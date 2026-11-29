Ο Kimi Antonelli πανηγύρισε τη δέκατη νίκη του στη φετινή σεζόν, με τον George Russell να συμπληρώνει το 1-2 της Mercedes και τον Oscar Piastri να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Photo: Guido De Bortoli / LAT Images / Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 συνεχίζει να εντυπωσιάζει, επικρατώντας και στο Grand Prix του Κατάρ, τον 22ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Ο νεαρός Ιταλός, ο οποίος είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και στις τρεις περιόδους των ελεύθερων δοκιμών, μετέτρεψε τη δεύτερη θέση της εκκίνησης στη δέκατη φετινή του νίκη. Ο George Russell, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, διατήρησε αρχικά την πρωτοπορία του αγώνα, ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Βρετανού. Θραύσματα στην πίστα προκάλεσαν ζημιά στο μονοθέσιό του, επηρεάζοντας την απόδοσή του και επιτρέποντας στον teammate του να περάσει στην πρώτη θέση.

Οι μηχανικοί της Mercedes επιχείρησαν να απομακρύνουν τα θραύσματα κατά τη διάρκεια του δεύτερου pit stop του Russell, χωρίς όμως να καταφέρουν να τα αφαιρέσουν πλήρως. Ο Antonelli εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, διαχειρίστηκε υποδειγματικά το προβάδισμά του και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 31,4 δευτερολέπτων από τον Russell. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Βρετανός, η Mercedes εξασφάλισε το 1-2, με τον Oscar Piastri της McLaren να συμπληρώνει το βάθρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το σκέλος της στρατηγικής, καθώς για το Grand Prix του Κατάρ είχε επιβληθεί περιορισμός 27 γύρων για κάθε σετ ελαστικών. Με τον αγώνα να έχει συνολική διάρκεια 57 γύρων, οι οδηγοί ήταν υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δύο pit stops. Στη Ferrari, οι εντολές της ομάδας έβαλαν τέλος στην εσωτερική μάχη των δύο οδηγών στον προτελευταίο γύρο του αγώνα, με τον Charles Leclerc να ενημερώνεται μέσω ασυρμάτου ότι έπρεπε να διατηρήσει τη θέση του, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του.

Αντίθετα, οι Arvid Lindblad, Lance Stroll και Fernando Alonso δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα. Με τη δέκατη φετινή του νίκη, ο Kimi Antonelli προσθέτει ακόμη μία επιτυχία στην εντυπωσιακή σεζόν που τον ανέδειξε παγκόσμιο πρωταθλητή, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο φετινό πρωτάθλημα.