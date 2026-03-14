F1 GP Κίνας-Live: Ο Antonelli έγραψε ιστορία με την πρώτη pole της καριέρας του

Ο Kimi Antonelli πήρε την pole position στην Κίνα και έγινε ο νεότερος polesitter στην ιστορία της Formula 1. Δες όλο το grid.

Ο Kimi Antonelli έγραψε ιστορία στις κατατακτήριες του Grand Prix Κίνας, καθώς πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του και έγινε ο νεότερος polesitter στην ιστορία της Formula 1. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes ήταν ο ταχύτερος στη Σανγκάη με χρόνο 1:32.064, οδηγώντας τη Mercedes στο 1-2, αφού ο George Russell ακολούθησε στη δεύτερη θέση.

Η pole αυτή δεν ήρθε εύκολα. Ήρθε σε ένα Q3 με πρόβλημα για τον Russell, πίεση από τις Ferrari και ανατροπές πιο πίσω στο grid.

Ο Antonelli άρπαξε την ευκαιρία στο Q3

Ο Russell έμοιαζε ξανά υποψήφιος για pole, όμως στο ξεκίνημα του Q3 αντιμετώπισε πρόβλημα με το κινητήριο σύνολο. Το μονοθέσιο σταμάτησε στην πίστα και, παρότι κατάφερε να το βάλει ξανά μπροστά, δεν μπορούσε να αλλάξει σχέση στο κιβώτιο. Έτσι αναγκάστηκε να επιστρέψει αργά στα pits, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για νέο pole sitter.

Ο Antonelli εκμεταλλεύτηκε άμεσα την κατάσταση. Στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3 έγραψε 1:32.322 και στη συνέχεια βελτιώθηκε στο 1:32.064, βάζοντας έναν χρόνο που αποδείχθηκε αρκετός για την pole.

Ο Hamilton πλησίασε πρώτος, μένοντας 0,315 δλ. μακριά, ενώ ο Russell κατάφερε στο τέλος να επιστρέψει στην πίστα για μία τελευταία προσπάθεια. Ο Βρετανός έφτασε κοντά, αλλά τελικά ήταν 0,222 δλ. πιο αργός από τον team mate του. Έτσι, η Mercedes κλείδωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ferrari στη δεύτερη σειρά, McLaren πιο πίσω

Η Ferrari κατέκτησε ολόκληρη τη δεύτερη σειρά, με τον Lewis Hamilton τρίτο και τον Charles Leclerc τέταρτο. Οι δύο οδηγοί της Scuderia έμειναν κοντά μεταξύ τους, αλλά όχι αρκετά κοντά για να απειλήσουν σοβαρά τη Mercedes στο τέλος.

Η McLaren περιορίστηκε στην τρίτη σειρά, με τον Oscar Piastri πέμπτο και τον Lando Norris έκτο. Η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις 0,06 δλ., όμως συνολικά έμειναν λίγο πιο πίσω από τους βασικούς αντιπάλους τους.

Gasly μπροστά από τις Red Bull

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των κατατακτήριων ήταν η παρουσία του Pierre Gasly στην έβδομη θέση, μπροστά και από τις δύο Red Bull. Ο Γάλλος έσπασε την “τετράδα” Mercedes, Ferrari, McLaren και βρέθηκε μπροστά από τον Max Verstappen, που έμεινε όγδοος, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μακριά από την pole.

Ο Isack Hadjar ήταν ένατος, ενώ ο Oliver Bearman συμπλήρωσε τη δεκάδα για τη Haas.

Οριακός αποκλεισμός για Hulkenberg και Colapinto

Ο Nico Hulkenberg έμεινε εκτός Q3 για μόλις 0,002 δλ., ενώ ο Franco Colapinto ήταν ακόμα πιο κοντά, μόλις 0,003 δλ. πίσω του. Και οι δύο έχασαν για ελάχιστα την ευκαιρία να μπουν στη δεκάδα και να πιέσουν τον Hadjar.

Ο Esteban Ocon βρέθηκε 13ος, αλλά οι τελευταίες του προσπάθειες επηρεάστηκαν από κίτρινη σημαία στο τέλος του session. Η ίδια εξέλιξη επηρέασε και τους Liam Lawson και Arvid Lindblad, που έμειναν εκτός στο Q2.

Το λάθος του Bortoleto και η απογοήτευση της Williams

Η κίτρινη σημαία προήλθε από τον Gabriel Bortoleto, ο οποίος έδειχνε έτοιμος να βελτιωθεί από τη 16η θέση, αλλά στον τελευταίο γύρο έχασε τον έλεγχο στην τελική στροφή. Το πίσω μέρος κλείδωσε, το μονοθέσιο γύρισε και κατέληξε προς τις μπαριέρες, αν και η έξοδος στην αμμοπαγίδα περιόρισε τη σύγκρουση.

Η Williams είχε ξανά δύσκολη μέρα. Ο Carlos Sainz φάνηκε προσωρινά να περνά στο Q2, όμως έπεσε ξανά εκτός όταν άλλοι οδηγοί βελτιώθηκαν. Τελικά έμεινε 17ος, ενώ ο Alex Albon περιορίστηκε στη 18η θέση, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τη δική του προσπάθεια αποτυχημένη.

Το πίσω μέρος του grid

Ο Fernando Alonso πήρε την 19η θέση, ενώ ο Valtteri Bottas με τη Cadillac βρέθηκε μπροστά από τον Lance Stroll. Την τελευταία θέση κατέλαβε ο Sergio Perez, ο οποίος ταλαιπωρείται από ζητήματα αξιοπιστίας όλο το Σαββατοκύριακο.

Το grid του Grand Prix Κίνας

Kimi Antonelli, Mercedes – 1:32.064 George Russell, Mercedes +0.222 Lewis Hamilton, Ferrari +0.351 Charles Leclerc, Ferrari +0.364 Oscar Piastri, McLaren +0.486 Lando Norris, McLaren +0.544 Pierre Gasly, Alpine +0.809 Max Verstappen, Red Bull +0.938 Isack Hadjar, Red Bull +1.057 Oliver Bearman, Haas +1.228 Nico Hulkenberg, Audi +1.290 Franco Colapinto, Alpine +1.293 Esteban Ocon, Haas +1.474 Liam Lawson, Racing Bulls +1.701 Arvid Lindblad, Racing Bulls +1.720 Gabriel Bortoleto, Audi +1.901 Carlos Sainz, Williams +2.253 Alex Albon, Williams +2.708 Fernando Alonso, Aston Martin +3.139 Valtteri Bottas, Cadillac-Ferrari +3.372 Lance Stroll, Aston Martin +3.931 Sergio Perez, Cadillac-Ferrari +4.842

