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FORMULA 1

F1 GP Ουγγαρίας: Ο Norris πήρε την pole στο Hungaroring

ΣΑΒΒΑΤΟ | 25.07.2026
Στέλιος Παππάς
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Ο Lando Norris κατέκτησε την pole position στο GP Ουγγαρίας, επικρατώντας του Lewis Hamilton για μόλις 0,012 δευτερόλεπτα.

Ο Lando Norris κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Ουγγαρίας, έπειτα από μια δραματική μάχη με τον Lewis Hamilton που κρίθηκε για μόλις 0,012 δευτερόλεπτα.

Ο οδηγός της McLaren σημείωσε χρόνο 1:17.207 στην τελευταία του προσπάθεια και εκτόπισε από την κορυφή τον Hamilton, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει με τη Ferrari και κρατούσε προσωρινά την pole position.

Η δεύτερη Ferrari του Charles Leclerc εξασφάλισε την τρίτη θέση, ενώ ο Kimi Antonelli ολοκλήρωσε τη δεύτερη σειρά εκκίνησης για τη Mercedes. Αντίθετα, ο Max Verstappen περιορίστηκε στην έκτη θέση, αφού έκανε τετ-а-κέ στην τελευταία στροφή και κατέστρεψε την τελική του προσπάθεια.

Η pole κρίθηκε για 0,012 δευτερόλεπτα

Το Q3 ξεκίνησε με τον Norris να καταγράφει τον πρώτο ανταγωνιστικό χρόνο, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:17.3. Λίγο αργότερα, όμως, ο Hamilton πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό γύρο και ανέβηκε στην πρώτη θέση, περίπου ένα δέκατο μπροστά από τη McLaren.

Στις τελευταίες προσπάθειες ο Βρετανός της Ferrari δεν κατάφερε να βελτιωθεί. Ο Norris, από την άλλη, βρήκε τον χρόνο που χρειαζόταν και πέρασε στην κορυφή με 1:17.207, αφήνοντας τον Hamilton δεύτερο για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Leclerc εξασφάλισε την τρίτη θέση, 0,238 δευτερόλεπτα πίσω από την pole, ολοκληρώνοντας μια δυνατή παρουσία της Ferrari στις κατατακτήριες.

Ο Verstappen γύρισε στην τελευταία στροφή

Ο Verstappen δεν κατάφερε να διεκδικήσει θέση στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Κατά την τελευταία του προσπάθεια έχασε τον έλεγχο στην τελική στροφή και έκανε τετ-а-κέ, επηρεάζοντας παράλληλα και τους οδηγούς που ακολουθούσαν.

Ο Ολλανδός έμεινε τελικά στην έκτη θέση, με διαφορά 0,518 δευτερολέπτων από τον Norris.

Μπροστά του βρέθηκαν ο Antonelli στην τέταρτη θέση και ο Oscar Piastri στην πέμπτη. Ο δεύτερος οδηγός της McLaren δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Norris και έμεινε σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή.

Πρόβλημα για τον Russell στο τέλος

Η Mercedes αντιμετώπισε δυσκολίες στο Q3. Ο Antonelli κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση, όμως ο George Russell δεν σημείωσε ανταγωνιστικό χρόνο στην τελική περίοδο.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Russell ακινητοποιήθηκε στη στροφή 1, προκαλώντας την εμφάνιση διπλής κίτρινης σημαίας.

Η αιτία του προβλήματος δεν είχε γίνει γνωστή αμέσως, δημιουργώντας νέα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της Mercedes.

Η έκπληξη του Hadjar στο Q2

Το Q2 είχε αρκετές ανατροπές. Ο Hamilton πέρασε προσωρινά στην κορυφή με χρόνο στο 1:17, μπροστά από τους Antonelli και Verstappen.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Isack Hadjar σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως χάσει τον έλεγχο στο τελευταίο κομμάτι της πίστας όταν πάτησε στο χαλίκι.

Ο Norris έκλεισε τελικά το Q2 στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας ότι διέθετε τον ρυθμό για να διεκδικήσει την pole.

Ο Antonelli χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ακόμη έναν γύρο, καθώς η προηγούμενη προσπάθειά του διαγράφηκε. Τελικά πέρασε στο Q3 μαζί με τον Russell, με τους δύο οδηγούς της Mercedes να καταλαμβάνουν την όγδοη και την ένατη θέση της περιόδου.

Ο Alonso έμεινε εκτός Q3

Ο Fernando Alonso κατάφερε να ξεφύγει από τον αποκλεισμό στο Q1, φέρνοντας την Aston Martin στη δεύτερη περίοδο των κατατακτήριων για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν.

Ο Ισπανός πέρασε 16ος, όμως δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο Q3. Παρά το γεγονός ότι ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη δεκάδα, οι βελτιώσεις των υπόλοιπων οδηγών τον έριξαν ξανά στην τελευταία θέση του Q2.

Μαζί του αποκλείστηκαν οι Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto και Esteban Ocon.

Ο Norris είχε τον έλεγχο από το Q1

Ο Verstappen ήταν αρχικά ο ταχύτερος στο Q1, μπροστά από τους Antonelli και Russell. Ο Norris ήταν ο τελευταίος από τους πρωταγωνιστές που σημείωσε χρόνο, αλλά πέρασε αμέσως στην πρώτη θέση με διαφορά περίπου τεσσάρων δεκάτων από τον οδηγό της Red Bull.

Οι δύο Ferrari ξεκίνησαν τη διαδικασία με τη μέση γόμα. Ο Hamilton βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή, ενώ ο πρώτος χρόνος του Leclerc διαγράφηκε επειδή βγήκε εκτός ορίων στη στροφή 3.

Αρκετοί γύροι διαγράφηκαν για παραβιάσεις των ορίων της πίστας, γεγονός που κράτησε ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης μέχρι το τέλος.

Εκτός συνέχειας έμειναν οι Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas και Sergio Perez.

Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά
1 Lando Norris McLaren 1:17.207
2 Lewis Hamilton Ferrari +0.012
3 Charles Leclerc Ferrari +0.238
4 Kimi Antonelli Mercedes +0.272
5 Oscar Piastri McLaren +0.477
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.518
7 George Russell Mercedes Χωρίς χρόνο
8 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.649
9 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.074
10 Nico Hulkenberg Audi +1.479
11 Liam Lawson Racing Bulls
12 Pierre Gasly Alpine
13 Franco Colapinto Alpine
14 Gabriel Bortoleto Audi
15 Esteban Ocon Haas
16 Fernando Alonso Aston Martin
17 Oliver Bearman Haas
18 Carlos Sainz Williams
19 Alexander Albon Williams
20 Lance Stroll Aston Martin
21 Valtteri Bottas Cadillac
22 Sergio Perez Cadillac

Ο Verstappen επιβεβαίωσε τον διάδοχο του Lambiase

Πριν από το Grand Prix Ουγγαρίας, ο Verstappen επιβεβαίωσε ότι ο Tom Hart θα αποτελέσει τον διάδοχο του Gianpiero Lambiase στη θέση του μηχανικού αγώνα του στη Red Bull.

Ο Lambiase συνεργάζεται με τον Verstappen από την άφιξη του Ολλανδού στη Red Bull και οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες συνεργασίες στο paddock. Ωστόσο, αναμένεται να αποχωρήσει με προορισμό τη McLaren το αργότερο έως το 2028.

Ο Hart εργάζεται εδώ και χρόνια ως performance engineer του Verstappen και φέρεται να είχε εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Williams, πριν αποφασίσει να παραμείνει στη Red Bull.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί πότε θα αναλάβει πλήρως τον νέο του ρόλο, καθώς ο Lambiase εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό του Verstappen.

Τι κρατάμε;

  • Ο Lando Norris κατέκτησε την pole position με χρόνο 1:17.207.
  • Ο Lewis Hamilton έμεινε δεύτερος για μόλις 0,012 δευτερόλεπτα.
  • Ο Charles Leclerc ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα.
  • Ο Kimi Antonelli πήρε την τέταρτη θέση.
  • Ο Oscar Piastri περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.
  • Ο Max Verstappen έκανε τετ-а-κέ στην τελευταία στροφή και έμεινε έκτος.
  • Ο George Russell δεν σημείωσε χρόνο στο Q3 και ακινητοποιήθηκε στη στροφή 1.
  • Ο Fernando Alonso πέρασε για πρώτη φορά φέτος στο Q2, αλλά έμεινε 16ος.
  • Οι Ferrari θα εκκινήσουν από τη δεύτερη και την τρίτη θέση.
  • Ο Tom Hart θα διαδεχθεί στο μέλλον τον Gianpiero Lambiase ως μηχανικός αγώνα του Verstappen.
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Tags
#F1#Formula 1#Lando Norris#Ουγγαρία
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
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