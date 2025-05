F1: Kimi Antonelli την pole στο Sprint του Μαϊάμι

Kimi Antonelli ο πανάξιος νικητής στις κατατακτήριες του Μαϊάμι Sprint της F1.

Έκπληξη ή όχι και τόσο έκπληξη από τον πιτσιρικά της Mercedes-AMG F1.

Ο Kimi Antonelli πήρε πανάξια το SQ3 και ξεκινά από την 1η θέση το αυριανό sprint στα πλαίσια του #MiamiGP.

Πίσω του, οι δύο McLaren με τους Όσκαρ Πιάστρι & Λάντο Νόρις.

Αναλυτικά η πρώτη 10άδα:

KIMI ANTONELLI TAKES #F1SPRINT POLE!! 🥇

The Mercedes driver lines up alongside Oscar Piastri on tomorrow’s front row in Miami 👊#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fd6V0X9orK

— Formula 1 (@F1) May 2, 2025