FORMULA 1

F1: Grand Prix και πάλι στην Κωνσταντινούπολη από το 2027

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Από το 2027 και για τουλάχιστον 5 χρόνια η πίστα της Κωνσταντινούπολης θα συγκαταλέγεται στο καλεντάρι της Fromula 1

Η επιμονή της Τουρκία να επιστρέψει στον κορυφαία έκφανση του μηχανοκίνητου αθλητισμού απέδωσε καρπούς, αφού με επίσημη δήλωση της, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε πως η πίστα Istanbul Park, θα συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα αγώνων της Formula 1, ξεκινώντας από το 2027.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν αμέσως γνωστές, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τη συμφωνία σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής (24/04) στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της F1 Στέφανο Ντομενικάλι και τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλάιμ, πρόεδρο της FIA, του διοικητικού οργάνου του αθλήματος.

Η πίστα στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης είναι δημοφιλής στους οδηγούς και τους οπαδούς, αλλά φιλοξένησε για τελευταία φορά αγώνα το 2021 ως εναλλακτική λύση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Φιλοξένησε επίσης αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος μεταξύ 2005 και 2011, καθώς και κατά τη σεζόν του 2020, όταν ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τον αγώνα και εξασφάλισε τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ.

Ωστόσο, το 2024, η Can Bilim Egitim Kurumlari A.S., στην οποία συμμετέχει η πρόεδρος του τουρκικού υποκαταστήματος της Pirelli, προμηθευτή ελαστικών της F1, Lale Cander, απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της πίστας Istanbul Park για περίοδο 30 ετών έναντι περίπου 117,8 εκατομμυρίων δολαρίων (100.782.847).

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι νέοι διοργανωτές είχαν αναλάβει να επαναφέρουν τη Formula 1 στο πρωτάθλημα με μακροπρόθεσμη συμφωνία έως το 2026, αλλά οι διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν από κοινού με την Τουρκική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστικών Αθλημάτων (TOSFED), έφτασαν σε αδιέξοδο.

Τον Φεβρουάριο, ο Ντομενικάλι επιβεβαίωσε ότι το Istanbul Park ήταν κοντά στην επιστροφή του στο καλεντάρι, σε εναλλαγή με έναν υπάρχοντα αγώνα, και ότι ο αριθμός των αγώνων της σεζόν θα παρέμενε περιορισμένος στους 24

 

#F1#FIA#Formula 1#Istanbul Park#Ταγίπ Ερντογάν#ΤΟΥΡΚΙΑ
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
f1-analytika-oles-oi-allages-pou-tha-ginoun-sta-monothesia-716499

FORMULA 1

21.04.2026

F1: Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στα μονοθέσια
mia-gynaika-sto-timoni-tis-formula-1-775681

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.09.2025

Μια γυναίκα στο τιμόνι της Formula 1;
f1-ypopsifiotita-gia-proedros-tis-fia-vazei-o-karlos-sainth-sr-758323

FORMULA 1

07.05.2025

F1: Υποψηφιότητα για πρόεδρος της FIA βάζει ο Κάρλος Σάινθ Sr
f1-prasino-fos-gia-tous-kinitires-tis-gm-apo-ti-fia-676201

FORMULA 1

24.04.2025

F1: «Πράσινο φως» για τους κινητήρες της GM από τη FIA
episimo-f1-o-michanikos-tou-max-verstappen-gianpiero-lambiase-afinei-ti-red-bull-gia-ti-mclaren-updated-787983

FORMULA 1

09.04.2026

Επίσημο-F1: Ο μηχανικός του Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, αφήνει τη Red Bull για τη McLaren (Updated)
video-to-tromaktiko-trakarisma-ton-50g-tou-bearman-stin-iaponia-ti-leei-oli-i-f1-798005

FORMULA 1

30.03.2026

Video: Το τρομακτικό τρακάρισμα των 50G του Bearman στην Ιαπωνία – Τι λέει όλη η F1;

