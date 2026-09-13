F1: Kimi Antonelli ο μεγάλος νικητής του πρώτου ισπανικού GP στο Madring

Την 8η νίκη του στη σεζόν πανηγύρισε ο Kimi Antonelli, με τον νεαρό οδηγό της Mercedes να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος της F1

Ο Kimi Antonelli ήταν ο νικητής του ισπανικού GP στο Madring, ενός σε γενικές γραμμές αδιάφορου (για τους θεατές) αγώνα. Το wonderkid της Mercedes έδειξε για άλλη μια φορά μεγάλη ψυχραιμία, αποφεύγοντας μια επαφή που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον αγώνα του νωρίς. Ο Antonelli χρειάστηκε να βγει εκτός πίστας στις πρώτες στροφές, επιστέφοντας θέσεις με στόχο να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Ο Max Verstappen (Red Bull) τερμάτισε 2ος, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση και αφήνοντας πίσω του 3ο τον Lando Norris της McLaren. O περσινός πρωταθλητής ήταν ο μεγάλος άτυχος του αγώνα αφού βρέθηκε στην πρώτη θέση αλλά έχασε πολύ χρόνο υπό το Virtual Safety Car, το οποίο τον βρήκε λίγα μέτρα μετά την είσοδο των pits.

Στην 4η θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc, ο οποίος ήταν στην πρώτη θέση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η Ferrari περίμενε ένα Safety Car που δεν ήρθε ποτέ για να βάλει τον Μονεγάσκο στα pits, κάτι που τελικά αναγκάστηκε να κάνει λίγους γύρους πριν το τέλος του αγώνα, χάνοντας αρκετές θέσεις.

Ο George Russel (Mercedes) τερμάτισε στην 5η θέση, μπροστά από Lawson (Red Bull) και Colapinto (Alpine). Στην 8η θέση τερμάτισε ο Oscar Piasti (McLaren), με Lindbland (Racing Bulls) και Hulkenberg (Audi) να ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Αυτή ήταν η 8η νίκη στη σεζόν για τον Antonelli, ο οποίος αυξάνει τη διαφορά του στους 81 βαθμούς από τον 2ο της βαθμολογίας, George Russel, και κάνει ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς το όνειρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Απογοήτευση για τον Lewis Hamilton, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί νωρίς λόγω προβλήματος στα φρένα και πλέον βρίσκεται στους 20 βαθμούς πίσω από τον Russel στην κατάταξη.

Άσχημη στιγμή η επαφή μεταξύ των δύο Ισπανών, Alonso και Sainz, στον πρώτο αγώνα στο Madring μπροστά στους συμπατριώτες τους.

Χωρίς πολλές συγκινήσεις και απρόοπτα ο αγώνας, σε μια πίστα που προσφέρει λίγες ευκαιρίες για προσπεράσεις και μικρά περιθώρια για λάθος.