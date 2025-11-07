F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris κυρίαρχος στις κατατακτήριες για το Sprint του Σαββάτου – Καταστροφή για το Verstappen;

Ο Norris στην pole για το Sprint στο Σάο Πάολο. Antonelli 2ος, Piastri 3ος, Verstappen 6ος. Ο Νόρις προηγείται στη βαθμολογία με 1 βαθμό

Ο Lando Norris πήρε την pole για το Sprint του Σαββάτου στο Σάο Πάολο με 1:09.243. Πίσω του ο εντυπωσιακός rookie της Mercedes Andrea Kimi Antonelli (+0,097) και ο ομόσταυλος/διεκδικητής του τίτλου Oscar Piastri (+0,185). Ο Max Verstappen θα εκκινήσει 6ος, σε μια μέρα που ο ίδιος χαρακτήρισε το μονοθέσιο «απαράδεκτο στην οδήγηση».

Πλαίσιο τίτλου: Η λεπτή ισορροπία

Ο Νόρις προηγείται στη βαθμολογία του 2025 από τον Πιάστρι με 1 βαθμό. Στο Sprint οι βαθμοί μοιράζονται 8-7-6-5-4-3-2-1, άρα η ψαλίδα μπορεί να ανοίξει ελάχιστα — αλλά κάθε πόντος μετρά με 4 αγώνες να απομένουν.

Το Top-10 του grid για το Sprint

1. Norris (McLaren)

2. Antonelli (Mercedes)

3. Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Isak Hadjar (Racing Bulls)

10. Nico Hülkenberg (Sauber)

Εκτός SQ3/απώλειες: Lewis Hamilton 11ος. Gabriele Bortoleto 14ος (μπροστά από Albon, Gasly), Oliver Bearman 15ος. Liam Lawson 17ος, Yuki Tsunoda 18ος, με περιορισμένο χρόνο πίστας νωρίτερα. Esteban Ocon και Carlos Sainz στο πίσω μέρος του grid.

Σημεία-κλειδιά από τις κατατακτήριες

• McLaren vs McLaren: Ο Νόρις έβγαλε τον γύρο όταν έπρεπε ενώ ο Πιάστρι κρατά επαφή εκκινώντας 3ος.

• Η Mercedes δυνατή σε συνθήκες ενός γύρου: Antonelli 2ος και Russell 4ος, με καλό ρυθμό με soft.

• Red Bull σε δύσκολη ισορροπία: Ο Verstappen μόνο 6ος και με παράπονα για το μονοθέσιο.

• Η Ferrari «βαριά» αυτή τη φορά στον έναν γύρο: Leclerc 8ος, πίσω από τις δύο Aston Martin.

• Rookies που ξεχωρίζουν: Hadjar 9ος (συνεχίζει να «γράφει» υπέρ του), Bearman στο Q2.

Τι περιμένουμε το Σάββατο

Η βροχή που αναμένεται μπορεί να μπερδέψει τα πάντα με το Verstappen να είναι παραδοσιακά δυνατός σε μικτές συνθήκες στο Ίντερλάγκος. Με δύο McLaren μπροστά και δύο Mercedes σε θέση βολής, το πρώτο πέρασμα στο Senna S θα καθορίσει τον ρυθμό και τη φθορά για τα λίγα αλλά κρίσιμα χιλιόμετρα του Sprint.

Τι κρατάμε;

• Pole για το Norris για το Sprint, Antonelli 2ος, Piastri 3ος.

• Verstappen 6ος και χωρίς άνεση με το set-up – ρίσκο/ευκαιρία αν βρέξει.

• Η διαφορά Νόρις–Πιάστρι είναι στον 1 βαθμό και οι 8 βαθμοί του νικητή είναι «χρυσάφι».

• Mercedes σε καλή φόρμα, η Ferrari όχι τόσο.

• Hadjar στο Top-10, Hamilton 11ος με πολλη δουλειά μπροστά του.

