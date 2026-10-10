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FORMULA 1

F1: Max Verstappen ο νικητής στην υγρή κόλαση του Sprint της Σιγκαπούρης

ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.10.2026
Autotypos Team
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Ο Max Verstappen ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο Sprint στη Σιγκαπούρη, επιβιώνοντας σε έναν επεισοδιακό αγώνα

Λίγο οι στενοί δρόμοι του street circuit της Σιγκαπούρης, λίγο η υγρασία που κυμαίνονταν γύρω στο 80%, λίγο η πίεση για ένα καλό αποτέλεσμα ενώ μπαίνουμε στην τελευταία ευθεία του πρωταθλήματος… Ο πρώτος αγώνας Sprint στην πίστα της Σιγκαπούρης είχε όλα τα απαραίτητα συστατικά για drama.

Ο Max Verstappen έχασε την 1η θέση στην εκκίνηση από τον George Russel, αλλά ο superstar της Red Bull την ανέκτησε γρήγορα μετά από ένα το μοιραίο λάθος του οδηγού της Mercedes. Καταστροφή για τον Russel, ο οποίος ήλπιζε σε ένα καλό αποτέλεσμα στο Sprint, όντας αναγκασμένος να εκκινήσει από το τέλος στον αυριανό αγώνα.

Στην 2η θέση τερμάτισε ο, εξαιρετικός για άλλη μια φορά, Lewis Hamilton, με τον teammate του στη Ferrari, Charles Leclerc να καταφέρνει να παραμείνει στην 3η θέση παρά τα κατεστραμμένα μπροστινά του ελαστικά.

Στην 4η θέση τερμάτισε ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος και μεγάλος κερδισμένος του σημερινού Sprint, Kimi Antonelli, με το wonderkid της Mercedes να λαμβάνει ένα… θείο δώρο από τον Lando Norris λίγο πριν τον τερματισμό. Ο Norris επιχείρησε να προσπεράσει τον teammate του στη McLaren, Oscar Piastri, αλλά η επαφή μεταξύ των δύο είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του Αυστραλού και τον ίδιο τον Norris να βυθίζεται στην 8η θέση.

Ο Liam Lawson (Racing Bulls) τερμάτισε 5ος, με 6ο τον Bearman (Haas) και 7ο τον Hulkenberg, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 2 πόντους στο «σακούλι» για την Audi. Διόλου άσχημα για μια rookie ομάδα που αγωνίζεται με 100% δικό της αυτοκίνητο.

Gasly (Alpine) και Ocon (Haas) ολοκλήρωσαν την πρώτη 10άδα.

Παρά τις λίγες προσπεράσεις, ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός, με τους οδηγούς να παλεύουν να μείνουν εντός των γραμμών σε εξαιρετικά υγρές συνθήκες που δεν επέτρεπαν στην πίστα να στεγνώσει.

Ακολουθούν οι κατακτήτριες (16:00 – ΑΝΤ1+) για τον αγώνα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί (εκτός απροόπτου) στις 15:00 αύριο (11/10) και θα μεταδοθεί από ANT1 & ANT1+.

Μετά τα εν λόγω αποτελέσματα, ο Kimi Antonelli αυξάνει κι άλλο τη διαφορά του από τον Russel στους 89 πόντους (325 – 236), ενώ ο Lewis Hamilton ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, με 221.

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Tags
#Ferrari#Mercedes#Red Bull#Αντρέα Κίμι Αντονέλι#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Σαρλ Λεκλέρ#Τζορτζ Ράσελ
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