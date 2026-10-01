F1 GP Μπαχρέιν: Τι ώρα είναι ο αγώνας στη Μαλαισία και πού θα τον δεις δωρεάν

Η Formula 1 επιστρέφει στη Σεπάνγκ. Δείτε τι ώρα είναι το GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, πού θα μεταδοθεί και όλο το πρόγραμμα του τριημέρου.

Η Formula 1 συνεχίζει χωρίς ανάσα μετά το Αζερμπαϊτζάν, με το 16ο Grand Prix της φετινής σεζόν να διεξάγεται σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σκηνικά του πρωταθλήματος. Το GP Μπαχρέιν μεταφέρεται φέτος στη Μαλαισία και στην πίστα της Σεπάνγκ, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή της Formula 1 στη θρυλική διαδρομή για πρώτη φορά από το 2017.

Τι ώρα είναι το GP Μπαχρέιν

Η εκκίνηση του αγώνα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας. Η τηλεοπτική κάλυψη θα αρχίσει μία ώρα νωρίτερα, στις 09:00, με το Formula 1 Show.

Το Grand Prix θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από τον ANT1 όσο και από το ANT1+, ενώ στο συνδρομητικό ANT1+ θα είναι διαθέσιμη και η υπόλοιπη δράση του τριημέρου.

Το πρόγραμμα του GP Μπαχρέιν

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

FP1: 07:30 – ANT1+

07:30 – ANT1+ FP2: 11:00 – ANT1+

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

FP3: 07:30 – ANT1+

07:30 – ANT1+ Κατατακτήριες δοκιμές: 11:00 – ANT1+

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Formula 1 Show: 09:00 – ANT1 και ANT1+

09:00 – ANT1 και ANT1+ Αγώνας: 10:00 – ANT1 και ANT1+

10:00 – ANT1 και ANT1+ Post Race: αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα – ANT1+

Το Formula 1 Show θα μεταφέρει το κλίμα από τη Σεπάνγκ πριν από την εκκίνηση, ενώ μετά την καρό σημαία θα ακολουθήσουν highlights, ανάλυση των σημαντικότερων φάσεων και των στρατηγικών που καθόρισαν τον αγώνα.

Γιατί το GP Μπαχρέιν γίνεται στη Μαλαισία

Το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο είναι ασυνήθιστο ακόμη και για τα δεδομένα της Formula 1.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν στη μεταφορά του Grand Prix του Μπαχρέιν στη Sepang International Circuit της Μαλαισίας.

Ο αγώνας διατηρεί την ονομασία και τα εμπορικά δικαιώματα του GP Μπαχρέιν, όμως πραγματοποιείται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την κανονική του έδρα.

Έτσι, η Formula 1 επιστρέφει στη Σεπάνγκ για πρώτη φορά μετά το 2017, σε μία πίστα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο πρωτάθλημα.

Μια από τις πιο απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος

Η Σεπάνγκ έχει μήκος 5.543 μέτρα και περιλαμβάνει 15 στροφές, εκ των οποίων πέντε είναι αριστερές και δέκα δεξιές.

Σχεδιάστηκε από τον Hermann Tilke και ξεχωρίζει για το μεγάλο της πλάτος, το οποίο σε ορισμένα σημεία φτάνει ακόμη και τα 16 μέτρα. Αυτό επιτρέπει διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές και δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες για προσπεράσματα.

Το πρώτο κομμάτι με τις στροφές 1 και 2 απαιτεί σταθερότητα στο φρενάρισμα και καλή μηχανική πρόσφυση, ενώ οι γρήγορες καμπές 5 και 6 και το σύμπλεγμα των 7 και 8 ασκούν πολύ υψηλά πλευρικά φορτία στα μονοθέσια.

Στο τελευταίο τμήμα βρίσκονται οι δύο χαρακτηριστικές παράλληλες ευθείες, μήκους σχεδόν 900 μέτρων η καθεμία, οι οποίες ενώνονται μέσω της αργής φουρκέτας της στροφής 15.

Ζέστη, υγρασία και πιθανότητα βροχής

Εκτός από τη χάραξή της, η Σεπάνγκ είναι γνωστή και για τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να ξεπεράσει τους 33-35°C, ενώ η υγρασία φτάνει συχνά στο 80-90%.

Στο cockpit η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50°C, μετατρέποντας τον αγώνα σε μία από τις μεγαλύτερες σωματικές δοκιμασίες της χρονιάς για τους οδηγούς. Παράλληλα, οι τροπικές καταιγίδες μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και να αλλάξουν πλήρως την εικόνα της πίστας.

Η σωστή χρονική στιγμή για μετάβαση από slick σε ενδιάμεσα ή βρόχινα ελαστικά μπορεί επομένως να αποδειχθεί καθοριστική.

C2, C3 και C4 για το τριήμερο

Η τραχιά άσφαλτος και τα υψηλά πλευρικά φορτία ανεβάζουν σημαντικά τη θερμοκρασία των ελαστικών. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τις C2, C3 και C4, με τη στρατηγική δύο pit stop να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή σε στεγνό αγώνα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν όμως να αυξήσουν τη φθορά και να ανοίξουν την πόρτα ακόμη και για πιο επιθετικές στρατηγικές τριών αλλαγών. Παράλληλα, η ζέστη και η υγρασία δυσκολεύουν ιδιαίτερα την ψύξη των μονοθεσίων, αναγκάζοντας τις ομάδες να αναζητήσουν συμβιβασμό μεταξύ θερμικής διαχείρισης και αεροδυναμικής απόδοσης.

Ποιοι οδηγοί γνωρίζουν ήδη τη Σεπάνγκ

Για μεγάλο μέρος του σημερινού grid, η συγκεκριμένη πίστα είναι εντελώς άγνωστη σε συνθήκες Grand Prix. Μόλις 10 από τους 22 οδηγούς έχουν αγωνιστεί προηγουμένως στη Σεπάνγκ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Valtteri Bottas και Sergio Perez.

Ο Alonso έχει τρεις νίκες στη Μαλαισία, ενώ οι Hamilton και Verstappen έχουν επίσης ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο πολυνίκης της πίστας παραμένει ο Sebastian Vettel με τέσσερις νίκες, ενώ σε επίπεδο κατασκευαστών η Ferrari έχει τις περισσότερες, με επτά.

Antonelli μπροστά στο πρωτάθλημα

Το GP έρχεται μετά από 15 αγώνες, με τον Kimi Antonelli να προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών με 302 βαθμούς. Ο George Russell ακολουθεί με 236, ενώ ο Lewis Hamilton βρίσκεται στους 199.

Στους κατασκευαστές η Mercedes προηγείται με 538 βαθμούς, μπροστά από τη Ferrari με 378 και τη McLaren με 306.

Η Σεπάνγκ μπορεί επομένως να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια της μάχης του τίτλου, ειδικά με τις υψηλές θερμοκρασίες, τη διαχείριση των ελαστικών και τον απρόβλεπτο καιρό να μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

Τι κρατάμε;