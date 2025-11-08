F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris – Εκτός ο Piastri

Sprint στο Ίντερλάγκος: Νίκη Norris, Antonelli 2ος, Russell 3ος. Κόκκινη σημαία νωρίς, Piastri DNF. Πλήρη αποτελέσματα.

Ο Lando Norris μετέτρεψε την pole του Sprint σε νίκη στο Ίντερλάγκος, κρατώντας πίσω του τον ταχύτατο Kimi Antonelli ύστερα από επανεκκίνηση. Η σύντομη κούρσα των 24 γύρων διακόπηκε νωρίς με κόκκινη σημαία έπειτα από τριπλό συμβάν στο ίδιο σημείο – μεταξύ των εμπλεκομένων και ο Oscar Piastri, που εγκατέλειψε.

Μετά τη διακοπή, ο Antonelli άσκησε έντονη πίεση στον Norris, αλλά ο Βρετανός της McLaren διαχειρίστηκε ψύχραιμα ρυθμό και ελαστικά ως την καρό σημαία. Mercedes στο βάθρο με Antonelli 2ο και George Russell 3ο. Ο Max Verstappen ήρθε 4ος σε ένα Sprint «damage-control», ενώ ο Charles Leclerc έκλεισε την πρώτη πεντάδα.

Οι βαθμοί του Sprint

Στο Sprint βαθμολογούνται οι 8 πρώτοι (8-7-6-5-4-3-2-1), οπότε ο Norris πήρε το μέγιστο αυξάνοντας με σημαντικούς πόντους το προβάδισμα του στο πρωτάθλημα. Με τον Piastri εκτός, η μάχη του τίτλου γέρνει προσωρινά υπέρ του.

Αποτελέσματα Sprint – Σάο Πάολο

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Ollie Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Sauber) Alex Albon (Williams)

DNF: Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)

Τι κρατάμε;

Norris νικητής στο Sprint.

Antonelli 2ος με ρυθμό νίκης – διπλό βάθρο Mercedes με Russell 3ο.

Verstappen 4ος: καλή συγκομιδή πόντων μετά τις δυσκολίες της Παρασκευής.

Το DNF του Piastri αποτελεί μεγάλο πλήγμα στη μάχη του τίτλου.

Gasly παίρνει τον τελευταίο βαθμό με τον Hamilton 7ο.

