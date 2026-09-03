F1 GP Ιταλίας: Πού και πότε θα δεις δωρεάν τον αγώνα στη θρυλική πίστα της Monza

Η F1 επιστρέφει στον «Ναό της Ταχύτητας» της Monza, με τον Λιούις Χάμιλτον να κυνηγά ένα ιστορικό ρεκόρ

Η Formula 1 μεταφέρεται στην ιστορική Monza για το 13ο Grand Prix της σεζόν, με τον αγώνα να πραγματοποιείται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 16:00 και να μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αποκλειστικά μέσω ΑΝΤ1+ και τις ελεύθερες δοκιμές την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, καθώς και τις κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η Ferrari θέλει να πρωταγωνιστήσει

Στη Monza η Ferrari έχει πάντοτε έναν επιπλέον λόγο για να διεκδικεί τη νίκη. Η Scuderia έχει κατακτήσει συνολικά 20 νίκες στην ιστορική ιταλική πίστα από το 1950 μέχρι σήμερα, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν εκείνη του Γκέρχαρντ Μπέργκερ το 1988, όταν η Ferrari έσπασε το εντυπωσιακό σερί των McLaren των Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ. Η νίκη ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έντσο Φεράρι.

Από το 2007 και μετά, ωστόσο, η Ferrari έχει πανηγυρίσει μόλις τρεις φορές στη Μonza: με τον Φερνάντο Αλόνσο το 2010 και με τον Σαρλ Λεκλέρ το 2019 και το 2024. Πέρυσι, νικητής ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στη Monza. Έχει επικρατήσει το 2012 με τη McLaren και το 2014, 2015, 2017 και 2018 με τη Mercedes. Εφόσον καταφέρει να κερδίσει και φέτος με τη Ferrari, θα γίνει ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που θα έχει κατακτήσει νίκη στην ίδια πίστα με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Η κορυφή της βαθμολογίας για οδηγούς & ομάδες πριν το GP της Monza:

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμολογία Κατασκευαστών Αντονέλι 242 Mercedes 425 Ράσελ 183 Ferrari 338 Χάμιλτον 183 McLaren 263 Νόρις 159 Red Bull Racing 186 Λεκλέρκ 155 Racing Bulls 66 Φερστάπεν 112 Alpine 63 Πιάστρι 104 Haas 21

Ο «Ναός της Ταχύτητας»

Η Monza αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες πίστες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Έχει μήκος 5.793 μέτρα, διαθέτει 11 στροφές και τρεις μεγάλες ευθείες, ενώ απαιτεί από τις ομάδες αεροδυναμική διαμόρφωση με τις μικρότερες δυνατές κλίσεις στις αεροτομές, κάτι που δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη πίστα. Για το φετινό Grand Prix οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τις μαλακές γόμες C3, C4 και C5.

Η Monza φιλοξενεί επίσης τα ρεκόρ για την υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα σε αγώνα και σε γύρο κατατακτήριων δοκιμών. Ο Μίκαελ Σουμάχερ, με Ferrari το 2003, κατέγραψε μέση ωριαία ταχύτητα αγώνα 247,586 km/h, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, με Mercedes το 2020, σημείωσε μέση ωριαία ταχύτητα 264,362 km/h σε γύρο κατατακτήριων. Από αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα προέρχεται και το προσωνύμιο «Ναός της Ταχύτητας».

Αναλυτικά οι μεταδόσεις για το GP F1 της Ιταλίας στη Monza: