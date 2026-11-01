F1 GP Μεξικού: Ο Αντονέλι παγκόσμιος πρωταθλητής στα 20 του, η νίκη στον Φερστάπεν

Ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε τρίτος στο Μεξικό και έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε για έκτη φορά στην πίστα «Ερμάνος Ροδρίγκες», με τον Λιούις Χάμιλτον δεύτερο.

Όταν η Mercedes επέλεξε τον Κίμι Αντονέλι για να διαδεχθεί τον Λιούις Χάμιλτον, ο Ιταλός δεν είχε ακόμη εκκινήσει σε Grand Prix. Το βράδυ της Κυριακής στο Μεξικό, οι δυο τους ανέβηκαν στο ίδιο βάθρο. Ο Χάμιλτον ως δεύτερος του αγώνα με τη Ferrari και ο 20χρονος διάδοχός του ως παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, μόλις στη δεύτερη σεζόν του στο σπορ. Ο Αντονέλι εξασφάλισε τον τίτλο στον 19ο αγώνα του 2026 και έβαλε τέλος σε μια αναμονή 73 ετών για την Ιταλία. Μέχρι το GP Μεξικού, τελευταίος Ιταλός που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών ήταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι, το 1953 με τη Ferrari.

Του αρκούσε η ένατη θέση, πήρε τον τίτλο στο βάθρο

Ο Αντονέλι γνώριζε πριν από την εκκίνηση ότι η ένατη θέση αρκούσε για να του δώσει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Τζορτζ Ράσελ και του Χάμιλτον. Είχε κερδίσει αυτό το περιθώριο χάρη στη συνέπειά του. Στα 18 Grand Prix που είχαν προηγηθεί, μόλις τρεις φορές είχε μείνει εκτός βάθρου. Στο Μεξικό ξεκίνησε τέταρτος, ανάμεσα στη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ και τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν. Στους τελευταίους γύρους βρισκόταν τρίτος, με τους δύο πιο έμπειρους πρωταθλητές του grid μπροστά του. Πρώτος πέρασε τη γραμμή ο Φερστάπεν, ακολούθησε ο Χάμιλτον και λίγο αργότερα ο Αντονέλι πανηγύρισε μέσα στη Mercedes. Ήταν το 16ο βάθρο του σε 19 αγώνες και εκείνο που του χάρισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Η επαφή των δύο Ferrari στον πρώτο γύρο

Για τον Χάμιλτον, το Σαββατοκύριακο είχε ξεκινήσει με την πρώτη του pole position ως οδηγού της Ferrari. Ο Βρετανός είχε επικρατήσει του Ράσελ για μόλις εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου στις κατατακτήριες, ενώ η τρίτη θέση του Λεκλέρ έδινε στη Scuderia δύο μονοθέσια στην πρώτη τριάδα της εκκίνησης. Ήδη από τον πρώτο γύρο, όμως, οι δύο Ferrari είχαν επαφή. Οι αγωνοδίκες έκριναν υπεύθυνο τον Λεκλέρ και του επέβαλαν ποινή πέντε δευτερολέπτων. Ο αγώνας διακόπηκε στη συνέχεια με κόκκινη σημαία έπειτα από ατύχημα του Βάλτερι Μπότας, φέρνοντας ξανά τα μονοθέσια μαζί για την επανεκκίνηση.

Έκτη νίκη στο Μεξικό για τον Φερστάπεν

Ο Φερστάπεν είχε σημειώσει τον τέταρτο χρόνο το Σάββατο, όμως μια ποινή μίας θέσης τον είχε στείλει πέμπτο στο grid. Από την τρίτη σειρά της εκκίνησης ο Ολλανδός έφτασε να οδηγεί τον αγώνα μετά την επανεκκίνηση, με τον Χάμιλτον πίσω του. Η σειρά τους διατηρήθηκε μέχρι την καρό σημαία του 71ου γύρου, με τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να πανηγυρίζει την έκτη νίκη του στην Πόλη του Μεξικού. Μία από τις πιο κλειστές μάχες στο φινάλε δόθηκε πίσω από τον Αντονέλι. Στον προτελευταίο γύρο ο Λεκλέρ μπήκε βαθιά στα φρένα και ο Λάντο Νόρις διέκρινε την ευκαιρία να περάσει. Ο οδηγός της McLaren επιτέθηκε, αλλά ο Μονεγάσκος πρόλαβε να καλύψει την εσωτερική και κράτησε τη Ferrari μπροστά.

Το βάθρο του GP Μεξικού 2026