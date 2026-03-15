F1 GP Κίνας-Live: Ο Antonelli κερδίζει τον πρώτο του αγώνα και γίνεται ο δεύτερος νεότερος στην ιστορία

Ο Kimi Antonelli κέρδισε στην Κίνα το πρώτο GP της καριέρας του μπροστά από Russell και Hamilton. Δες αποτελέσματα και τι έγινε στον αγώνα.

Ο Kimi Antonelli μετέτρεψε την pole position στη Σανγκάη σε πρώτη νίκη καριέρας στη Formula 1, οδηγώντας τη Mercedes σε ακόμη ένα εμφατικό 1-2. Ο νεαρός Ιταλός άντεξε στην πίεση των Ferrari στην εκκίνηση, ξαναπήρε γρήγορα την πρωτοπορία από τον Lewis Hamilton και από εκεί και πέρα έλεγξε τον ρυθμό μέχρι την καρό σημαία.

Πίσω του τερμάτισε ο George Russell, ενώ ο Hamilton χάρισε στη Ferrari το πρώτο του βάθρο με τα κόκκινα.

Η Ferrari χτύπησε στην εκκίνηση, αλλά ο Antonelli απάντησε αμέσως

Ο Antonelli ξεκίνησε από την pole, όμως στην πρώτη στροφή έχασε προσωρινά την πρωτοπορία από τον Hamilton, που έκανε ξανά πολύ δυνατό ξεκίνημα. Το θετικό για τον Ιταλό ήταν ότι δεν “κόλλησε” στην εκκίνηση και έτσι κατάφερε να παραμείνει μπροστά από τον Leclerc, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στον επόμενο γύρο ο Antonelli χρησιμοποίησε το overtake mode και επιτέθηκε στη Στροφή 14, παίρνοντας ξανά την πρωτοπορία από τον Hamilton. Από εκείνο το σημείο άρχισε να χτίζει διαφορά, όσο πίσω του άνοιγε η μάχη ανάμεσα στις δύο Ferrari και τον Russell.

Η Mercedes είχε τον έλεγχο, ακόμη και μετά το safety car

Ο αγώνας έδειχνε να μπαίνει σε νέα τροχιά όταν στον 10ο γύρο βγήκε safety car, έπειτα από εγκατάλειψη του Lance Stroll λόγω ύποπτου προβλήματος μπαταρίας στην Aston Martin.

Το timing όμως λειτούργησε υπέρ του Antonelli. Μετά το pit stop για σκληρή γόμα, οι ισορροπίες στην πίστα διαμορφώθηκαν έτσι ώστε μπροστά από τις Ferrari και τον Russell να βρεθούν προσωρινά οι Franco Colapinto και Esteban Ocon, που είχαν ήδη τα σκληρά ελαστικά. Αυτό έδωσε στον Antonelli καθαρό αέρα στην επανεκκίνηση και τον προστάτευσε από άμεση επίθεση στην πρώτη στροφή.

Ο Hamilton ανέβασε γρήγορα ρυθμό και πέρασε άμεσα τα αυτοκίνητα που ήταν μπροστά του, φτάνοντας μέχρι και σε απόσταση μικρότερη του μισού δευτερολέπτου από τον Antonelli. Εκεί όμως ο Ιταλός απάντησε με ρυθμό και άρχισε ξανά να ανοίγει τη διαφορά.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση βοήθησε τον Antonelli να ξεφύγει

Το πιο σημαντικό στοιχείο για τη νίκη του Antonelli ήταν ότι πίσω του οι διεκδικητές της δεύτερης θέσης έχαναν χρόνο μεταξύ τους. Ο Hamilton και ο Leclerc πάλευαν μεταξύ τους, ενώ ο Russell κατάφερε να τους περάσει έναν έναν, λίγο μετά την επιτυχημένη προσπάθεια του Leclerc να πάρει προσωρινά τη δεύτερη θέση.

Ο Russell επιχείρησε μετά να κυνηγήσει τον team mate του, αλλά η διαφορά είχε ήδη ανοίξει σε επίπεδο άνω των επτά δευτερολέπτων και έφτασε ακόμα και πάνω από εννέα. Ένα μπλοκάρισμα του Antonelli στη Στροφή 14, τρεις γύρους πριν το τέλος, δημιούργησε ένα μικρό τελευταίο άγχος, αλλά όχι πραγματικό κίνδυνο.

Με τον Pete Bonnington να του λέει απλά “… to bring it home”, ο Antonelli πέρασε τη γραμμή τερματισμού με διαφορά 5,515 δλ. από τον Russell.

Hamilton στο βάθρο, Leclerc τέταρτος

Ο Hamilton βγήκε νικητής από τη μεγάλη εσωτερική μάχη της Ferrari. Οι δύο κόκκινοι είχαν συνεχείς μονομαχίες τροχό με τροχό, με την οριστική έκβαση να έρχεται στον 40ό γύρο, όταν ο Hamilton βούτηξε από μέσα στη Στροφή 1 και κράτησε τη γραμμή μέχρι τη Στροφή 3.

Έτσι ο Βρετανός τερμάτισε 3ος και πήρε το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari, ενώ ο Leclerc περιορίστηκε στην 4η θέση.

Bearman πέμπτος, βαθμοί για Alpine, Racing Bulls και Williams

Ο Ollie Bearman έφερε τη Haas στην 5η θέση, αφού πρώτα χρειάστηκε να μπλέξει νωρίς με τον Ocon και τις δύο Alpine. Όταν καθάρισε την κίνηση μπροστά του, βρήκε πολύ καλό ρυθμό και απομακρύνθηκε.

Ο Pierre Gasly έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Alpine με την 6η θέση, ενώ ο Liam Lawson ήταν 7ος για τη Racing Bulls. Ο Hadjar, παρά το μπλοκάρισμα στη Στροφή 13 και το επιπλέον pit stop στο τέλος του πρώτου γύρου, επέστρεψε και πήρε τους πρώτους του βαθμούς με τη Red Bull, τερματίζοντας 8ος.

Ο Carlos Sainz χάρισε στη Williams τους πρώτους της βαθμούς στη χρονιά με την 9η θέση, ενώ ο Franco Colapinto πήρε τον τελευταίο βαθμό για την Alpine.

Επαφή Colapinto – Ocon και ποινή 10 δευτερολέπτων

Ο Colapinto μπήκε πιο αργά στα pits και όταν βγήκε στην πίστα βρέθηκε μπροστά από τον Ocon. Οι δύο τους ήρθαν σε επαφή όταν ο Colapinto πήρε πιο ανοιχτή γραμμή στη Στροφή 3 και ο Ocon βούτηξε από την εσωτερική καθώς η Alpine έκλεινε τη γραμμή.

Ο Ocon ανέλαβε αμέσως την ευθύνη και δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων για πρόκληση σύγκρουσης.

Verstappen εκτός, διπλή εγκατάλειψη Aston Martin, τριπλό DNS

Ο Max Verstappen εγκατέλειψε με πρόβλημα στο power unit, κάτι που τον έβγαλε οριστικά από τη μάχη των βαθμών.

Η Aston Martin έζησε ακόμη ένα δύσκολο απόγευμα. Ο Stroll εγκατέλειψε νωρίς, ενώ ο Fernando Alonso εγκατέλειψε επίσης, χάνοντας αίσθηση στα χέρια του λόγω των ανεξέλεγκτων κραδασμών του AMR26.

Δεν εκκίνησαν καν οι Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto και Alex Albon, όλοι λόγω διαφορετικών προβλημάτων.

Τα αποτελέσματα του αγώνα στην Κίνα

Kimi Antonelli, Mercedes – 1:33:15.607 George Russell, Mercedes +5.515 Lewis Hamilton, Ferrari +25.267 Charles Leclerc, Ferrari +28.894 Oliver Bearman, Haas +57.268 Pierre Gasly, Alpine +59.647 Liam Lawson, Racing Bulls +1:20.588 Isack Hadjar, Red Bull +1:27.247 Carlos Sainz, Williams +1 γύρος Franco Colapinto, Alpine +1 γύρος Nico Hulkenberg, Audi +1 γύρος Arvid Lindblad, Racing Bulls +1 γύρος Valtteri Bottas, Cadillac-Ferrari +1 γύρος Esteban Ocon, Haas +1 γύρος Sergio Perez, Cadillac-Ferrari +1 γύρος

DNF

Max Verstappen

Fernando Alonso

Lance Stroll

DNS

Oscar Piastri

Lando Norris

Gabriel Bortoleto

Alex Albon

Η βαθμολογία του αγώνα

Antonelli 25 βαθμοί

Russell 18

Hamilton 15

Leclerc 12

Bearman 10

Gasly 8

Lawson 6

Hadjar 4

Sainz 2

Colapinto 1

