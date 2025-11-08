F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris – Εκτός ο Piastri

Sprint στο Ίντερλάγκος: Νίκη Norris, Antonelli 2ος, Russell 3ος. Κόκκινη σημαία νωρίς, Piastri DNF. Πλήρη αποτελέσματα.
Ο Lando Norris μετέτρεψε την pole του Sprint σε νίκη στο Ίντερλάγκος, κρατώντας πίσω του τον ταχύτατο Kimi Antonelli ύστερα από επανεκκίνηση. Η σύντομη κούρσα των 24 γύρων διακόπηκε νωρίς με κόκκινη σημαία έπειτα από τριπλό συμβάν στο ίδιο σημείο – μεταξύ των εμπλεκομένων και ο Oscar Piastri, που εγκατέλειψε.
Μετά τη διακοπή, ο Antonelli άσκησε έντονη πίεση στον Norris, αλλά ο Βρετανός της McLaren διαχειρίστηκε ψύχραιμα ρυθμό και ελαστικά ως την καρό σημαία. Mercedes στο βάθρο με Antonelli 2ο και George Russell 3ο. Ο Max Verstappen ήρθε 4ος σε ένα Sprint «damage-control», ενώ ο Charles Leclerc έκλεισε την πρώτη πεντάδα.
Οι βαθμοί του Sprint
Στο Sprint βαθμολογούνται οι 8 πρώτοι (8-7-6-5-4-3-2-1), οπότε ο Norris πήρε το μέγιστο αυξάνοντας με σημαντικούς πόντους το προβάδισμα του στο πρωτάθλημα. Με τον Piastri εκτός, η μάχη του τίτλου γέρνει προσωρινά υπέρ του.
Αποτελέσματα Sprint – Σάο Πάολο
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Ollie Bearman (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Alex Albon (Williams)
DNF: Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)
Τι κρατάμε;
- Norris νικητής στο Sprint.
- Antonelli 2ος με ρυθμό νίκης – διπλό βάθρο Mercedes με Russell 3ο.
- Verstappen 4ος: καλή συγκομιδή πόντων μετά τις δυσκολίες της Παρασκευής.
- Το DNF του Piastri αποτελεί μεγάλο πλήγμα στη μάχη του τίτλου.
- Gasly παίρνει τον τελευταίο βαθμό με τον Hamilton 7ο.
F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)
Dash cam στην Ελλάδα: Είναι παράνομες ή επιτρέπονται οι κάμερες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου; – Τι λέει ο νόμος;
Η νέα BMW i4 έρχεται με έως 601 ίππους – Δες τιμή στην Ελλάδα