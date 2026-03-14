F1 GP Κίνας-Live: Ο Russell νικητής στο Sprint μπροστά από τις δύο Ferrari

Ο George Russell κέρδισε το sprint στην Κίνα μπροστά από Leclerc και Hamilton. Δες τι έγινε στη Σανγκάη και τα τελικά αποτελέσματα.

Ο George Russell πήρε τη νίκη στο sprint του Grand Prix Κίνας ύστερα από έναν αγώνα που είχε μάχες από τον πρώτο γύρο, εναλλαγές θέσεων στην κορυφή και safety car στο κρίσιμο σημείο. Ο οδηγός της Mercedes άντεξε στην πίεση των Ferrari και τερμάτισε πρώτος, με τον Charles Leclerc δεύτερο και τον Lewis Hamilton τρίτο.

Ο Hamilton πέρασε στην αρχή, αλλά ο Russell απάντησε

Ο Russell ξεκίνησε από την πρώτη θέση, όμως από τα πρώτα μέτρα βρέθηκε υπό πίεση από τον Hamilton, ο οποίος είχε πολύ καλό ξεκίνημα και επιτέθηκε στην εσωτερική στη στροφή 9 για να περάσει μπροστά.

Ο Russell προσπάθησε να απαντήσει αμέσως, χρησιμοποιώντας μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του και ξαναβγαίνοντας προσωρινά μπροστά στη στροφή 14, χωρίς όμως να καταφέρει να κρατήσει τη θέση στην πρώτη στροφή του επόμενου γύρου. Ο Hamilton ξαναπέρασε, αλλά ο Russell επέμεινε. Η επόμενη απόπειρά του ήταν ουσιαστικά ίδια με την προηγούμενη, με τη Ferrari να βρίσκει ξανά τρόπο να απαντήσει.

Η κίνηση που τελικά του έδωσε την πρωτοπορία ήρθε στο τέλος του πέμπτου γύρου. Εκεί ο Russell κατάφερε επιτέλους να ολοκληρώσει την προσπέραση στη στροφή 14 και αυτή τη φορά να κρατήσει τη θέση μέχρι και την πρώτη στροφή του επόμενου γύρου.

Η Ferrari έμεινε στη μάχη με Leclerc και Hamilton

Αφού ο Russell πήρε ξανά την πρωτοπορία, ο Hamilton άρχισε να χάνει ρυθμό, με τα ελαστικά του να εμφανίζουν φθορά και ειδικά το εμπρός αριστερό να δείχνει αρκετά επιβαρυμένο. Αυτό άνοιξε τον δρόμο στον Leclerc για να περάσει στη δεύτερη θέση.

Η Ferrari είχε έτσι και τα δύο μονοθέσια κοντά στην κορυφή, με τον Leclerc να δείχνει πιο απειλητικός στο δεύτερο μισό του sprint, αλλά χωρίς να φτάνει τελικά στη νίκη.

Το safety car ανακάτεψε το τέλος

Ενώ όλα έδειχναν να σταθεροποιούνται, το safety car βγήκε στο τέλος του 13ου γύρου, όταν ο Nico Hulkenberg σταμάτησε στη στροφή 1. Οι έξι πρώτοι μπήκαν στα pits, κάτι που έδωσε στον Leclerc την ευκαιρία να επιτεθεί ξανά στον Russell στην επανεκκίνηση.

Όμως εκεί ο Μονεγάσκος είχε μια μικρή έξοδο από τη στροφή 14, κάτι που ουσιαστικά έσβησε την τελευταία του σοβαρή ευκαιρία για επίθεση. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Russell είχε τον έλεγχο και έφτασε μέχρι το τέλος στην πρώτη θέση.

Norris, Antonelli και η μάχη πίσω από το βάθρο

Ο Hamilton κατάφερε τελικά να κρατήσει την τρίτη θέση, παρότι έχασε χρόνο και θέση από τον Lando Norris λόγω του double stacking πίσω από τον Leclerc στα pits. Ο οδηγός της Ferrari ανέκτησε ό,τι έχασε και τερμάτισε μπροστά από τη McLaren.

Ο Kimi Antonelli ήταν πέμπτος, παρότι είχε κακή εκκίνηση που τον έριξε από την πρώτη σειρά μέχρι την όγδοη θέση. Στον πρώτο γύρο είχε επαφή με τον Isack Hadjar της Red Bull, με αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή 10 δευτερολέπτων. Ο Ιταλός την εξέτισε στα pits, αλλά κατάφερε να ανακάμψει.

Ο Oscar Piastri βρέθηκε μπροστά του μετά την επανεκκίνηση, όμως κρίθηκε ότι η κίνηση είχε γίνει πριν από τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού και του ζητήθηκε να παραχωρήσει ξανά τη θέση. Έτσι ο Antonelli κράτησε την πέμπτη θέση και ο Piastri έμεινε έκτος.

Lawson και Bearman στους βαθμούς, Verstappen εκτός οκτάδας

Ο Liam Lawson πήγε με τα σκληρά ελαστικά μέχρι το τέλος και πήρε την έβδομη θέση, μπροστά από τον Oliver Bearman, που πήρε τον τελευταίο βαθμό του sprint.

Κανείς από τους δύο δεν μπήκε στα pits και αυτό τους έδωσε θέση στην πίστα, αλλά τους άφησε εκτεθειμένους στο τέλος απέναντι στον Max Verstappen. Ο Ολλανδός είχε πολύ αργή εκκίνηση, έπεσε στο πίσω μέρος του grid και στη συνέχεια ανέκαμψε, περνώντας τους Esteban Ocon και Pierre Gasly στα τελευταία στάδια. Παρ’ όλα αυτά, έμεινε ένατος και εκτός βαθμών.

Τα τελικά αποτελέσματα του sprint στην Κίνα

George Russell, Mercedes – 33:38.998 Charles Leclerc, Ferrari +0.674 Lewis Hamilton, Ferrari +2.554 Lando Norris, McLaren +4.433 Andrea Antonelli, Mercedes +5.688 Oscar Piastri, McLaren +6.809 Liam Lawson, Racing Bulls +10.900 Oliver Bearman, Haas +11.271 Max Verstappen, Red Bull +11.619 Esteban Ocon, Haas +13.887 Pierre Gasly, Alpine +14.780 Carlos Sainz, Williams +15.753 Gabriel Bortoleto, Audi +15.858 Franco Colapinto, Alpine +16.393 Isack Hadjar, Red Bull +16.430 Alex Albon, Williams +20.014 Fernando Alonso, Aston Martin +21.599 Lance Stroll, Aston Martin +21.971 Sergio Perez, Cadillac-Ferrari +28.241

DNF

Nico Hulkenberg, Audi

Valtteri Bottas, Cadillac-Ferrari

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Η βαθμολογία του sprint

Russell 8 βαθμοί

Leclerc 7

Hamilton 6

Norris 5

Antonelli 4

Piastri 3

Lawson 2

Bearman 1

Τι κρατάμε;