F1 GP Αζερμπαϊτζάν: Σαρωτική pole position για τον Russell – Antonelli στον τοίχο

Ο George Russell διέλυσε τον ανταγωνισμό στις κατατακτήριες του Μπακού, παίρνοντας την pole με διαφορά 0,837 sec. Μόλις 16ος ο Antonelli μετά από επαφή με τον τοίχο.

Ο George Russell πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αζερμπαϊτζάν, κατακτώντας την pole position με τρόπο που δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφισβήτησης στους αντιπάλους του. Ο Βρετανός της Mercedes σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:42.526, αφήνοντας τον Charles Leclerc στη δεύτερη θέση σε απόσταση 0,837 sec και τον Oscar Piastri μόλις ένα χιλιοστό πιο πίσω από τη Ferrari.

Η άλλη πλευρά του γκαράζ της Mercedes είχε εντελώς διαφορετική ημέρα. Ο Kimi Antonelli χτύπησε τον τοίχο στη στροφή 1 ήδη από το Q1, προκαλώντας ζημιά στην εμπρός ανάρτηση και μένοντας ουσιαστικά εκτός συνέχειας, με αποτέλεσμα να καταταγεί μόλις 16ος.

Ο Russell έδειξε τις διαθέσεις του από το Q1

Οι κατατακτήριες στο Μπακού ξεκίνησαν με καθυστέρηση περίπου τεσσάρων λεπτών λόγω εργασιών καθαρισμού της πίστας μετά τον αγώνα της Formula 2. Με τη μαλακή γόμα να αντέχει αρκετούς γύρους, οι ομάδες επέλεξαν διαφορετικές στρατηγικές προετοιμασίας, με αρκετούς οδηγούς να παραμένουν στην πίστα για διαδοχικά flying laps.

Στην αρχή οι χρόνοι άλλαζαν συνεχώς. Ο Verstappen πέρασε προσωρινά στην κορυφή, ο Hadjar απάντησε, ενώ οι Ferrari και Mercedes άρχισαν σταδιακά να βρίσκουν ρυθμό.

Ο Russell χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει την ισορροπία του μονοθεσίου, καθώς στους πρώτους γύρους αντιμετώπισε μπλοκαρίσματα του εμπρός άξονα. Όταν όμως βρήκε καθαρή πίστα και slipstream από τον Albon, σημείωσε 1:43.615 και ανέβηκε στην πρώτη θέση.

Ο Antonelli χτύπησε τον τοίχο και τέθηκε εκτός μάχης

Το μεγάλο συμβάν του Q1 ήρθε από τον Kimi Antonelli. Ο Ιταλός ακούμπησε δυνατά τον τοίχο με τον εμπρός αριστερό τροχό στη στροφή 1, με το χτύπημα να προκαλεί ζημιά στο track rod της ανάρτησης.

Ο Antonelli κατάφερε να απομακρύνει το μονοθέσιο, όμως πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι η Mercedes δεν μπορούσε να επισκευαστεί εγκαίρως.

«Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε», ήταν το μήνυμα που έλαβε από την ομάδα.

Ο χρόνος που είχε ήδη σημειώσει αποδείχθηκε αρκετός για να περάσει τυπικά στο Q2, όμως δεν επέστρεψε στην πίστα, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τις κατατακτήριες στη 16η θέση. Ιδιαίτερα άσχημη εξέλιξη για τον Antonelli, ο οποίος είχε δείξει ότι έχει την ταχύτητα νωρίτερα στο τριήμερο.

Έξω Alonso, Perez και Hulkenberg από το Q1

Η μάχη για την πρόκριση συνεχίστηκε μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Sainz, Bearman, Ocon και Albon βρήκαν τον απαιτούμενο χρόνο στους τελευταίους γύρους τους, ενώ ο Nico Hulkenberg δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο.

Εκτός Q2 έμειναν επίσης οι Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas και Lance Stroll, μαζί με τον Gabriel Bortoleto.

Οι οδηγοί που αποκλείστηκαν στο Q1

17. Gabriel Bortoleto

18. Nico Hulkenberg

19. Fernando Alonso

20. Sergio Perez

21. Lance Stroll

22. Valtteri Bottas

Russell και Verstappen απείχαν μόλις 0,02 sec στο Q2

Στο Q2 ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά. Οι McLaren εμφανίστηκαν αρχικά πολύ πιο ανταγωνιστικές, με τον Norris να σημειώνει 1:44.020 και τον Piastri να ακολουθεί με 1:44.050. Σύντομα όμως οι χρόνοι άρχισαν να πέφτουν.

Ο Leclerc πέρασε πρώτος με 1:43.835, πριν ο Russell απαντήσει άμεσα με 1:43.686. Ο Verstappen πλησίασε αργότερα σε απόσταση μόλις 0,02 sec, όμως ο Russell είχε ακόμη κάτι παραπάνω και στον τελευταίο του γύρο κατέβασε τον χρόνο στο 1:43.462, κλειδώνοντας την πρώτη θέση του Q2.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Franco Colapinto. Ο οδηγός της Alpine κατάφερε στον τελευταίο του γύρο να περάσει στην πρώτη δεκάδα, στέλνοντας τον Oliver Bearman εκτός Q3.

Οι οδηγοί που έμειναν εκτός Q3

11. Oliver Bearman

12. Liam Lawson

13. Alex Albon

14. Esteban Ocon

15. Arvid Lindblad

16. Kimi Antonelli

Οι McLaren μπροστά στην αρχή του Q3

Η πρώτη προσπάθεια στο Q3 έδωσε την εντύπωση ότι θα βλέπαμε μια πολύ πιο κλειστή μάχη. Ο Russell άνοιξε με 1:43.713, όμως ο Norris απάντησε με 1:43.672. Αμέσως μετά ήρθε ο Piastri, ο οποίος πέρασε πρώτος με 1:43.571.

Verstappen, Sainz και Hadjar βρίσκονταν επίσης στην πίστα, ενώ Ferrari και Alpine επέλεξαν να περιμένουν λίγο περισσότερο πριν πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους προσπάθειες. Η ισορροπία όμως άλλαξε απότομα στον επόμενο γύρο του Russell.

Ο γύρος που διέλυσε τον ανταγωνισμό

Ο Hadjar είχε ξεκινήσει έναν πολύ δυνατό γύρο, όμως ο Russell κινούνταν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αρχικά σημείωσε 1:43.037, βρίσκοντας πάνω από μισό δευτερόλεπτο σε σχέση με τις McLaren. Και δεν είχε τελειώσει.

Στην τελική του προσπάθεια, ο οδηγός της Mercedes κατέβασε ακόμη περισσότερο τον χρόνο και σημείωσε ένα εκπληκτικό 1:42.526. Η διαφορά ήταν τεράστια για τα δεδομένα μιας κατατακτήριας διαδικασίας.

Ο Leclerc κατάφερε να ανέβει δεύτερος με 1:43.363, αλλά βρέθηκε 0,837 sec πίσω. Ακριβώς ένα χιλιοστό πίσω από τον Μονεγάσκο βρέθηκε ο Piastri με 1:43.364.

Ο Norris έχασε την τελευταία του ευκαιρία

Ο Lando Norris δεν κατάφερε να απαντήσει. Ο Βρετανός πήγε βαθιά στη στροφή 3 στην τελευταία του προσπάθεια και ουσιαστικά εγκατέλειψε τον γύρο, μένοντας στην πέμπτη θέση με το 1:43.672 που είχε σημειώσει νωρίτερα.

Εξαιρετική παρουσία είχε αντίθετα ο Isack Hadjar, ο οποίος έφερε τη Red Bull στην τέταρτη θέση με 1:43.500, μπροστά από τον Norris. Ο Lewis Hamilton ήταν έκτος για τη Ferrari, ενώ ο Pierre Gasly έφερε την Alpine στην έβδομη θέση.

Μόλις όγδοος ο Verstappen

Απογοητευτική ήταν η τελική έκβαση για τον Max Verstappen. Ο Ολλανδός είχε δείξει ότι μπορούσε να κινηθεί κοντά στον Russell στο Q2, όμως στο Q3 δεν κατάφερε να ολοκληρώσει έναν αντίστοιχα ανταγωνιστικό γύρο.

Στην τελευταία του προσπάθεια συνάντησε κίτρινη σημαία και έμεινε στην όγδοη θέση με 1:44.081, περισσότερο από 1,5 sec πίσω από την pole. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Carlos Sainz και Franco Colapinto.

Η τελική κατάταξη των κατατακτήριων

Θέση Οδηγός Χρόνος Q3 1 George Russell 1:42.526 2 Charles Leclerc 1:43.363 3 Oscar Piastri 1:43.364 4 Isack Hadjar 1:43.500 5 Lando Norris 1:43.672 6 Lewis Hamilton 1:43.858 7 Pierre Gasly 1:44.047 8 Max Verstappen 1:44.081 9 Carlos Sainz 1:44.566 10 Franco Colapinto 1:44.963 11 Oliver Bearman 1:44.775 12 Liam Lawson 1:44.860 13 Alex Albon 1:45.001 14 Esteban Ocon 1:45.016 15 Arvid Lindblad 1:45.106 16 Kimi Antonelli Χωρίς χρόνο στο Q2 17 Gabriel Bortoleto 1:45.799 18 Nico Hulkenberg 1:45.920 19 Fernando Alonso 1:46.593 20 Sergio Perez 1:46.658 21 Lance Stroll 1:47.337 22 Valtteri Bottas 1:48.290

Η παραπάνω είναι η κατάταξη των κατατακτήριων δοκιμών και όχι απαραίτητα η τελική σειρά εκκίνησης σε περίπτωση εφαρμογής ποινών.

Τι ώρα είναι το GP Αζερμπαϊτζάν και πού θα το δούμε

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο πρόγραμμα της Formula 1, ο αγώνας στο Μπακού διεξάγεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και όχι την Κυριακή. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδας, με τον αγώνα να διαρκεί 51 γύρους στο Baku City Circuit.

Η ζωντανή μετάδοση στην Ελλάδα θα γίνει αποκλειστικά από το ANT1+ στις 14:00, χωρίς διαφημιστικές διακοπές. Το ελεύθερο κανάλι του ANT1 έχει στο πρόγραμμά του τη μετάδοση του Grand Prix στις 16:30, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της ζωντανής μετάδοσης.

Τι κρατάμε;