτοκίνητο. Αλλά πιστεύω ότι η McLaren είναι μια εξαιρετική ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τη Red Bull, την Alpine και τη Ferrari. Οι ομάδες της Formula 1 είναι καταπληκτικές. Πιστεύω ότι έχουμε ένα μοναδικό περιβάλλον, όπως όμως συμβαίνει και με όλες τις αγωνιστικές ομάδες. Εμείς έχουμε μια εξαιρετική ομάδα που έχει γνωρίσει πολλές επιτυχίες και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό μέρος για να εργάζεται κανείς, είτε είναι οδηγός, είτε επικεφαλής ομάδας, είτε μηχανικός ή οποιοσδήποτε άλλος στη McLaren».

Η θέση του Piastri

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, αν τελικά υπάρξει συμφωνία, η θέση που βρίσκεται υπό αμφισβήτηση είναι αυτή του Oscar Piastri, καθώς ο Lando Norris θεωρείται ασφαλής ως εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο ίδιος ο Αυστραλός σχολίασε τις φήμες λέγοντας: «Για μένα δεν σημαίνουν πολλά. Προφανώς ο Max είναι το ταλέντο που όλοι γνωρίζουμε και εξετάζει τις επιλογές του. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος εκεί που βρίσκομαι. Μου έχουν πει πολλές φορές ότι η ομάδα είναι ευχαριστημένη μαζί μου και τους εμπιστεύομαι. Επομένως, για μένα δεν σημαίνει πραγματικά κάτι. Υπάρχει και συμβόλαιο. Εγώ απλώς προσπαθώ να χτίσω πάνω στην επιτυχία που είχα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πτώση του Piastri στην έκτη θέση της βαθμολογίας μετά το Silverstone τον καθιστά πιο ευάλωτο.

Οι επαφές προχωρούν

Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες μεταξύ Verstappen και McLaren έχουν προχωρήσει σημαντικά, με ορισμένους να κάνουν λόγο για συμφωνία διάρκειας τριών ετών που βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της. Μάλιστα, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Red Bull ήταν έτοιμη ακόμη και να προχωρήσει σε ανακοίνωση σχετικά με το οδηγικό της δίδυμο μέσα στην εβδομάδα, εφόσον ο Verstappen λάμβανε την τελική του απόφαση.

Πέρα από το αγωνιστικό επίπεδο της McLaren, που αυτή τη στιγμή θεωρείται αντίστοιχο με εκείνο της Red Bull, σημαντικό δέλεαρ αποτελεί το τεχνικό δυναμικό της ομάδας και η πιθανή επανένωση του Verstappen με τον Rob Marshall, πρώην στέλεχος της Red Bull και νυν τεχνικό διευθυντή της McLaren. Παράλληλα, ο Ολλανδός ενδέχεται να συνεργαστεί ξανά και με τον GianPiero Lambiase.

Επιπλέον, η McLaren δραστηριοποιείται και εκτός Formula 1, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει στον Verstappen τη δυνατότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με αυτοκίνητα Hypercar.

Παρότι επίσημα η McLaren συνεχίζει να διαψεύδει οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεταγραφής, οι πληροφορίες από το paddock επιμένουν ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό. Αν τελικά ο Verstappen μετακινηθεί στο Woking, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Oscar Piastri να ακολουθήσει την αντίθετη διαδρομή, καλύπτοντας τη θέση που θα μείνει κενή στη Red Bull.

Πηγή: PlanetF1.com