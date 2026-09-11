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FORMULA 1

F1 MADRING: Πρεμιέρα στη Μαδρίτη, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο GP

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11.09.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Η Formula 1 κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο ιστορική πρεμιέρα στο MADRING, τη νέα πίστα της Μαδρίτης που φιλοξενεί για πρώτη φορά το GP Ισπανίας.

Η Formula 1 επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, 11-13 Σεπτεμβρίου, και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη μάχη μέσα στην πίστα. Το Grand Prix Ισπανίας μετακομίζει στη Μαδρίτη, με το ολοκαίνουργιο MADRING να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τους 22 οδηγούς να καλούνται να μάθουν από το μηδέν μία πίστα που κανείς τους δεν έχει αγωνιστεί ξανά. Πρόκειται παράλληλα για την επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη έπειτα από 45 χρόνια. Η ισπανική πρωτεύουσα είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν αγώνες στο Jarama, όμως το MADRING αποτελεί ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, καθώς έχει κατασκευαστεί γύρω από το συγκρότημα της IFEMA MADRID και συνδυάζει χαρακτηριστικά μόνιμης και αστικής πίστας.

MADRING: 22 στροφές και περισσότερο από 5,4 χλμ.

Το νέο σιρκουί έχει μήκος περίπου 5,4 χιλιομέτρων, διαθέτει 22 στροφές, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί σε 57 γύρους, με συνολική απόσταση λίγο πάνω από 308 χιλιόμετρα. Φυσικά, δεν υπάρχει ακόμη επίσημο ρεκόρ γύρου, αφού πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της πίστας στο ημερολόγιο της Formula 1. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ίδια η φιλοσοφία της χάραξης. Το MADRING δεν είναι ένα τυπικό, αργό street circuit. Περιλαμβάνει γρήγορες διαδοχικές καμπές, τυφλά σημεία, αλλαγές υψομέτρου, δυνατά φρεναρίσματα και τμήματα στα οποία οι μπαριέρες βρίσκονται πολύ κοντά στην αγωνιστική γραμμή. Ο Fernando Alonso χαρακτήρισε ήδη τη νέα πίστα δύσκολη και ιδιαίτερα τεχνική, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν γρήγορα τμήματα στα οποία οι οδηγοί θα περνούν πολύ κοντά στους τοίχους. Αυτό σημαίνει ότι τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως. Όλοι ξεκινούν ουσιαστικά από λευκό χαρτί. Οι ομάδες διαθέτουν δεδομένα από προσομοιώσεις, όμως η πραγματική πρόσφυση, η εξέλιξη της ασφάλτου μέσα στο τριήμερο, τα σημεία φρεναρίσματος και η συμπεριφορά των μονοθεσίων πάνω στα kerbs θα γίνουν γνωστά μόνο όταν τα αυτοκίνητα βγουν στην πίστα.

La Monumental: Η στροφή που θέλει να γίνει το σήμα κατατεθέν της Μαδρίτης

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του MADRING είναι αναμφίβολα η στροφή 12, γνωστή ως La Monumental. Πρόκειται για μία τεράστια παρατεταμένη καμπή μήκους 547,82 μέτρων, με μέγιστη κλίση που φτάνει το 24% και σχεδόν 10 μέτρα υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στο χαμηλότερο και το υψηλότερο σημείο της. Οι οδηγοί αναμένεται να βρίσκονται μέσα στη συγκεκριμένη στροφή για περίπου έξι δευτερόλεπτα, πριν επιταχύνουν προς ένα από τα ταχύτερα κομμάτια του γύρου. Είναι ένα στοιχείο που διαφοροποιεί έντονα το MADRING από τις περισσότερες σύγχρονες πίστες και πιθανότατα θα αποτελέσει την εικόνα που θα συνδεθεί περισσότερο με το νέο ισπανικό Grand Prix.

Ένα περίεργο μείγμα Monaco, Silverstone και Spa

Οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει τη χάραξη με στόχο να συνδυάσουν διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα στον ίδιο γύρο. Υπάρχουν γρήγορες αλληλουχίες στροφών που παραπέμπουν περισσότερο στη φιλοσοφία πίστας όπως το Silverstone και το Spa-Francorchamps, αλλά και πολύ πιο κλειστά, τεχνικά τμήματα όπου οι τοίχοι πλησιάζουν τα μονοθέσια και το περιθώριο λάθους μειώνεται αισθητά. Σε ορισμένα σημεία η εικόνα θυμίζει περισσότερο street circuit, ενώ αλλού η πίστα ανοίγει και επιτρέπει πολύ υψηλότερες ταχύτητες. Αυτή ακριβώς η εναλλαγή αναμένεται να δυσκολέψει και τις ομάδες στην επιλογή του κατάλληλου set-up.

Ιδιαίτερο Grand Prix για Sainz και Alonso

Η πρεμιέρα έχει φυσικά ξεχωριστή σημασία για τους Ισπανούς οδηγούς, αλλά ειδικά για τον Carlos Sainz.

Ο οδηγός της Williams γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μαδρίτη και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε Grand Prix της Formula 1 μέσα στην πόλη του. Μάλιστα, έχει λειτουργήσει και ως πρεσβευτής του MADRING, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη του project. Μαζί με τον Fernando Alonso θα έχουν για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 την ευκαιρία να αγωνιστούν μπροστά στο ισπανικό κοινό, καθώς νωρίτερα στη σεζόν πραγματοποιήθηκε και ο αγώνας της Βαρκελώνης.

Sold out με περίπου 350.000 θεατές

Το ενδιαφέρον για την πρώτη διοργάνωση είναι τεράστιο. Τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και οι διοργανωτές περιμένουν έως 130.000 θεατές ημερησίως, με τη συνολική προσέλευση μέσα στο τριήμερο να αναμένεται να πλησιάσει τις 350.000. Περισσότερο από το 60% των θεατών προέρχεται από την Ισπανία, όμως περίπου τέσσερις στους δέκα θα ταξιδέψουν από άλλες χώρες, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για ένα Grand Prix που πραγματοποιείται για πρώτη φορά.

F1 GP Ισπανίας 2026: Οι ώρες Ελλάδας

Η δράση ξεκινά σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Η Μαδρίτη βρίσκεται μία ώρα πίσω από την Ελλάδα, επομένως το πρόγραμμα σε ώρα Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

FP1: 14:30

FP2: 18:00

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

FP3: 13:30

Κατατακτήριες: 17:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Αγώνας: 16:00

Το πρώτο Grand Prix στο MADRING θα διεξαχθεί σε 57 γύρους και το μεγάλο ερωτηματικό είναι κατά πόσο η νέα χάραξη θα προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για προσπεράσεις. Πριν όμως φτάσουμε στην εκκίνηση της Κυριακής, υπάρχει μία ακόμη μεγαλύτερη άγνωστη παράμετρος: ποια ομάδα θα καταφέρει να αποκωδικοποιήσει ταχύτερα μία πίστα για την οποία όλοι διαθέτουν προσομοιώσεις, αλλά κανείς πραγματικά δεδομένα αγώνα.

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Tags
#Formula 1
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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