Ο Κίμι Αντονέλι έκανε τον ταχύτερο γύρο των κατατακτηρίων, αλλά η ποινή πέντε θέσεων δίνει την pole στον Φερστάπεν. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ

Ο Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την pole position στο Grand Prix του Λας Βέγκας. Ο οδηγός της Red Bull σημείωσε τον δεύτερο χρόνο στις κατατακτήριες, πίσω από τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός της Mercedes είχε ποινή πέντε θέσεων για την τοποθέτηση νέου εξαρτήματος στη μονάδα ισχύος του και θα εκκινήσει από την έκτη θέση.

🎲 THE STARTING GRID IN VEGAS 🎲 #F1 #LasVegasGP https://t.co/DVJmb8Bvcl — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Ο Φερστάπεν ήταν πρώτος μετά την αρχική σειρά γρήγορων γύρων στο Q3, με τον Λάντο Νόρις δεύτερο και τον Τζορτζ Ράσελ τρίτο. Πριν από την τελευταία τους προσπάθεια, αρκετοί οδηγοί έκοψαν ρυθμό στον γύρο προετοιμασίας για να βρουν μονοθέσιο μπροστά τους και να εκμεταλλευτούν το slipstream στη μεγάλη ευθεία. Ο Αντονέλι έμεινε στο πίσω μέρος του γκρουπ, πρόλαβε να ξεκινήσει τον γύρο του λίγα δευτερόλεπτα πριν από την καρό σημαία και πέρασε στην κορυφή των χρόνων.

Absolute scenes as the drivers scramble for position in the final Q3 runs 🤯 #F1 #LasVegasGP https://t.co/VIlspvw1Wj — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Ο Ράσελ σημείωσε τον τρίτο χρόνο και, μετά την εφαρμογή της ποινής του ομόσταβλού του, θα εκκινήσει δεύτερος, δίπλα στον Φερστάπεν. Ο Νόρις, τέταρτος στις κατατακτήριες, ανεβαίνει στην τρίτη θέση της εκκίνησης με τη McLaren.

Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκαν στο Q2. Οι δύο οδηγοί της Ferrari έμειναν εκτός της πρώτης δεκάδας, ενώ η Alpine πέρασε στο Q3 και με τους δύο οδηγούς της, τον Πιερ Γκασλί και τον Φράνκο Κολαπίντο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 50 γύρους στη διαδρομή των 6,201 χλμ. στους δρόμους του Λας Βέγκας. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας.