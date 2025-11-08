quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris – Εκτός ο Piastri

ΣΑΒΒΑΤΟ | 08.11.2025
Στέλιος Παππάς
f1-gp-vrazilias-niki-gia-ton-norris-ektos-o-piastri-782312

Sprint στο Ίντερλάγκος: Νίκη Norris, Antonelli 2ος, Russell 3ος. Κόκκινη σημαία νωρίς, Piastri DNF. Πλήρη αποτελέσματα.

Ο Lando Norris μετέτρεψε την pole του Sprint σε νίκη στο Ίντερλάγκος, κρατώντας πίσω του τον ταχύτατο Kimi Antonelli ύστερα από επανεκκίνηση. Η σύντομη κούρσα των 24 γύρων διακόπηκε νωρίς με κόκκινη σημαία έπειτα από τριπλό συμβάν στο ίδιο σημείο – μεταξύ των εμπλεκομένων και ο Oscar Piastri, που εγκατέλειψε.

Μετά τη διακοπή, ο Antonelli άσκησε έντονη πίεση στον Norris, αλλά ο Βρετανός της McLaren διαχειρίστηκε ψύχραιμα ρυθμό και ελαστικά ως την καρό σημαία. Mercedes στο βάθρο με Antonelli 2ο και George Russell 3ο. Ο Max Verstappen ήρθε 4ος σε ένα Sprint «damage-control», ενώ ο Charles Leclerc έκλεισε την πρώτη πεντάδα.

Οι βαθμοί του Sprint

Στο Sprint βαθμολογούνται οι 8 πρώτοι (8-7-6-5-4-3-2-1), οπότε ο Norris πήρε το μέγιστο αυξάνοντας με σημαντικούς πόντους το προβάδισμα του στο πρωτάθλημα. Με τον Piastri εκτός, η μάχη του τίτλου γέρνει προσωρινά υπέρ του.

Αποτελέσματα Sprint – Σάο Πάολο

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. George Russell (Mercedes)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Pierre Gasly (Alpine)
  9. Lance Stroll (Aston Martin)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Esteban Ocon (Haas)
  12. Ollie Bearman (Haas)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Nico Hülkenberg (Sauber)
  17. Alex Albon (Williams)

DNF: Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)

Τι κρατάμε;

  • Norris νικητής στο Sprint.
  • Antonelli 2ος με ρυθμό νίκης – διπλό βάθρο Mercedes με Russell 3ο.
  • Verstappen 4ος: καλή συγκομιδή πόντων μετά τις δυσκολίες της Παρασκευής.
  • Το DNF του Piastri αποτελεί μεγάλο πλήγμα στη μάχη του τίτλου.
  • Gasly παίρνει τον τελευταίο βαθμό με τον Hamilton 7ο.

Όλες οι ειδήσεις

F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)

Dash cam στην Ελλάδα: Είναι παράνομες ή επιτρέπονται οι κάμερες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου; – Τι λέει ο νόμος;

Η νέα BMW i4 έρχεται με έως 601 ίππους – Δες τιμή στην Ελλάδα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Formula 1#Lando Norris#Oscar Piastri#Βραζιλία
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

f1-gp-vrazilias-o-norris-kyriarchos-stis-katataktiries-gia-to-sprint-tou-savvatou-katastrofi-gia-to-verstappen-782297

FORMULA 1

07.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris κυρίαρχος στις κατατακτήριες για το Sprint του Σαββάτου – Καταστροφή για το Verstappen;
formula-1-pote-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-sao-paolo-sti-vrazilia-782279

FORMULA 1

07.11.2025

Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Σάο Πάολο στη Βραζιλία
verstappen-me-apolyti-epikratisi-sto-texas-ola-anoikta-gia-to-protathlima-779892

FORMULA 1

20.10.2025

Verstappen με απόλυτη επικράτηση στο Τέξας – Όλα ανοικτά για το πρωτάθλημα
o-verstappen-kyriarchos-sto-austin-779824

FORMULA 1

19.10.2025

Ο Verstappen κυρίαρχος στο Austin
f1-austin-o-verstappen-kyriarchos-sto-sprint-diplo-pligma-gia-ti-mclaren-779811

FORMULA 1

18.10.2025

F1 Austin – Ο Verstappen κυρίαρχος στο Σπριντ, διπλό πλήγμα για τη McLaren
verstappen-stin-pole-gia-to-sprint-tou-austin-mclaren-sti-machi-tis-protis-grammis-779805

FORMULA 1

18.10.2025

Verstappen στην pole για το Sprint του Austin – McLaren στη μάχη της πρώτης γραμμής

Πρόσφατες Ειδήσεις