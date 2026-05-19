F1: «Φωτιά» στις φήμες για είσοδο των κινέζων στο grid βάζει η συνάντηση του Christian Horner με την αντιπρόεδρο της BYD

O πρώην επικεφαλής της Red Bull, Christian Horner, συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο της BYD, Stella Li: προοίμιο κινέζικης «επέλασης» στην F1;

Σειρά συναντήσεων του πρώην επικεφαλής της Red Bull με την αντιπρόεδρο της BYD αναζωπυρώνουν τις φήμες περί εισόδου των κινέζων στην F1. Συγκεκριμένα, η BYD μάρκα φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποτελέσει την 12η ομάδα στο grid, με την αντιπρόεδρο του κινέζικου κολοσσού, Stella Li, να δηλώνει ανοικτά πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ένα project στη Formula 1.

H συζητήσεις μεταξύ του Christian Horner, ενός από τα πιο βασικά στελέχη πίσω από τις επιτυχίες της Red Bull τα τελευταία χρόνια, με την αντιπρόεδρο της BYD δείχνουν πως το πράγμα… προχωράει.

Οι κινέζοι έρχονται… με φόρα

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι φήμες ότι η BYD συμμετέχει στη διαδικασία διεκδίκησης του 24% της Alpine F1 Team, ποσοστό που ανήκει σήμερα στο επενδυτικό fund, Otro Capital. Το Renault Group, που διατηρεί τον έλεγχο της Alpine, φέρεται να εξετάζει διάφορες προτάσεις, με το όνομα του Christian Horner να βρίσκεται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Mercedes, η οποία ήδη προμηθεύει την Alpine με μονάδες ισχύος στη Formula 1.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η βασική επιδίωξη της BYD δεν είναι απαραίτητα η απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού σε υπάρχουσα ομάδα. Αντίθετα, η κινεζική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μίας εντελώς νέας ομάδας Formula 1 υπό το δικό της όνομα, ή υπό το όνομα της premium μάρκας, YangWang.

H συναντήσεις που βάζουν φωτιά στις φήμες

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Christian Horner φέρεται να ταξίδεψε στις Κάννες της Γαλλίας για να συναντήσει τη Stella Li, με τις δύο πλευρές να πραγματοποιούν αρκετές συναντήσεις μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Li εμφανίζεται «πολύ ενθουσιασμένη» με την προοπτική εισόδου της BYD στη Formula 1.

Η BYD δημοσίευσε μάλιστα πλάνα από την εκδήλωση «Cannes Night» στα social media, όπου ο Horner διακρίνεται ξεκάθαρα ως προσκεκλημένος της εταιρείας. Παράλληλα, ο ίδιος βρέθηκε και στον αγώνα Formula E στο Μονακό, ως καλεσμένος της Liberty Global, βασικού μετόχου της ηλεκτρικής σειράς.

Τον περασμένο μήνα, η Stella Li είχε επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον CEO της Formula One Group, Stefano Domenicali, στη Σαγκάη.

«Είμαστε πάντα σε στενή επαφή», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Μου αρέσει η Formula 1 γιατί έχει να κάνει με το πάθος και την κουλτούρα, και οι άνθρωποι ονειρεύονται να βρίσκονται στη Formula 1.»

Η Li επιβεβαίωσε επίσης ότι η BYD «συζητά» το ενδεχόμενο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, κάτι που θα έδινε στην εταιρεία την ευκαιρία «να δοκιμάσει την τεχνολογία της».

Ο κολοσσός ψάχνει νέους τρόπους να αναδειχτεί

Η BYD αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως και πλέον έχει ξεπεράσει την Tesla σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 7,7%, φτάνοντας τα 4,6 εκατομμύρια οχήματα, αν και τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν στα 32,6 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 4,3 δισ. ευρώ), σημειώνοντας την πρώτη πτώση κερδοφορίας από το 2021.

Σήμερα η BYD θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο με χρηματιστηριακή αξία περίπου 115 δισ. ευρώ, πίσω μόνο από την Tesla με περίπου 1,38 τρισ. ευρώ και την Toyota με 244 περίπου 224 δισ. ευρώ.

Κίνηση «ματ» με τον Horner

Όσο για τον Christian Horner, αποχώρησε από τη Red Bull το καλοκαίρι του 2025, στα πλαίσια μια ευρείας ανασύνταξης στις τάξεις της ομάδας. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου gardening leave, από τις 8 Μαΐου έχει πλέον τη δυνατότητα να επιστρέψει επίσημα στη Formula 1 με οποιονδήποτε ρόλο.

Το ενδεχόμενο μίας εργοστασιακής ομάδας BYD στη Formula 1 ίσως μοιάζει ακόμη μακρινό, όμως οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι η κινεζική εταιρεία εξετάζει σοβαρά τις επιλογές της για είσοδο στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πηγή: PlanetF1