F1: Grand Prix και πάλι στην Κωνσταντινούπολη από το 2027

Από το 2027 και για τουλάχιστον 5 χρόνια η πίστα της Κωνσταντινούπολης θα συγκαταλέγεται στο καλεντάρι της Fromula 1

Η επιμονή της Τουρκία να επιστρέψει στον κορυφαία έκφανση του μηχανοκίνητου αθλητισμού απέδωσε καρπούς, αφού με επίσημη δήλωση της, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε πως η πίστα Istanbul Park, θα συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα αγώνων της Formula 1, ξεκινώντας από το 2027.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν αμέσως γνωστές, αλλά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τη συμφωνία σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής (24/04) στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της F1 Στέφανο Ντομενικάλι και τον Μοχάμεντ Μπεν Σουλάιμ, πρόεδρο της FIA, του διοικητικού οργάνου του αθλήματος.

Η πίστα στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης είναι δημοφιλής στους οδηγούς και τους οπαδούς, αλλά φιλοξένησε για τελευταία φορά αγώνα το 2021 ως εναλλακτική λύση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Φιλοξένησε επίσης αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος μεταξύ 2005 και 2011, καθώς και κατά τη σεζόν του 2020, όταν ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τον αγώνα και εξασφάλισε τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ.

Ωστόσο, το 2024, η Can Bilim Egitim Kurumlari A.S., στην οποία συμμετέχει η πρόεδρος του τουρκικού υποκαταστήματος της Pirelli, προμηθευτή ελαστικών της F1, Lale Cander, απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της πίστας Istanbul Park για περίοδο 30 ετών έναντι περίπου 117,8 εκατομμυρίων δολαρίων (100.782.847).

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι νέοι διοργανωτές είχαν αναλάβει να επαναφέρουν τη Formula 1 στο πρωτάθλημα με μακροπρόθεσμη συμφωνία έως το 2026, αλλά οι διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν από κοινού με την Τουρκική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστικών Αθλημάτων (TOSFED), έφτασαν σε αδιέξοδο.

Τον Φεβρουάριο, ο Ντομενικάλι επιβεβαίωσε ότι το Istanbul Park ήταν κοντά στην επιστροφή του στο καλεντάρι, σε εναλλαγή με έναν υπάρχοντα αγώνα, και ότι ο αριθμός των αγώνων της σεζόν θα παρέμενε περιορισμένος στους 24