quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
FORMULA 1

F1: Kimi Antonelli την pole position στο Spa

ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.07.2026
Autotypos Team
f1-kimi-antonelli-tin-pole-position-sto-spa-810761
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

O θαυματουργός μικρός της Mercedes θα εκκινήσει πρώτος στο Βελγικό Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Spa

Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση από το wonderkid της Mercedes, με τον Antonelli να νικά τον Max Verstappen (Red Bull) στο τέλος και να κερδίζει την pole στα προκριματικά του Belgian GP.

Στην 3η θέση ο Lando Norris, ο οποίος θα εκτίσει ποινή 10 θέσεων λόγω αλλαγής κινητήρα. Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι, Russel (Mercedes) και Leclerc (Ferrari).

Στην 5η θέση ο Hamilton (Ferrari), με πίσω του τον Piastri (McLaren) στην 6η θέση. Ακολουθούν οι, Lindblad (RB), Bortoleto (Audi), Hadjar (Red Bull) και Lawson (RB).

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Μαξ Φερστάπεν
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

formula-1-george-russel-o-nikitis-stin-afstria-808268

FORMULA 1

28.06.2026

Formula 1: George Russel ο νικητής στην Αυστρία
f1-george-russel-o-poleman-sto-grand-prix-tis-afstrias-808211

FORMULA 1

27.06.2026

F1: George Russel ο poleman στο Grand Prix της Αυστρίας
f1-pou-kai-pote-tha-deis-dorean-to-grand-prix-tou-monako-programma-636487

FORMULA 1

03.06.2026

F1: Πού και πότε θα δεις δωρεάν το Grand Prix του Μονακό – Πρόγραμμα
f1-xana-stin-koryfi-o-antoneli-1-2-gia-ti-mercedes-sti-suzuka-796287

FORMULA 1

28.03.2026

F1: Ξανά στην κορυφή ο Αντονέλι: 1-2 για τη Mercedes στη Suzuka
f1-pou-kai-pote-tha-deis-dorean-to-grand-prix-tou-velgiou-sto-spa-programma-810438

FORMULA 1

15.07.2026

F1: Πού και πότε θα δεις δωρεάν το Grand Prix του Βελγίου στο Spa (Πρόγραμμα)
thriamvos-tis-ferrari-sto-silverstone-o-leclerc-epestrepse-stis-nikes-809283

FORMULA 1

05.07.2026

Θρίαμβος της Ferrari στο Silverstone – Ο Leclerc επέστρεψε στις νίκες

Πρόσφατες Ειδήσεις