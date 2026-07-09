F1: H Ferrari μπαίνει πρώτη στο νέο street circuit της Μαδρίτης – Video

H Ferrari κάνει τις πρώτες αναγνωριστικές βόλτες στο νέο circuit της Μαδρίτης, λίγους μήνες πριν τα φώτα της εκκίνησης σβήσουν για πρώτη φορά

Η Ferrari θα αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει του νέου Grand Prix της Ισπανίας, καθώς πραγματοποίησε τους πρώτους της γύρους στο νέο Madring της Μαδρίτης πριν από την επίσημη διεξαγωγή του αγώνα της Formula 1 το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου. Η νέα έδρα του ισπανικού GP (ο αγώνας της Βαρκελώνης θα ονομάζεται Barcelona-Catalunya Grand Prix) άνοιξε τις πύλες του στους, Lewis Hamilton και Charles Leclerc, με του οδηγούς της Ferrari να πραγματοποιήσουν ένα filming day με τη Ferrari SF-26.

To νέο Madring βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Μαδρίτης στην Ισπανία και έχει κατασκευαστεί γύρω από τους εκθεσιακούς χώρους του κέντρου IFEMA MADRID και τη γειτονική περιοχή, Valdebebas. Έχει μήκος 5,47 km και απέχει μόλις 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

🚨 FERRARI YA RUEDA EN MADRING ❤️ Oficialmente, un Fórmula 1 recorre el trazado madrileño por primera vez 📹 @robertofunoatpic.twitter.com/xTUIWI69u1 — Nachez (@Nachez98) July 9, 2026

Μεγάλη ευκαιρία για τη Ferrari

Οι δύο οδηγοί οδήγησαν το φετινό μονοθέσιο της Scuderia σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με πληροφορίες, οργανώθηκε από τους διοργανωτές του αγώνα, με στόχο να επιβεβαιωθεί ότι όλα εξελίσσονται βάσει σχεδίου πριν από την επίσημη πρεμιέρα της πίστας.

Παρότι οι κανονισμοί της Formula 1 επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στα χιλιόμετρα που μπορεί να καλύψει η Ferrari κατά τη διάρκεια ενός filming day, ακόμη και αυτή η περιορισμένη δοκιμή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Η ιταλική ομάδα είχε την ευκαιρία να συλλέξει πραγματικά δεδομένα από τη νέα διαδρομή, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της ασφάλτου.

♥️ El momento en el que un Fórmula 1 ha salido a pista por primera vez en @madring_oficial 🎥 Ferrari, vía Instagram #F1 pic.twitter.com/s2aZRgBzsw — SoyMotor.com (@SoyMotor) July 9, 2026

Ακόμη κι αν οι ταχύτητες δεν θα πλησιάζουν εκείνες ενός αγωνιστικού τριημέρου, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, τα επίπεδα πρόσφυσης στις στροφές επηρεάζουν σημαντικά τη διαχείριση της ενέργειας, γεγονός που καθιστά κάθε πρόωρη γνώση της πίστας ιδιαίτερα χρήσιμη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χαρακτηριστική στροφή La Monumental, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ομάδες. Η συγκεκριμένη στροφή ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το στήσιμο του μονοθεσίου, την απόσταση από το έδαφος και γενικότερα τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, ανάλογα με τη γραμμή που θα επιλέγουν οι οδηγοί και τα πλευρικά φορτία που θα αναπτύσσονται.

Το Grand Prix Ισπανίας στη νέα πίστα Madring είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη εμφάνιση της Formula 1 στο νέο street circuit της Μαδρίτης. Οι πρώτες αυτές δοκιμές επέτρεψαν στη Ferrari να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες αρκετές εβδομάδες πριν τα φώτα της εκκίνησης σβήσουν για πρώτη φορά.