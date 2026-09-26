F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Ο Russell νικητής σε έναν επεισοδιακό αγώνα

Ο George Russell κέρδισε ένα επεισοδιακό GP Αζερμπαϊτζάν, κρατώντας πίσω τον Verstappen μέχρι το τέλος. Στο βάθρο ο Hadjar, 5ος ο Antonelli.

Ο George Russell μετέτρεψε την εντυπωσιακή pole position σε νίκη στο GP Αζερμπαϊτζάν, όμως χρειάστηκε να αντέξει μέχρι και τα τελευταία μέτρα στην πίεση του Max Verstappen. Ο Βρετανός της Mercedes είχε τον έλεγχο για μεγάλο μέρος των 51 γύρων στο Μπακού και πριν από την είσοδο του Safety Car είχε δημιουργήσει διαφορά άνω των 10 δευτερολέπτων. Η επανεκκίνηση, όμως, άλλαξε εντελώς την εικόνα του αγώνα και έφερε τον Verstappen ακριβώς πίσω του.

Η μεταξύ τους μάχη έφτασε μέχρι την καρό σημαία. Ένα ατύχημα του Bottas στον τελευταίο γύρο προκάλεσε κίτρινες σημαίες, ο Russell ανέφερε ότι έχασε το boost μετά το συμβάν, όμως κατάφερε να περάσει τη γραμμή μόλις 0,196 sec μπροστά από τον Verstappen. Τρίτος τερμάτισε ο Isack Hadjar, ολοκληρώνοντας ένα διπλό βάθρο για τη Red Bull.

Ο Russell έφυγε μπροστά, ο Piastri πέρασε τον Leclerc

Ο Russell ξεκίνησε από την pole και έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν στα πρώτα μέτρα, κρατώντας την πρώτη θέση. Πίσω του, ο Oscar Piastri έκανε καλύτερη εκκίνηση από τον Charles Leclerc και ανέβηκε δεύτερος, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε αμέσως η μάχη των Norris, Hadjar, Hamilton και Verstappen.

Ο Russell δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δημιουργήσει απόσταση. Από τον δεύτερο κιόλας γύρο είχε βρεθεί πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον Piastri και άρχισε σταδιακά να ελέγχει τον ρυθμό.

Αντίθετα, πίσω από τη Mercedes γινόταν μάχη.

Ο Hadjar πέρασε τον Norris στον τρίτο γύρο και λίγο αργότερα επιτέθηκε στον Leclerc. Στον τέταρτο γύρο εκμεταλλεύτηκε το slipstream μέχρι τη στροφή 3 και ανέβηκε τρίτος.

Την ίδια ώρα ο Verstappen πραγματοποιούσε γρήγορη αντεπίθεση από την όγδοη θέση της εκκίνησης. Πέρασε Hamilton, Norris και στη συνέχεια Leclerc, πριν φτάσει πίσω από τη δεύτερη Red Bull.

Ο Verstappen ανέβηκε γρήγορα στην τρίτη θέση

Στον πέμπτο γύρο ο Verstappen πέρασε τον Leclerc πριν καν φτάσουν στο σημείο φρεναρίσματος της πρώτης στροφής. Δύο γύρους αργότερα πέρασε και τον Hadjar, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση πίσω από τον Piastri. Από εκεί και πέρα ο Ολλανδός εγκλωβίστηκε για αρκετούς γύρους πίσω από τη McLaren.

Ο Piastri ήταν ιδιαίτερα δυνατός στο μεσαίο και πιο τεχνικό κομμάτι της πίστας, δημιουργώντας αρκετή απόσταση πριν από τη μεγάλη ευθεία ώστε ο Verstappen να μην μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως την τελική ταχύτητα της Red Bull. Ο Hadjar ακολουθούσε πολύ κοντά και κάποια στιγμή ενημέρωσε την ομάδα ότι είχε καλύτερο ρυθμό, χωρίς όμως να επιχειρηθεί αλλαγή θέσεων. Όλα αυτά λειτουργούσαν ιδανικά για τον Russell.

Ο Russell εξαφανίστηκε μπροστά

Όσο Piastri, Verstappen και Hadjar μάχονταν μεταξύ τους, ο Russell μεγάλωνε συνεχώς τη διαφορά. Στον 13ο γύρο είχε ήδη περίπου 7 δευτερόλεπτα προβάδισμα, ενώ μέχρι τον 23ο γύρο η απόσταση από τον Piastri είχε φτάσει τα 9,3 sec. Λίγο αργότερα ο οδηγός της Mercedes ακούμπησε ελαφρά τον τοίχο στη στροφή 15 και ανέφερε ότι το μονοθέσιο δεν του φαινόταν απόλυτα φυσιολογικό. Η επαφή, ωστόσο, δεν προκάλεσε ουσιαστικό πρόβλημα και στον 30ό γύρο ο Russell είχε ανοίξει τη διαφορά στα 11,1 δευτερόλεπτα. Έδειχνε να οδεύει προς μια σχετικά άνετη νίκη.

Μέχρι που ο Alex Albon κατέληξε στον τοίχο.

Το ατύχημα του Albon άλλαξε όλο τον αγώνα

Στον 30ό γύρο ο Albon μπλόκαρε τα φρένα στη στροφή 5, μπήκε με υπερβολική ταχύτητα και κατέληξε στις μπαριέρες. Το Safety Car μπήκε στην πίστα και εξαφάνισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρο το προβάδισμα που είχε χτίσει ο Russell. Οι περισσότεροι οδηγοί εκμεταλλεύτηκαν αμέσως την ευκαιρία για αλλαγή ελαστικών.

Russell και Verstappen επέλεξαν τη μαλακή γόμα, όπως και Antonelli, Norris και Gasly. Αντίθετα, Piastri, Hadjar, Leclerc και Hamilton βγήκαν με τη μεσαία. Η νέα σειρά πριν από την επανεκκίνηση είχε τον Russell πρώτο, μπροστά από Piastri, Verstappen και Hadjar. Η διαφορά ήταν πλέον μηδενική.

Verstappen πάνω στον Piastri στην επανεκκίνηση

Το Safety Car αποχώρησε στο τέλος του 35ου γύρου και ο Russell προσπάθησε να καθυστερήσει όσο περισσότερο μπορούσε την επανεκκίνηση. Μόλις επιτάχυνε, ο Verstappen επιτέθηκε αμέσως στον Piastri και πήρε τη δεύτερη θέση, βάζοντας τον εαυτό του απευθείας στη μάχη για τη νίκη. Πίσω τους, όμως, επικράτησε χάος.

Ο Colapinto μπλόκαρε και χτύπησε τον Gasly, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Norris. Η McLaren κατέληξε στον τοίχο, ενώ υπήρξε επαφή και μεταξύ των δύο Racing Bulls, όταν ο Lindblad χτύπησε τον Lawson. Ο Colapinto είχε επαφή και με τον Antonelli, χωρίς η Mercedes να εγκαταλείψει, αν και αργότερα έγινε σαφές ότι το μονοθέσιο είχε υποστεί ζημιά στο πάτωμα.

Ο αγώνας επέστρεψε προσωρινά ξανά σε καθεστώς Safety Car.

Καταστροφή για τη McLaren

Η ημέρα της McLaren έγινε ακόμη χειρότερη λίγους γύρους μετά την επανεκκίνηση. Ο Piastri βρισκόταν στην τρίτη θέση και δεχόταν πίεση από τον Hadjar. Στον 40ό γύρο έκανε ένα τεράστιο μπλοκάρισμα στο φρενάρισμα, έχασε τη γραμμή του και κατρακύλησε μέχρι τη 14η θέση.

Έτσι, μέσα σε ελάχιστους γύρους, η McLaren είδε τον Norris να εγκαταλείπει και τον Piastri να χάνει τη θέση στο βάθρο.

Ο Hadjar κληρονόμησε την τρίτη θέση, ενώ Leclerc, Hamilton και Antonelli βρέθηκαν να μάχονται ακριβώς πίσω του.

Από 16ος σε 5ος ο Antonelli

Ο Kimi Antonelli ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του αγώνα. Μετά το χτύπημα στον τοίχο στις κατατακτήριες, που τον είχε αφήσει μόλις 16ο, ο Ιταλός ξεκίνησε μια σταδιακή ανάκαμψη. Πέρασε Ocon, Albon, Lawson, Bearman και Colapinto και μετά το Safety Car βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην πρώτη δεκάδα.

Στον 42ο γύρο επιτέθηκε στον Hamilton. Η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν αρκετή, όμως λίγο αργότερα χρησιμοποίησε την τελική ταχύτητα της Mercedes για να ολοκληρώσει την προσπέραση και να ανέβει στην πέμπτη θέση. Στη συνέχεια πλησίασε τον Leclerc, όμως η ζημιά στο πάτωμα από την επαφή με τον Colapinto περιόρισε την προσπάθειά του και τελικά τερμάτισε πέμπτος.

Russell και Verstappen μέχρι την τελευταία στροφή

Μπροστά, ο Verstappen δεν άφησε τον Russell να ηρεμήσει ούτε στιγμή. Η Red Bull πλησίαζε ιδιαίτερα στην ευθεία, όμως η Mercedes κέρδιζε χρόνο στο μεσαίο sector. Στον 46ο γύρο ο Verstappen βρέθηκε μόλις 0,4 sec πίσω, όμως ο Russell κατάφερε ξανά να δημιουργήσει αρκετό περιθώριο ώστε να αμυνθεί.

Ο Ολλανδός συνέχισε να πιέζει μέχρι το τέλος και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της κούρσας.Στον τελευταίο γύρο όλα έδειχναν ότι θα υπήρχε ακόμη μία ευκαιρία. Τότε ο Bottas χτύπησε τον τοίχο στη στροφή 15, προκαλώντας κίτρινη σημαία. Ο Russell ανέφερε ότι μετά τη διπλή κίτρινη σημαία έχασε το boost και ο Verstappen βρέθηκε κολλημένος πίσω του στην πορεία προς την καρό σημαία.

Η διαφορά στον τερματισμό ήταν μόλις 0,196 sec. Ο Russell όμως άντεξε και ολοκλήρωσε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο είχε ήδη κυριαρχήσει στις κατατακτήριες.

Στο βάθρο ο Hadjar

Πίσω από το δίδυμο της κορυφής, ο Isack Hadjar ολοκλήρωσε έναν εξαιρετικό αγώνα στην τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας μαζί με τον Verstappen διπλό βάθρο για τη Red Bull. Ο Leclerc περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, με τον Antonelli πέμπτο και τον Hamilton έκτο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η μάχη λίγο πιο πίσω. Ο Arvid Lindblad πέρασε τον Esteban Ocon ουσιαστικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού, παίρνοντας την έβδομη θέση για μόλις 0,030 sec. Bearman και Sainz συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Τα αποτελέσματα του GP Αζερμπαϊτζάν

1. George Russell

2. Max Verstappen

3. Isack Hadjar

4. Charles Leclerc

5. Kimi Antonelli

6. Lewis Hamilton

7. Arvid Lindblad

8. Esteban Ocon

9. Oliver Bearman

10. Carlos Sainz

11. Nico Hulkenberg

12. Liam Lawson

13. Gabriel Bortoleto

14. Oscar Piastri

15. Sergio Perez

16. Valtteri Bottas

17. Franco Colapinto

18. Pierre Gasly

19. Lando Norris

20. Alex Albon

21. Fernando Alonso

22. Lance Stroll

Τι κρατάμε;