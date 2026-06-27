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FORMULA 1

F1: George Russel ο poleman στο Grand Prix της Αυστρίας

ΣΑΒΒΑΤΟ | 27.06.2026
Autotypos Team
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Μετά από ένα επεισοδιακό session, ο George Russel απέσπασε την πρώτη θέση για τη Mercedes στις κατατακτήριες του Grand Prix της Αυστρίας

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε να χαλάσει το πάρτι της Ferrari, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά του Austrian GP.

Ακολουθούν οι δύο Ferrari των, Leclerc και Hamilton, με τη δεύτερη Mercedes του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Kimi Antonelli, να μένει στην 4η θέση.

Άτυχη στιγμή και έξοδος για τον Max Verstapen (Red Bull) στο Q3, με τον ολλανδό superstar να μένει στην 5η θέση.

Πίσω του στην εκκίνηση του αυριανού αγώνα θα είναι οι δύο McLaren των, Norris (6ος) και Piastri (7ος).

Hadjar (Red Bull), Lawson (RB) και Lindblad (RB) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Από τον τερματισμό δεν έλειπε λίγο drama, αφού οι αγωνοδίκες χρειάστηκε να επιβεβαιώσουν ότι ο Russel δεν αγνόησε τις κίτρινες σημαίες μετά το ατύχημα του Verstappen.

Αύριο (28/6) στις 16:00 ώρα Ελλάδος o αγώνας, σε απευθείας μετάδοση από τον ANT1+.

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Tags
#F1#Ferrari#Mercedes#Red Bull#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Σαρλ Λεκλέρ#Τζορτζ Ράσελ
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