Ο οδηγός της Alpine, Franco Colapinto, πέταξε Economy Class μετά το GP του Λας Βέγκας – Γιατί φόρεσε το κράνος του στο αεροδρόμιο;

Μια απρόσμενη εικόνα με πρωταγωνιστή τον Franco Colapinto έγινε viral μετά το Grand Prix F1 του Λας Βέγκας. Ο οδηγός της Alpine, λίγες ώρες μετά την 6η θέση που κατέκτησε στον αγώνα, επιβιβάστηκε σε κανονική πτήση στην οικονομική θέση, έχοντας μαζί του το κράνος που χρησιμοποίησε στον αγώνα.

Το περιστατικό κατέγραψε δημιουργός περιεχομένου και φίλη της Formula 1, η οποία τον αναγνώρισε στην ουρά επιβίβασης. Στο βίντεο φαίνεται ο 23χρονος Αργεντινός να περιμένει μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες, φορώντας αθλητικά ρούχα και έχοντας το κράνος στα χέρια.

Franco Colapinto flying ECONOMY after the Las Vegas GP and carrying his helmet by hand just to avoid paying for a third bag 😭😭 https://t.co/qijL9pEwW7 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 23, 2026

Γιατί φόρεσε το κράνος του;

Το πιο παράξενο στιγμιότυπο ήρθε στο αεροδρόμιο, όπου, σύμφωνα με την ίδια την επιβάτιδα, ζητήθηκε από τον Colapinto να φορέσει το κράνος του κατά τον έλεγχο της κάρτας επιβίβασης, καθώς υπολογιζόταν ως… extra αποσκευή. Η fan δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία, στην οποία ο οδηγός εμφανίζεται με το κράνος στο κεφάλι, ενώ τακτοποιεί τα πράγματά του.

Μέσα στο αεροπλάνο, ο Colapinto κάθισε δίπλα στο παράθυρο, τοποθέτησε τις αποσκευές του πάνω από τη θέση και κράτησε το κράνος στα γόνατά του. Η εικόνα προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, κυρίως λόγω της αντίθεσης με τις συνήθειες μετακίνησης αρκετών αστέρων της F1.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Αργεντινός ταξιδεύει στην οικονομική θέση. Το 2025 είχε εντοπιστεί σε πτήση της Wizz Air από τη Βαρκελώνη προς τη Βουδαπέστη, πριν από το GP Ουγγαρίας.

Στο πρωτάθλημα οδηγών του 2026, ο Colapinto βρίσκεται στη 12η θέση με 35 βαθμούς, έχοντας πλέον ισοφαρίσει την καλύτερη φετινή του επίδοση με την έκτη θέση στο Λας Βέγκας.

Όσο για την Alpine, καταλαμβάνει την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 87 βαθμούς, 27 λιγότερους από την πέμπτη Racing Bulls. Σημαντική είναι και η συνεισφορά του Pierre Gasly, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 52 βαθμούς.