F1: Lando Norris την pole στη… «φουρτούνα» του Interlagos

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O Lando Norris της McLaren θα εκκινήσει πρώτος στον αυριανό αγώνα, αφού ήταν ο γρηγορότερος για ακόμα μια χρονιά στο χάος του Interlagos

Σε κλασσικές καιρικές συνθήκες… Interlagos πραγματοποιήθηκαν οι κατατακτήριες για το φετινό Grand Prix της Βραζιλίας, με νικητή τον «συνήθη ύποπτο», Lando Norris της McLaren.

Στη 2η θέση ο George Russel, στον οποίο θα επιβληθεί ποινή 5 θέσεων στον αυριανό αγώνα λόγω αλλαγής κινητήρα. Ο Russel μπορούσε για την pole αλλά η βροχή, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ομάδας, τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τον τελευταίο του γύρο.

Στην 3η θέση η έτερη Mercedes του πρωταθλητή, Kimi Antonelli, με τη Ferrari του Charles Leclerc να γράφει τον 4ο γρηγορότερο χρόνο.

5η θέση για τον Liam Lawson της Racing Bulls, με τον πολύ ορεξάτο Nico Hulkenberg να πραγματοποιεί τον 60 καλύτερο χρόνο για την ομάδα της Audi.

Ακολούθησαν Hadjar (Red Bull) στην 7 θέση και Bearman (Haas) στη 8η. Η 9 θέση ανήκε στον γερόλυκο, Fernando Alonso (Aston Martin) με τον Alex Albon (Williams) να ολοκληρώνει την πρώτη 10άδα.

Επεισοδιακό ντεμπούτο για τον Rafael Camara στη Haas, με τον Βραζιλιάνο αρχικά να εντυπωσιάζει στο Q3, αλλά ένα λάθος και μια έξοδος να του αφήνει πικρή γεύση.

Verstappen (Red Bull) και Hamilton (Ferrari) θα ξεκινήσουν από το τέλος λόγω ποινών.

Αύριο (8/11) στις 19:00 ώρα Ελλάδος ο αγώνας, ζωντανά κι αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+.