F1 GP ΗΠΑ: Θρίαμβος Antonelli στο Όστιν – Μια ανάσα από τον τίτλο

Ο Kimi Antonelli κέρδισε το GP στο Όστιν και πλησίασε ακόμη περισσότερο στον τίτλο της F1. Τα αποτελέσματα, οι μάχες και η βαθμολογία.

Ο Kimi Antonelli ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Grand Prix των ΗΠΑ, μετατρέποντας την pole position του Σαββάτου σε μια επιβλητική νίκη στο Circuit of the Americas. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes έλεγξε τον αγώνα των 56 γύρων, αφήνοντας πίσω του τον Charles Leclerc με διαφορά 13,078 δευτερολέπτων, ενώ ο Max Verstappen συμπλήρωσε το βάθρο.

Πρόκειται για την ένατη νίκη του Antonelli μέσα στο 2026, η οποία τον φέρνει πλέον μια ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ο τίτλος δεν κρίθηκε στο Τέξας, καθώς ο George Russell τερμάτισε όγδοος και ο Lewis Hamilton τέταρτος, διατηρώντας αμφότεροι μαθηματικές ελπίδες.

Ο Antonelli κυριάρχησε από την εκκίνηση

Ο Antonelli πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση και διατήρησε την πρώτη θέση, την ώρα που πίσω του εξελισσόταν μια έντονη μάχη ανάμεσα στις Red Bull και Ferrari.

Ο Charles Leclerc πέρασε προσωρινά τον Verstappen, όμως ο Ολλανδός ανέκτησε τη δεύτερη θέση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Η μεταξύ τους μάχη επέτρεψε στον Antonelli να δημιουργήσει γρήγορα διαφορά άνω των δύο δευτερολέπτων.

Οι διαφορετικές στρατηγικές των ομάδων άλλαξαν αρκετές φορές την κατάταξη. Ο Verstappen μπήκε νωρίς στα pits, στον 13ο γύρο, επιλέγοντας στρατηγική δύο στάσεων, ενώ η Mercedes κράτησε τον Antonelli στην πίστα μέχρι τον 25ο γύρο.

Ο Ιταλός επέστρεψε με σκληρά ελαστικά και στον 32ο γύρο προσπέρασε τον Leclerc για να ανακτήσει την πρωτοπορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, χτίζοντας προβάδισμα που ξεπέρασε τα 15 δευτερόλεπτα.

Μεγάλη μάχη για το βάθρο – Δεύτερος ο Leclerc

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους τελευταίους γύρους επικεντρώθηκε στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Verstappen πέρασε τον Lando Norris στον 47ο γύρο, όμως ο Leclerc πλησίαζε με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό, έχοντας φρεσκότερα ελαστικά. Στον 49ο γύρο, ο Μονεγάσκος της Ferrari επιτέθηκε στη μεγάλη ευθεία και ολοκλήρωσε το προσπέρασμα στη στροφή 12, ανεβαίνοντας δεύτερος.

Λίγο αργότερα, ο Lewis Hamilton πέρασε και αυτός τον Norris, εξασφαλίζοντας την τέταρτη θέση. Στο τέλος πίεσε τον Verstappen, αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί σε θέση προσπεράσματος, τερματίζοντας μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω του. Ο Norris ολοκλήρωσε πέμπτος, μπροστά από τον Hadjar, με τους Piastri και Russell να ακολουθούν στην έβδομη και όγδοη θέση.

Ο Russell είχε δεχθεί ποινή πέντε δευτερολέπτων γιατί πάτησε εκτός πίστας και οι αγωνοδίκες έκριναν πως κέρδισε χρόνο, χάνοντας σημαντικό έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος. Στους τελευταίους γύρους έιχαμε και μια σύντομη περίοδο εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, όταν η Cadillac του Valtteri Bottas ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικού προβλήματος. Το περιστατικό δεν άλλαξε την τελική έκβαση.

Ο Antonelli αγγίζει πλέον το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Antonelli είχε φτάσει στο Όστιν με προβάδισμα 102 βαθμών από τον Russell και την πρώτη του μαθηματική ευκαιρία να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Παρά τη νίκη του, το αποτέλεσμα του Russell στην όγδοη θέση δεν επέτρεψε να κριθεί ο τίτλος στην αμερικανική πίστα. Ο Hamilton διατήρησε επίσης τις ελπίδες του χάρη στην τέταρτη θέση.

Ωστόσο, η διαφορά είναι πλέον εντυπωσιακή. Ο οδηγός της Mercedes έφτασε τους 365 βαθμούς, με τον Russell στους 242 και τον Hamilton στους 241. Με πέντε Grand Prix να απομένουν και 125 βαθμούς διαθέσιμους, ο Antonelli έχει προβάδισμα 123 βαθμών από τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

Αυτό σημαίνει ότι στο επόμενο Grand Prix, στο Μεξικό, μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, ακόμη και χωρίς να νικήσει. Εάν τα καταφέρει, θα γίνει ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Αποτελέσματα GP ΗΠΑ 2026

Θέση Οδηγός Ομάδα 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 4 Lewis Hamilton Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Isack Hadjar Red Bull 7 Oscar Piastri McLaren 8 George Russell Mercedes 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Pierre Gasly Alpine 11 Nico Hülkenberg Audi 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 Gabriel Bortoleto Audi 14 Esteban Ocon Haas 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Fernando Alonso Aston Martin 17 Alex Albon Williams 18 Carlos Sainz Williams 19 Sergio Perez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Franco Colapinto Alpine 22 Oliver Bearman Haas

Οι Bottas, Colapinto και Bearman εγκατέλειψαν τον αγώνα.

Βαθμολογία οδηγών μετά το GP ΗΠΑ

Θέση Οδηγός Βαθμοί 1 Kimi Antonelli 365 2 George Russell 242 3 Lewis Hamilton 241 4 Max Verstappen 236 5 Charles Leclerc 233

Πλέον, μόνο ο Russell και ο Hamilton διατηρούν μαθηματικές πιθανότητες να στερήσουν τον τίτλο από τον Antonelli.

Πότε είναι ο επόμενος αγώνας της Formula 1;

Η Formula 1 συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο με το Grand Prix του Μεξικού, στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τις κατατακτήριες δοκιμές να πραγματοποιούνται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Εκεί ο Antonelli θα έχει τη δεύτερη ευκαιρία του να εξασφαλίσει και μαθηματικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τέσσερις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Τι κρατάμε;