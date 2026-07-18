F1: Kimi Antonelli την pole position στο Spa

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

O θαυματουργός μικρός της Mercedes θα εκκινήσει πρώτος στο Βελγικό Grand Prix της Formula 1 στην πίστα του Spa

Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση από το wonderkid της Mercedes, με τον Antonelli να νικά τον Max Verstappen (Red Bull) στο τέλος και να κερδίζει την pole στα προκριματικά του Belgian GP.

Στην 3η θέση ο Lando Norris, ο οποίος θα εκτίσει ποινή 10 θέσεων λόγω αλλαγής κινητήρα. Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι, Russel (Mercedes) και Leclerc (Ferrari).

Στην 5η θέση ο Hamilton (Ferrari), με πίσω του τον Piastri (McLaren) στην 6η θέση. Ακολουθούν οι, Lindblad (RB), Bortoleto (Audi), Hadjar (Red Bull) και Lawson (RB).