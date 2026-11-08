F1: Lando Norris ο νικητής στο Grand Prix της Βραζιλίας

Ο Lando Norris ήταν ο μεγάλος νικητής στο Interlagos, ωστόσο, ο Max Verstappen έκλεψε τις εντυπώσεις στη Βραζιλία

Ο Lando Norris της McLaren ήταν ο νικητής του φετινού Grand Prix της Βραζιλίας, εκκινώντας από την pole και τερματίζοντας πρώτος με διαφορά 14 δευτερολέπτων. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Max Verstappen, ο οποίος εκκίνησε από την 21 θέση λόγω ποινής αλλά κατάφερε να ανέβει στο podium.

Στη 3η θέση τερμάτισε η έτερη Red Bull του Hadjar, με τις δύο Mercedes των, Russel και Antonelli να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. 6η θέση για τον Oscar Piastri, με τον Leclerc να τερματίζει 7ος για τη Ferrari και τον Lawson (Racing Bulls) να ακολουθεί στην 8η.

9η θέση για τον Hamilton (Ferrari), ο οποίος εκκίνησε επίσης από το τέλος λόγω ποινής, στον αγώνα που συμπλήρωσε 400 GP στην τεράστια καριέρα του. Ο Hulkenberg (Audi) συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Μετά τα σημερινά αποτελέσματα ο Max Verstappen παραμένει στην 2η θέση της κατάταξης οδηγών με διαφορά 17 πόντων από τον Russel. Παράλληλα, η ομάδα της Mercedes «κλειδώνει» και τον τίτλο των κατασκευαστών.