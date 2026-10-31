F1 GP Μεξικού: Ο Χάμιλτον πήρε την pole για μόλις 0,009 δευτερόλεπτα!

Ο Λιούις Χάμιλτον έφερε τη Ferrari στην πρώτη θέση των κατατακτήριων στο Μεξικό, κερδίζοντας τον Τζορτζ Ράσελ για εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος ο Σαρλ Λεκλέρ, εκτός Q3 ο Όσκαρ Πιάστρι.

Εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τη χαρά του Λιούις Χάμιλτον από εκείνη του Τζορτζ Ράσελ στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού. Σε ένα Q3 που κρίθηκε στις τελευταίες προσπάθειες, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έβαλε τη Ferrari στην pole position, αφήνοντας δεύτερο τον πρώην ομόσταβλό του και τρίτο τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο 19ος γύρος της σεζόν του 2026 απέκτησε έτσι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκηνικό για την εκκίνηση, με δύο Ferrari στην πρώτη τριάδα και τη Mercedes του Ράσελ ανάμεσά τους. Για τον Χάμιλτον, πάντως, η στιγμή είχε ξεχωριστό βάρος, όπως φάνηκε και από την αντίδρασή του στον ασύρματο: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το περίμενα τόσο καιρό».

Ο Χάμιλτον είχε την απάντηση στην τελευταία προσπάθεια

Το πρώτο μέρος του Q3 ανήκε στον Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος βρέθηκε στην προσωρινή pole, με τον Μαξ Φερστάπεν σε μικρή απόσταση και τους Λάντο Νόρις και Χάμιλτον να ακολουθούν. Ο Βρετανός της Ferrari είχε αφήσει περιθώριο βελτίωσης στον πρώτο του γρήγορο γύρο και χρειαζόταν μια καθαρότερη προσπάθεια για να διεκδικήσει την κορυφή. Ο Ράσελ, αντίθετα, βρισκόταν αρχικά πέμπτος, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον Λεκλέρ. Στην τελική έξοδο, όμως, άλλαξε τα δεδομένα. Βγήκε πρώτος από τα pits και πέρασε στην κορυφή, κατεβάζοντας την επίδοση της Ferrari κατά περισσότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Η απάντηση ήρθε σχεδόν αμέσως. Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε την τελευταία του προσπάθεια χωρίς το λάθος που του είχε κοστίσει νωρίτερα και πέρασε μπροστά για μόλις 0,009 δευτερόλεπτα. Ήταν μια διαφορά ελάχιστη στο χρονόμετρο, αλλά αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση.

Το λάθος του Φερστάπεν και η χαμένη ευκαιρία του Λεκλέρ

Η διαδικασία δεν είχε ακόμη τελειώσει. Ο Φερστάπεν επέλεξε να βγει αργά από το γκαράζ, έχοντας χρόνο μόνο για τον γύρο εξόδου και μία τελευταία γρήγορη προσπάθεια. Ο Ολλανδός ξεκίνησε εντυπωσιακά, σημειώνοντας τον ταχύτερο πρώτο τομέα και διατηρώντας ζωντανή τη διεκδίκηση της pole. Στο τμήμα του σταδίου, όμως, ένα μπλοκάρισμα στο φρενάρισμα έβαλε τέλος στην προσπάθειά του. Ο Νόρις εγκατέλειψε επίσης τον τελευταίο γρήγορο γύρο του, με αποτέλεσμα κανείς από τους δύο να μην απειλήσει τελικά τον χρόνο του Χάμιλτον. Ούτε ο Λεκλέρ κατάφερε να ανακτήσει την πρώτη θέση. Η τελευταία του προσπάθεια είχε λάθη και, παρά έναν καλό τελευταίο τομέα, δεν βελτίωσε την επίδοσή του. Περιορίστηκε έτσι στην τρίτη θέση, ολοκληρώνοντας πάντως μια δυνατή παρουσία της Ferrari στην τελική φάση των κατατακτήριων.

Εκτός δεκάδας ο Πιάστρι, πρόωρο τέλος για τον Αλόνσο

Η μεγαλύτερη έκπληξη πριν από τη μάχη της pole ήταν ο αποκλεισμός του Όσκαρ Πιάστρι στο Q2. Ο οδηγός της McLaren έμεινε εκτός τελικής δεκάδας, μαζί με τους Νίκο Χούλκενμπεργκ, Φράνκο Κολαπίντο, Γκάμπριελ Μπορτολέτο, Όλιβερ Μπέρμαν και Κάρλος Σάινθ. Για τον Φερνάντο Αλόνσο, οι κατατακτήριες είχαν τελειώσει ακόμη νωρίτερα. Πρόβλημα στη μονάδα ισχύος τον υποχρέωσε να σταματήσει στο Q1, στερώντας του τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση.

Στην πρώτη φάση αποκλείστηκαν επίσης οι Άλεξ Άλμπον, Ρίο Χιρακάουα, Λανς Στρολ, Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας. Ο Χιρακάουα συμμετέχει στο συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο με τη Haas, αντικαθιστώντας τον Εστεμπάν Οκόν, ενώ ο Πέρεζ έμεινε από νωρίς εκτός συνέχειας μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Η πρωταγωνιστική στιγμή του Σαββάτου, πάντως, ανήκε στον Χάμιλτον. Με τον Ράσελ δίπλα του και τον Λεκλέρ τρίτο, ο Βρετανός έδωσε στη Ferrari την καλύτερη αφετηρία για τον αγώνα, σε μια διαδικασία όπου η pole κρίθηκε κυριολεκτικά στα χιλιοστά.