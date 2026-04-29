F1: Γιατί αυξήθηκαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά για το GP του ΜαΪάμι;

Μετά από ένα διάλλειμα πέντε εβδομάδων, η F1 επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο με το GP του Μαϊάμι και μια αλλαγή στα δοκιμαστικά

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή οδήγησε στη ματαίωση των GP του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η αναμονή φτάνει στο τέλος της. Το GP του Μαϊάμι θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 1-3 Μαΐου, με μια αλλαγή στη διεξαγωγή των ελεύθερων δοκιμαστικών.

Οι ομάδες θα έχουν 90 λεπτά στη διάθεσή τους για να δοκιμάσουν τα μονοθέσια, αντί για τα 60 λεπτά που έχουν παραδοσιακά.

Ο λόγος

Ο λόγος πίσω από αυτή την αλλαγή είναι επειδή ο συγκεκριμένος αγώνας περιλαμβάνει και Sprint, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια και μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμαστικών. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η επέκταση της διάρκειάς της από 60 σε 90 λεπτά. Έτσι, αντί για τις 12:30 (τοπική ώρα), το FP1 της Πρωτομαγιάς θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα ολοκληρωθεί στις 13:30 (19:00-20:30 ώρα Ελλάδας).

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες που προηγούνται στην πίστα μετακινούνται επίσης κατά 30 λεπτά νωρίτερα.

Σε ανακοίνωσή της, η FIA επισημαίνει ότι η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα από τον τελευταίο αγώνα, τις πρόσφατες αλλαγές στους κανονισμούς και το γεγονός ότι το Sprint format περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο δοκιμών για τις ομάδες.

Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα του Grand Prix του Μαϊάμι παραμένει ως είχε. Τα δοκιμαστικά για το Sprint θα γίνουν την Παρασκευή στις 16:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδας), ενώ ο δεύτερος Sprint αγώνας της σεζόν θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα δοκιμαστικά. Η εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής έχει οριστεί επίσης για τις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας).

Το Grand Prix του Μαϊάμι αποτελεί τον τέταρτο γύρο της Formula 1 για το 2026, με τον Kimi Antonelli να προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών και τη Mercedes να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των κατασκευαστών.

