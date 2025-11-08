F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής

Ο Lando Norris έκανε «το απόλυτο»: pole και μετά τη νίκη στο Sprint. Antonelli 2ος, Leclerc 3ος, Piastri 4ος. Verstappen εκτός από το Q1, Hamilton 13ος.

Ο Lando Norris συνεχίζει το «τέλειο» Σάββατο στο Ίντερλάγκος. Μετά τη νίκη στο Sprint, ήταν ταχύτερος σε Q1–Q2–Q3 και εξασφάλισε την pole position για τον αγώνα της Κυριακής. Στην πρώτη σειρά δίπλα του θα ξεκινήσει ο εντυπωσιακός Kimi Antonelli, ενώ τη δεύτερη σειρά συμπληρώνουν οι Charles Leclerc και Oscar Piastri. Με τον Νόρις να είχε έρθει στη Βραζιλία με προβάδισμα ενός βαθμού στη μάχη του τίτλου και τον Piastri να εγκαταλείπει νωρίτερα στο Sprint, η εκκίνηση τριών θέσεων μπροστά από τον ομόσταυλό του προσθέτει ακόμη ένα τακτικό ατού.

Πώς ήρθε η pole

Ο Νόρις έδωσε έναν καθαρό γύρο σε κάθε σκέλος, επιβεβαιώνοντας τον ρυθμό που είχε ήδη φανεί στο Sprint. Ο Antonelli συνέχισε την εξαιρετική του φόρμα με ακόμη μια δεύτερη θέση, ενώ ο Leclerc πήρε την 3η θέση εκκίνησης. Ο Piastri θα εκκινήσει 4ος, έχοντας περιθώριο να πιέσει στο Senna S.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Max Verstappen : αποκλεισμός από το Q1 σε ένα «εφιαλτικό» session. Πρόκειται για τον πρώτο αποκλεισμό σε Q1 μετά από πάνω από τέσσερα χρόνια. Παραπονέθηκε για έλλειψη πρόσφυσης και μεγάλο χάσιμο χρόνου στο μεσαίο sector.

: αποκλεισμός από το Q1 σε ένα «εφιαλτικό» session. Πρόκειται για τον πρώτο αποκλεισμό σε Q1 μετά από πάνω από τέσσερα χρόνια. Παραπονέθηκε για έλλειψη πρόσφυσης και μεγάλο χάσιμο χρόνου στο μεσαίο sector. Lewis Hamilton: Ακόμη ένας αποκλεισμός στο Q2. Θα εκκινήσει 13ος. Δύσκολο το έργο του στον αγώνα.

Ποιοι μπήκαν στο Q3

Την τελική μάχη της pole διεκδίκησαν οι: Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Gasly, Russell, Lawson, Hadjar, Hülkenberg, Bearman. Το γεγονός ότι Lawson και Hadjar βρέθηκαν στο Q3, μαζί με τους Hülkenberg και Bearman, ήταν από τα highlights της διαδικασίας.

Τι σημαίνει για τη μάχη του τίτλου

Με το δίδυμο της McLaren να ξεκινά στις θέσεις 1 και 4 και τον Verstappen να έχει πολλή δουλειά μπροστά του, το πλεονέκτημα γύρω από τη διαχείριση αγώνα/στρατηγικής κλίνει προς τον Νόρις. Η πίστα του Ίντερλάγκος όμως «γεννά» ανατροπές – ειδικά με μεταβαλλόμενες συνθήκες – οπότε η εκκίνηση και το πρώτο stint θα είναι καθοριστικά.

Τι κρατάμε;

Pole για τον Lando Norris μετά από απόλυτη πρωτοπορία σε Q1–Q2–Q3 και νίκη στο Sprint.

Antonelli 2ος, Leclerc 3ος, Piastri 4ος – ο Νόρις ξεκινά 3 θέσεις μπροστά από τον ομόσταυλό του.

Verstappen έξω από το Q1 (πρώτη φορά έπειτα από >4 χρόνια), Hamilton 13ος.

Q3 συμμετοχές-έκπληξη από Lawson, Hadjar, Bearman, Hülkenberg.

Πλεονέκτημα Νόρις στη μάχη του τίτλου πριν την εκκίνηση της Κυριακής.

Όλες οι ειδήσεις

F1-Βραζιλία 2008: Δες το πιο δραματικό τελείωμα αγώνα στην ιστορία του αθλήματος (Video)

Dash cam στην Ελλάδα: Είναι παράνομες ή επιτρέπονται οι κάμερες στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου; – Τι λέει ο νόμος;

Η νέα BMW i4 έρχεται με έως 601 ίππους – Δες τιμή στην Ελλάδα