FORMULA 1

F1: George Russel στην pole του Sprint στο Μόντρεαλ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 23.05.2026
Autotypos Team
Pole position για τον George Russel και 1-2 για την ομάδα της Mercedes F1 στα προκριματικά του Sprint στον Καναδά

Υπόθεση… Mercedes ήταν τα προκριματικά του αγώνα Sprint στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Στην pole position ο George Russel με τον Kimi Antonelli στη 2η θέση. Τρίτη σερί φορά που ο Antonelli θα ξεκινήσει 2ος σε Sprint φέτος.

Ο νεαρός Ιταλός θα έχει πίσω του τις δύο McLaren των Norris και Piastri.

Από την 3η σειρά θα εκκινήσουν, ο πολύ κεφάτος Hamilton (5ος) και ο ομόσταυλός του στη Ferrari, Leclerc (60ς).

Στην 7η θέση ο Verstappen, ο οποίος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με τη Red Bull του και 8oς ο Hadjar.

Lindblad (Racing Bulls) και Sainz (Williams) ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Μπλοκάρισμα για τον Alonso στο Q1. Η Aston Martin του Ισπανού κατέληξε στα λάστιχα με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία.

Ο αγώνας το Σάββατο (23/5) στις 19:00 ώρα Ελλάδος ζωντανά στον ΑΝΤ1+.

#F1#Mercedes#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Τζορτζ Ράσελ
