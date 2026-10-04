F1 GP Μπαχρέιν: Νικητής ο Verstappen στο χάος της Σεπάνγκ, εγκατέλειψε ο Russell

Ο Max Verstappen κέρδισε το GP Μπαχρέιν στη Σεπάνγκ, μπροστά από Antonelli και Hamilton, σε έναν αγώνα με βροχή, ανατροπές και οδυνηρή εγκατάλειψη για τον Russell.

Η επιστροφή της Formula 1 στη Μαλαισία πρόσφερε έναν αγώνα που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στροφή. Η δυνατή βροχή καθυστέρησε την εκκίνηση, οι διαφορετικές επιλογές ελαστικών ανακάτεψαν την κατάταξη και οι εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας διατήρησαν την αγωνία μέχρι το τέλος. Μέσα σε όλα αυτά, ο Max Verstappen έφτασε στη νίκη, αφήνοντας πίσω του τον Kimi Antonelli και τον Lewis Hamilton. Ο Ολλανδός επέστρεψε έτσι στην κορυφή στη Σεπάνγκ, όπου είχε κερδίσει και στην προηγούμενη επίσκεψη του πρωταθλήματος, το 2017. Δύο διαδοχικές νίκες στην ίδια πίστα, με απόσταση εννέα ετών, σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό που συνόδευσε την επιτυχία του. Για τον Antonelli, η δεύτερη θέση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αξία μετά την εγκατάλειψη του George Russell στον 50ό γύρο, η οποία αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα στις ελπίδες του Βρετανού για τον τίτλο.

Η βροχή άλλαξε τα δεδομένα πριν από την εκκίνηση

Ο 16ος γύρος της σεζόν πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία, διατηρώντας την ονομασία GP Μπαχρέιν, με τον καιρό να πρωταγωνιστεί από νωρίς. Η έντονη βροχόπτωση υποχρέωσε τους διοργανωτές να καθυστερήσουν την εκκίνηση, ενώ οι συνθήκες έκαναν την επιλογή ελαστικών καθοριστική. Όταν άρχισε η αγωνιστική δράση, οι αλλαγές θέσεων ήταν συνεχείς. Όσοι επέλεξαν slick ελαστικά δυσκολεύτηκαν στους πρώτους γύρους, χάνοντας έδαφος απέναντι σε αντιπάλους που είχαν περισσότερη πρόσφυση στη βρεγμένη άσφαλτο. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Hamilton, ο οποίος υποχώρησε στην κατάταξη και χρειάστηκε στη συνέχεια να ανακτήσει θέσεις. Ήταν η αρχή ενός αγώνα στον οποίο η εικόνα άλλαζε διαρκώς. Η διαχείριση των ελαστικών, η αποφυγή λαθών και η αντίδραση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αποδείχθηκαν εξίσου σημαντικές με την καθαρή ταχύτητα.

Άξιος νικητής ο Μ. Φερστάπεν σε έναν αγώνα που κατ´ όνομα έγινε στο Μπαχρέιν, πραγματικά στη Μαλαισία κράτησε τρεις και μισή ώρες και έδειξε ότι η τωρινή #F1 σιχαίνεται τη βροχή. Πολλές ανακατατάξεις εγκατάλειψη στο τέλος του Ράσελ και ως συνήθως κακή διαχείριση από τις Ferrari. — 🅰️utotypos|Quattroruote (@autotypos) October 4, 2026

Ο Verstappen κράτησε τον έλεγχο στο φινάλε

Το αυτοκίνητο ασφαλείας προς το τέλος έφερε νέα ένταση, περιορίζοντας τα περιθώρια για τους οδηγούς που βρίσκονταν μπροστά. Ο Verstappen, όμως, διατήρησε την πρωτοπορία και μπήκε στον τελευταίο γύρο με διαφορά περίπου 1,6 δευτερολέπτων από τον Antonelli. Ο οδηγός της Red Bull δεν άφησε τη νίκη να του ξεφύγει, ολοκληρώνοντας πρώτος έναν αγώνα γεμάτο παγίδες. Πίσω του, ο Antonelli εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, με τον Hamilton να συμπληρώνει το βάθρο έπειτα από την ανάκαμψή του. Η τρίτη θέση του Βρετανού ήταν ιδιαίτερα σημαντική με βάση το δύσκολο ξεκίνημά του. Παρά την αρχική υποχώρηση λόγω της επιλογής ελαστικών, κατάφερε να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις και να ολοκληρώσει τον αγώνα μπροστά από τον ομόσταβλό του.

Μεγάλη επιστροφή για Leclerc, δραματική εξέλιξη για Russell

Ο Charles Leclerc τερμάτισε τέταρτος, παρότι σε κάποιο σημείο είχε βρεθεί τελευταίος. Η ανάκαμψή του πρόσθεσε ακόμη μία δυνατή εμφάνιση στο αποτέλεσμα της Ferrari, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με αμφότερα τα μονοθέσιά της στην πρώτη τετράδα. Ο Μονεγάσκος δεν βρισκόταν αρκετά κοντά στον Hamilton για να διεκδικήσει το βάθρο στους τελευταίους γύρους, αλλά η τέταρτη θέση αποτέλεσε σημαντικό κέρδος σε σχέση με την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί νωρίτερα. Στον αντίποδα, ο Russell έζησε τη δυσάρεστη πλευρά ενός απρόβλεπτου Grand Prix. Η εγκατάλειψή του στον 50ό από τους 55 γύρους τον άφησε χωρίς βαθμούς, την ώρα που ο Antonelli έπαιρνε τους 18 της δεύτερης θέσης. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση του Ιταλού στην εσωτερική μάχη της Mercedes για το πρωτάθλημα. Ανάμεσα στις εγκαταλείψεις ήταν επίσης εκείνη του Valtteri Bottas, ο οποίος βγήκε εκτός έπειτα από περιστροφή στον ένατο γύρο, αλλά και του Alex Albon, που σταμάτησε με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο

Πίσω από τις δύο Ferrari, ο Isack Hadjar κατέλαβε την πέμπτη θέση, αντέχοντας στην πίεση του Oscar Piastri. Ο οδηγός της Red Bull παραπονιόταν για υποστροφή στο φινάλε, με τον Αυστραλό να τον πλησιάζει, χωρίς τελικά να καταφέρνει να περάσει. Ο Liam Lawson τερμάτισε έβδομος, ενώ ο Fernando Alonso κράτησε την όγδοη θέση απέναντι στον Lando Norris. Ο οδηγός της McLaren πέρασε τον Nico Hulkenberg στα τελευταία στάδια και προσπάθησε να προλάβει τον Ισπανό, όμως ο Alonso υπερασπίστηκε τη θέση του μέχρι την καρό σημαία. Η τελευταία θέση της βαθμολογούμενης δεκάδας κρίθηκε στον τελευταίο γύρο. Ο Arvid Lindblad προσπέρασε τον Hulkenberg και πήρε τη δέκατη θέση, αφήνοντας τον οδηγό της Audi εκτός βαθμών σε ένα ιδιαίτερα απογοητευτικό φινάλε. Έτσι, ακόμη και μακριά από τη μάχη της νίκης, η Σεπάνγκ πρόσφερε ανατροπές μέχρι τέλους, με τον Verstappen να πανηγυρίζει την επιτυχία και τον Antonelli να αποχωρεί με ένα πολύτιμο αποτέλεσμα για την πορεία του προς τον τίτλο.

Η πρώτη δεκάδα στον τερματισμό