F1: George Russel στην pole του Sprint στο Μόντρεαλ

Pole position για τον George Russel και 1-2 για την ομάδα της Mercedes F1 στα προκριματικά του Sprint στον Καναδά
Υπόθεση… Mercedes ήταν τα προκριματικά του αγώνα Sprint στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Στην pole position ο George Russel με τον Kimi Antonelli στη 2η θέση. Τρίτη σερί φορά που ο Antonelli θα ξεκινήσει 2ος σε Sprint φέτος.
Ο νεαρός Ιταλός θα έχει πίσω του τις δύο McLaren των Norris και Piastri.
Από την 3η σειρά θα εκκινήσουν, ο πολύ κεφάτος Hamilton (5ος) και ο ομόσταυλός του στη Ferrari, Leclerc (60ς).
Στην 7η θέση ο Verstappen, ο οποίος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με τη Red Bull του και 8oς ο Hadjar.
Lindblad (Racing Bulls) και Sainz (Williams) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.
Μπλοκάρισμα για τον Alonso στο Q1. Η Aston Martin του Ισπανού κατέληξε στα λάστιχα με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία.
Ο αγώνας το Σάββατο (23/5) στις 19:00 ώρα Ελλάδος ζωντανά στον ΑΝΤ1+.
