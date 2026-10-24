F1 GP ΗΠΑ: Pole position ο Antonelli στο Όστιν – Μπορεί να στεφθεί Πρωταθλητής την Κυριακή

Ο Kimi Antonelli κατέκτησε την pole position στο GP ΗΠΑ της F1, μπροστά από Verstappen και Hadjar. Τα αποτελέσματα και πότε θα δούμε τον αγώνα.

Ο Kimi Antonelli κατέκτησε την pole position στο Grand Prix των ΗΠΑ, πραγματοποιώντας έναν εξαιρετικό γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές του Circuit of the Americas, στο Όστιν του Τέξας. Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes επικράτησε του Max Verstappen, με τον Isack Hadjar να ολοκληρώνει την πρώτη τριάδα, την ώρα που η Ferrari δεν κατάφερε να μετατρέψει την ταχύτητα των ελεύθερων δοκιμών σε αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Η επιτυχία του Antonelli αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έχει την πρώτη του μαθηματική ευκαιρία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, πέντε αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Q1: Πρώτος ο Norris, εκτός και οι δύο Williams

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν με ένταση, καθώς τα όρια της πίστας αποτέλεσαν σημαντικό πρόβλημα για τους οδηγούς. Οι αγωνοδίκες είχαν ακυρώσει δεκάδες χρόνους ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές, ενώ αρκετοί οδηγοί δυσκολεύτηκαν να διατηρήσουν τα μονοθέσιά τους εντός των λευκών γραμμών.

Ο Lando Norris σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο του Q1 με 1:35.029, αφήνοντας πίσω του τον Charles Leclerc και τον Max Verstappen. Αντίθετα, οι δύο Williams των Carlos Sainz και Alex Albon δεν κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, ενώ νωρίς ολοκληρώθηκε η προσπάθεια και των δύο Cadillac.

Από το Q1 αποκλείστηκαν οι Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Perez και Bottas.

Q2: Η Ferrari έδειξε ταχύτητα, αλλά οι Mercedes παρέμεναν κοντά

Στο δεύτερο σκέλος ο Verstappen έδωσε αρχικά τον ρυθμό με χρόνο 1:34.471, δείχνοντας ότι η Red Bull είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την pole position. Ωστόσο, στους τελευταίους γύρους οι Mercedes ανέβασαν την απόδοσή τους, με τον Russell και στη συνέχεια τον Antonelli να περνούν προσωρινά στην κορυφή.

Τελικά, ο Charles Leclerc ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε πρώτος το Q2 με 1:34.198, έχοντας τον Antonelli μόλις 0,080 δευτερόλεπτα πίσω του. Η μάχη για τις τελευταίες θέσεις του Q3 κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Liam Lawson και τον Arvid Lindblad να εξασφαλίζουν την πρόκριση.

Εκτός έμειναν οι Gasly, Hülkenberg, Bortoleto, Colapinto, Alonso και Bearman, με τον τελευταίο να χάνει τον τελικό του χρόνο λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας.

Q3: Ο Antonelli δεν άφησε περιθώρια στον Verstappen

Στην τελική μάχη για την pole position, ο Antonelli έκανε τη διαφορά από την πρώτη του γρήγορη προσπάθεια. Με χρόνο 1:34.035, ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε στην κορυφή, αφήνοντας τον Verstappen στη δεύτερη θέση, 0,179 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Hadjar ήταν η ευχάριστη έκπληξη της διαδικασίας, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με τη δεύτερη Red Bull, μπροστά από τον Leclerc.

Στις τελευταίες προσπάθειες κανένας από τους βασικούς διεκδικητές δεν κατάφερε να εκτοπίσει τον Antonelli. Ο Verstappen είχε μάλιστα έντονη αποσταθεροποίηση του μονοθεσίου στη στροφή 19, ενώ οι χρόνοι του ίδιου και του Norris ακυρώθηκαν λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

Έτσι, ο Antonelli εξασφάλισε την pole position, με Verstappen και Hadjar πίσω του. Οι Ferrari των Leclerc και Hamilton ολοκλήρωσαν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Russell περιορίστηκε στην έκτη. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της McLaren, με τους Piastri και Norris να καταλαμβάνουν μόλις την έβδομη και όγδοη θέση.

Μπορεί ο Antonelli να γίνει Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Όστιν;

Ο Kimi Antonelli έφτασε στις ΗΠΑ ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει 340 βαθμούς και οκτώ νίκες μέσα στο 2026. Ο πλησιέστερος αντίπαλός του είναι ο teammate του στη Mercedes, George Russell, με 238 βαθμούς, ενώ ο Lewis Hamilton ακολουθεί με 229.

Με έξι αγώνες να απομένουν πριν από την εκκίνηση του GP ΗΠΑ, ο Ιταλός διαθέτει προβάδισμα 102 βαθμών και μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο ήδη από αυτή την Κυριακή.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να συνδυαστούν τρία αποτελέσματα:

Νίκη του Antonelli στο Grand Prix.

στο Grand Prix. Ο Russell να τερματίσει ένατος ή χαμηλότερα .

. Ο Hamilton να τερματίσει πέμπτος ή χαμηλότερα.

Εφόσον συμβούν όλα τα παραπάνω, ο Antonelli θα αναδειχθεί ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Sebastian Vettel.

Με τον Russell να ξεκινά έκτος και τον Hamilton πέμπτος, το σενάριο παραμένει δύσκολο, αλλά η pole position δίνει στον Ιταλό το πρώτο σημαντικό πλεονέκτημα.

Αποτελέσματα κατατακτήριων GP ΗΠΑ 2026

Θέση Οδηγός Ομάδα 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Isack Hadjar Red Bull 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Oscar Piastri McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 10 Liam Lawson Racing Bulls 11 Pierre Gasly Alpine 12 Nico Hülkenberg Audi 13 Gabriel Bortoleto Audi 14 Franco Colapinto Alpine 15 Fernando Alonso Aston Martin 16 Oliver Bearman Haas 17 Esteban Ocon Haas 18 Lance Stroll Aston Martin 19 Carlos Sainz Williams 20 Alex Albon Williams 21 Sergio Perez Cadillac 22 Valtteri Bottas Cadillac

Η παραπάνω κατάταξη αφορά τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών, πριν από την εφαρμογή ποινών θέσεων. Οι Lindblad, Colapinto και Bortoleto έχουν ποινές για αλλαγές εξαρτημάτων.

Τι ώρα είναι ο αγώνας της F1 στο Όστιν και σε ποιο κανάλι;

Το Grand Prix των ΗΠΑ διεξάγεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο Circuit of the Americas.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί:

22:00 – ANT1+ , ζωντανά, με την εκπομπή Formula 1 Show να ξεκινά στις 21:00.

, ζωντανά, με την εκπομπή Formula 1 Show να ξεκινά στις 21:00. 23:30 – ANT1, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση.

Τι κρατάμε;