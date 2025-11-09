quattroruote-icon
FORMULA 1

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο

ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.11.2025
Στέλιος Παππάς
f1-gp-vrazilias-niki-gia-ton-norris-pou-kanei-to-teleio-savvatokyriako-773774

Ο Norris κερδίζει και τον αγώνα στη Βραζιλία. Antonelli 2ος, Verstappen 3ος από τα pits! Επαφή Piastri–Antonelli που έβγαλε τον Leclerc.

Ο Lando Norris μετέτρεψε την pole σε καθαρή νίκη στο Ίντερλάγκος, ολοκληρώνοντας ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο (pole σε Sprint & αγώνα, νίκη στο Sprint, νίκη στον αγώνα). Διαχειρίστηκε ρυθμό και ελαστικά, έλεγξε τις επανεκκινήσεις και κράτησε πίσω του τη Mercedes.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής θεάματος ήταν ξανά ο Max Verstappen: εκκίνησε από τα pits, ανέκαμψε με εντυπωσιακό ρυθμό, μάλιστα βρέθηκε στο P1 για μερικούς γύρους, και στο τέλος τερμάτισε 3ος, αφού πρώτα πέρασε τον Russell και πίεσε μέχρι την καρό σημαία τον Kimi Antonelli.

Δράμα στην επανεκκίνηση – ποινή στον Piastri

Στη μία από τις επανεκκινήσεις ο Oscar Piastri στριμώχτηκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής και ακούμπησε τον Antonelli, ο οποίος στριφογύρισε πάνω στον Charles Leclerc, με το Μονεγάσκο να εγκαταλείπει επί τόπου. Ο Piastri τιμωρήθηκε με 10’’ ποινής, που εκτέλεσε στα pits. Παρά την ποινή τερμάτισε 5ος, αλλά φεύγει από τη Βραζιλία με… λίγα θετικά να θυμάται .

Η μάχη του βάθρου – ο Antonelli άντεξε

Στον τελευταίο γύρο, ο Antonelli βγήκε λίγο πιο έξω απ’ όσο θα ήθελε από το Senna S και ο Verstappen κόλλησε πίσω του, όμως ο Ιταλός άντεξε και ισοφάρισε το καλύτερο αποτέλεσμα καριέρας του με μια σπουδαία 2η θέση. Ο George Russell κράτησε με μαεστρία την θέση, μπροστά από τον Piastri.

Αποτελέσματα αγώνα – Σάο Πάολο

  1. Lando Norris (McLaren)

  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +10.388

  3. Max Verstappen (Red Bull) +10.750

  4. George Russell (Mercedes) +15.267

  5. Oscar Piastri (McLaren) +15.749

  6. Oliver Bearman (Haas) +29.630

  7. Liam Lawson (Racing Bulls) +52.642

  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +52.873

  9. Nico Hülkenberg (Sauber) +53.324

  10. Pierre Gasly (Alpine) +53.914

  11. Alexander Albon (Williams) +54.184

  12. Esteban Ocon (Haas) +54.696

  13. Carlos Sainz (Williams) +55.420

  14. Fernando Alonso (Aston Martin) +55.766

  15. Franco Colapinto (Alpine) +57.777

  16. Lance Stroll (Aston Martin) +58.247

  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) +69.176

  18. Lewis Hamilton (Ferrari)
    DNF: Charles Leclerc (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber)

Σημείωση: Η Ferrari έφυγε από το Σάο Πάολο με άσχημες αναμνήσεις: Leclerc και  Hamilton DNF.

Τι σημαίνει για το πρωτάθλημα

Ο Norris μεγιστοποίησε τη συγκομιδή πόντων (νίκη στο Sprint + νίκη στον αγώνα) την ώρα που ο Piastri πήρε 0 στο Sprint και 10 βαθμούς στον αγώνα. Συνολικά, ο Βρετανός αυξάνει καθαρά τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του και μπαίνει στα 3 τελευταία Grand Prix με σαφές προβάδισμα. Ο Verstappen περιόρισε τη ζημιά με ένα ηρωικό βάθρο, αλλά η μάχη κορυφής γέρνει πλέον ακόμα πιο έντονα προς τη McLaren.

Τι κρατάμε;

  • Τέλειο τριήμερο Norris: pole–Sprint win–race win, με ώριμη διαχείριση.

  • Antonelli 2ος με ψυχραιμία στο τέλος και Verstappen 3ος από τα pits.

  • Piastri: ποινή 10’’, τερματισμός 5ος.

  • Ferrari χωρίς βαθμούς: διπλό DNF.

  • Ο Norris αυξάνει αισθητά τη διαφορά από τον Piastri.

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Εδώ αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η ελληνική ΦΑΓΕ γίνεται παγκόσμιος χορηγός της Ferrari στους αγώνες!

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
