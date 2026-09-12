F1: Lando Norris την pole για το πρώτο GP στο Madring

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Ο Lando Norris ήταν ο γρηγορότερος στις κατατακτήριες του ιδιαίτερα απαιτητικού Madring, κερδίζοντας για λίγο τον Antonelli

Από την 1η θέση θα εκκινήσει αύριο ο Lando Norris, με τον πρωταθλητή της περσινής σεζόν να κλέβει τη δόξα από τον Kimi Antonelli της Mercedes στον τελευταίο γύρο του Q3.

Στη 2η σειρά εκκίνησης θα βρίσκεται ο ιδιαίτερα ανταγωνιστικός Max Verstappen της Red Bull, με τις Ferrari των Hamilton και Leclerc να ακολουθούν στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα.

Πίσω από τις δύο Ferrari θα βρεθεί ο George Russel της Mercedes, τον οποίο ακολουθεί ο Oscar Piastri, με τον Αυστραλό της McLaren να μην καταφέρνει να ματσάρει τον ρυθμό του teammate του.

Lawson (Red Bull), Colapinto (Alpine) και Lindblad (Racing Bulls) συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Οι κατατακτήριες ολοκληρώθηκαν χωρίς απρόοπτα, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο στο street circuit του Madring.

Η νέα πίστα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για οδηγούς και ομάδες, με το παραμικρό στραβοπάτημα να μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Αύριο (13/9) ο αγώνας στις 16:00 ώρα Ελλάδος σε απευθείας μετάδοση από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.