F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο

Ο Lando Norris μετέτρεψε την pole σε καθαρή νίκη στο Ίντερλάγκος, ολοκληρώνοντας ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο (pole σε Sprint & αγώνα, νίκη στο Sprint, νίκη στον αγώνα). Διαχειρίστηκε ρυθμό και ελαστικά, έλεγξε τις επανεκκινήσεις και κράτησε πίσω του τη Mercedes.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής θεάματος ήταν ξανά ο Max Verstappen: εκκίνησε από τα pits, ανέκαμψε με εντυπωσιακό ρυθμό, μάλιστα βρέθηκε στο P1 για μερικούς γύρους, και στο τέλος τερμάτισε 3ος, αφού πρώτα πέρασε τον Russell και πίεσε μέχρι την καρό σημαία τον Kimi Antonelli.

Δράμα στην επανεκκίνηση – ποινή στον Piastri

Στη μία από τις επανεκκινήσεις ο Oscar Piastri στριμώχτηκε στην εσωτερική της πρώτης στροφής και ακούμπησε τον Antonelli, ο οποίος στριφογύρισε πάνω στον Charles Leclerc, με το Μονεγάσκο να εγκαταλείπει επί τόπου. Ο Piastri τιμωρήθηκε με 10’’ ποινής, που εκτέλεσε στα pits. Παρά την ποινή τερμάτισε 5ος, αλλά φεύγει από τη Βραζιλία με… λίγα θετικά να θυμάται .

Η μάχη του βάθρου – ο Antonelli άντεξε

Στον τελευταίο γύρο, ο Antonelli βγήκε λίγο πιο έξω απ’ όσο θα ήθελε από το Senna S και ο Verstappen κόλλησε πίσω του, όμως ο Ιταλός άντεξε και ισοφάρισε το καλύτερο αποτέλεσμα καριέρας του με μια σπουδαία 2η θέση. Ο George Russell κράτησε με μαεστρία την 4η θέση, μπροστά από τον Piastri.

Αποτελέσματα αγώνα – Σάο Πάολο

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) +10.388 Max Verstappen (Red Bull) +10.750 George Russell (Mercedes) +15.267 Oscar Piastri (McLaren) +15.749 Oliver Bearman (Haas) +29.630 Liam Lawson (Racing Bulls) +52.642 Isack Hadjar (Racing Bulls) +52.873 Nico Hülkenberg (Sauber) +53.324 Pierre Gasly (Alpine) +53.914 Alexander Albon (Williams) +54.184 Esteban Ocon (Haas) +54.696 Carlos Sainz (Williams) +55.420 Fernando Alonso (Aston Martin) +55.766 Franco Colapinto (Alpine) +57.777 Lance Stroll (Aston Martin) +58.247 Yuki Tsunoda (Red Bull) +69.176 Lewis Hamilton (Ferrari)

DNF: Charles Leclerc (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber)

Σημείωση: Η Ferrari έφυγε από το Σάο Πάολο με άσχημες αναμνήσεις: Leclerc και Hamilton DNF.

Τι σημαίνει για το πρωτάθλημα

Ο Norris μεγιστοποίησε τη συγκομιδή πόντων (νίκη στο Sprint + νίκη στον αγώνα) την ώρα που ο Piastri πήρε 0 στο Sprint και 10 βαθμούς στον αγώνα. Συνολικά, ο Βρετανός αυξάνει καθαρά τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του και μπαίνει στα 3 τελευταία Grand Prix με σαφές προβάδισμα. Ο Verstappen περιόρισε τη ζημιά με ένα ηρωικό βάθρο, αλλά η μάχη κορυφής γέρνει πλέον ακόμα πιο έντονα προς τη McLaren.

Τι κρατάμε;