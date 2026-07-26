F1 GP Ουγγαρίας: Νίκη Norris στο Hungaroring – Εγκατάλειψη Piastri και βάθρο Antonelli

Ο Lando Norris κέρδισε το GP Ουγγαρίας, μετά τη μάχη στρατηγικής με τον Piastri, ο οποίος εγκατέλειψε. Στο βάθρο Verstappen και Antonelli.

Ο Lando Norris πανηγύρισε στο Hungaroring την πρώτη του νίκη στη Formula 1 ως παγκόσμιος πρωταθλητής και την πρώτη του μέσα στη σεζόν του 2026, σε έναν αγώνα που κρίθηκε από τη στρατηγική, την κίνηση των πιο αργών μονοθεσίων και την εγκατάλειψη του Oscar Piastri.

Οι δύο οδηγοί της McLaren είχαν απομακρυνθεί από τον ανταγωνισμό και έδειχναν έτοιμοι να μονομαχήσουν μέχρι το τέλος. Ένα περιστατικό του Piastri με τον Carlos Sainz, όμως, έδωσε στον Norris την ευκαιρία να βγει μπροστά μετά το δεύτερο pit stop.

Η μεταξύ τους μάχη ολοκληρώθηκε πρόωρα στον 56ο γύρο, όταν το κιβώτιο της McLaren του Piastri παρέδωσε πνεύμα. Ο Norris έφτασε χωρίς άλλη πίεση στη νίκη, μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli.

Ο Piastri πέρασε μπροστά στη δεύτερη στροφή

Ο Norris διατήρησε την πρώτη θέση στην εκκίνηση και έφτασε επικεφαλής στην πρώτη στροφή. Λίγες στιγμές αργότερα, όμως, είχε ένα μικρό γλίστρημα στη στροφή 2, επιτρέποντας στον Piastri να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία.

Πιο πίσω, ο George Russell είχε μια καταστροφική εκκίνηση. Η Mercedes κόλλησε τη στιγμή που έσβησαν τα κόκκινα φώτα, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να υποχωρήσει από την έβδομη στην 21η και τελευταία θέση μεταξύ των οδηγών που εκκίνησαν.

Οι δύο McLaren άρχισαν γρήγορα να δημιουργούν διαφορά, με τον Verstappen και τον Lewis Hamilton να ακολουθούν.

Ο Hamilton πέρασε τον Verstappen μέσω των pit stop

Ο Hamilton είχε ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα και βρισκόταν πίσω από τον Verstappen στην τέταρτη θέση. Η Ferrari τον κάλεσε στα pit στον 13ο γύρο, ενεργοποιώντας τον πρώτο κύκλο αλλαγών ελαστικών.

Η πρόωρη στάση τού επέτρεψε να περάσει προσωρινά μπροστά από τον Verstappen μέσω του undercut. Ο οδηγός της Red Bull αντέδρασε, όμως, περνώντας ξανά τον Hamilton μέσα στην πίστα μετά το δικό του pit stop, με μία προσπέραση που θα μείνει στα highlight της χρονιάς.

Η κίνηση πύκνωσε στη συνέχεια πίσω από τον Isack Hadjar, ο οποίος παρέμεινε μπροστά από τους πρωτοπόρους με διαφορετική στρατηγική. Piastri, Norris, Verstappen και Hamilton βρέθηκαν συγκεντρωμένοι πίσω από τη δεύτερη Red Bull, μέχρι να τον προσπεράσουν όλοι έως τη στροφή 6 στον 19ο γύρο.

Ο Norris πίεζε για διαφορετική στρατηγική

Αφού καθάρισαν την κίνηση, οι δύο McLaren απομακρύνθηκαν ξανά από τον Verstappen και τον Hamilton.

Ο Norris έχασε χρόνο στον 29ο γύρο, όταν βγήκε εκτός γραμμής στη στροφή 4. Παρά το λάθος, πλησίασε ξανά γρήγορα τον Piastri και ενημέρωσε την ομάδα ότι είχε καλύτερο ρυθμό.

Ο Βρετανός ζήτησε είτε να περάσει μπροστά είτε να μπει πρώτος για τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών. Η McLaren επέλεξε τελικά να καλέσει αρχικά τον πρωτοπόρο Piastri, ο οποίος σταμάτησε στο τέλος του 33ου γύρου και επέστρεψε στην πίστα στην πέμπτη θέση.

Ο Norris παρέμεινε έξω, προσπαθώντας να δημιουργήσει τη διαφορά που θα του επέτρεπε να βγει μπροστά μετά το δικό του pit stop.

Το περιστατικό με τον Sainz που άλλαξε τον αγώνα

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στον 39ο γύρο.

Ο Piastri συνάντησε στη στροφή 2 τους Oliver Bearman και Carlos Sainz, οι οποίοι μάχονταν μεταξύ τους ενώ βρίσκονταν έναν γύρο πίσω. Η Williams του Sainz κινήθηκε προς την αγωνιστική γραμμή μπροστά από τη McLaren, αναγκάζοντας τον Piastri να αντιδράσει απότομα.

Ο Αυστραλός παραλίγο να χάσει τον έλεγχο και εξέφρασε με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του μέσω ασυρμάτου. Το σημαντικότερο ήταν ότι έχασε κρίσιμο χρόνο.

Ο Norris μπήκε αμέσως στα pit στο τέλος του ίδιου γύρου και επέστρεψε στην πίστα ελάχιστα μπροστά από τον ομόσταβλό του, παίρνοντας το καθαρό προβάδισμα του αγώνα.

Ο Norris πέρασε τον Antonelli και ξέφυγε

Μετά τη δεύτερη στάση του, ο Norris χρειάστηκε να περάσει τον Antonelli, ο οποίος βρισκόταν προσωρινά μπροστά λόγω της διαφορετικής στρατηγικής του.

Μόλις ολοκλήρωσε την προσπέραση, ο οδηγός της McLaren άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τον Piastri. Ο Βρετανός είχε υποστηρίξει μέσω ασυρμάτου ότι, αν έβγαινε μπροστά, θα μπορούσε να απομακρυνθεί και επιβεβαίωσε την πρόβλεψή του στην πίστα.

Ο Piastri διατηρούσε, πάντως, τη δεύτερη θέση και η McLaren έδειχνε έτοιμη για το 1-2, μέχρι να εμφανιστεί το μηχανικό πρόβλημα.

Εγκατάλειψη για τον Piastri στον 56ο γύρο

Στον 56ο από τους 70 γύρους, το κιβώτιο της McLaren του Piastri παρουσίασε βλάβη και ο Αυστραλός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Η ακινητοποίησή του προκάλεσε καθεστώς Virtual Safety Car και έφερε έναν τελευταίο κύκλο pit stop.

Οι Norris, Hamilton και Leclerc μπήκαν για φρέσκα ελαστικά. Με την επανεκκίνηση, η σειρά ήταν Norris, Verstappen, Hamilton, Antonelli και Leclerc.

Ο Hamilton πέρασε προσωρινά τον Antonelli κατά την έξοδο από τα pit, αλλά επέστρεψε την τρίτη θέση, καθώς η προσπέραση είχε πραγματοποιηθεί υπό αμφισβητούμενες συνθήκες.

Η ποινή που έριξε τον Hamilton πέμπτο

Ο Hamilton συνέχισε να πιέζει τον Antonelli στους τελευταίους γύρους, με τους δύο οδηγούς να περνούν παράλληλα μέσα από την κίνηση των πιο αργών μονοθεσίων.

Η προσπάθεια του οδηγού της Ferrari για το βάθρο επηρεάστηκε οριστικά όταν του επιβλήθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane.

Ο Hamilton τερμάτισε τέταρτος στην πίστα, αλλά η ποινή τον έριξε πίσω από τον Charles Leclerc στην τελική κατάταξη. Έτσι, ο Antonelli διατήρησε την τρίτη θέση και ανέβηκε στο βάθρο.

Verstappen δεύτερος χωρίς να απειλήσει τον Norris

Μετά την εγκατάλειψη του Piastri, ο Verstappen κληρονόμησε τη δεύτερη θέση.

Ο οδηγός της Red Bull δεν είχε τον ρυθμό να πλησιάσει τον Norris και είδε την καρό σημαία με διαφορά 15,080 δευτερολέπτων. Παρ’ όλα αυτά, εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη της δεύτερης McLaren και εξασφάλισε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Ο Antonelli τερμάτισε τρίτος, 18,728 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, με τον Leclerc τέταρτο και τον Hamilton πέμπτο.

Μεγάλη επιστροφή από τον Russell

Παρά την πτώση του στην τελευταία θέση κατά την εκκίνηση, ο Russell κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει έβδομος.

Ο οδηγός της Mercedes πέρασε μεγάλο μέρος του αγώνα ανεβαίνοντας μέσα από την κατάταξη, ολοκληρώνοντας την ημέρα πίσω από τον Hadjar και μπροστά από τον Liam Lawson.

Ο Lawson πήρε την όγδοη θέση, ενώ ο Nico Hulkenberg τερμάτισε ένατος, κατακτώντας τους πρώτους βαθμούς για την Audi μέσα στη σεζόν, καθώς μέχρι τώρα μόνο ο Bortoleto είχε αυτό το προνόμιο. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Arvid Lindblad.

Διπλή εγκατάλειψη για την Cadillac

Η Cadillac δεν κατάφερε να φέρει κανένα από τα δύο μονοθέσιά της στον τερματισμό.

Ο Valtteri Bottas εγκατέλειψε νωρίς, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στα φρένα του μονοθεσίου του. Ο Sergio Pérez τέθηκε επίσης εκτός αγώνα λόγω προβλήματος στην ανάρτηση.

Μαζί με τον Piastri αποτέλεσαν τους τρεις οδηγούς που δεν ολοκλήρωσαν το Grand Prix.

Τα αποτελέσματα του GP Ουγγαρίας

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά 1 Lando Norris McLaren 70 γύροι 2 Max Verstappen Red Bull +15.080 3 Kimi Antonelli Mercedes +18.728 4 Charles Leclerc Ferrari +23.840 5 Lewis Hamilton Ferrari +24.540 6 Isack Hadjar Red Bull +55.488 7 George Russell Mercedes +57.503 8 Liam Lawson Racing Bulls 1 γύρος 9 Nico Hulkenberg Audi 1 γύρος 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 γύρος 11 Gabriel Bortoleto Audi 1 γύρος 12 Pierre Gasly Alpine 1 γύρος 13 Lance Stroll Aston Martin 1 γύρος 14 Fernando Alonso Aston Martin 1 γύρος 15 Franco Colapinto Alpine 2 γύροι 16 Esteban Ocon Haas 2 γύροι 17 Alexander Albon Williams 2 γύροι 18 Carlos Sainz Williams 2 γύροι 19 Oliver Bearman Haas 2 γύροι 20 Oscar Piastri McLaren Εγκατάλειψη 21 Sergio Pérez Cadillac Εγκατάλειψη 22 Valtteri Bottas Cadillac Εγκατάλειψη

Τι κρατάμε;