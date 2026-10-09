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FORMULA 1

F1: Max Verstappen την pole στο Sprint της Σιγκαπούρης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.10.2026
Autotypos Team
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Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει στον αγώνα Sprint της Σιγκαπούρης ο Max Verstappen, συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε στη Μαλαισία

Μετά την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο ολλανδός superstar της Red Bull κατάφερε να κερδίσει τον George Russel της Mercedes στα σημεία στα προκριματικά για το Sprint της Σιγκαπούρης.

Ο Charles Leclerc (Ferrari) θα εκκινήσει από την 3η θέση του grid, με τις δύο McLaren των, Piastri και Norris να ακολουθούν.

Από την 6η θέση θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton (Ferrari), με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Kimi Antonelli (Mercedes) να μένει στην 7η θέση μετά από μια ελαφρώς απογοητευτική εμφάνιση.

Την πρώτη 10άδα εκκίνησης συμπληρώνουν οι, Lawson (Racing Bulls), Hadjar (Red Bull) και Gasly (Alpine).

Ο πρώτος αγώνας Sprint στην πίστα της Σιγκαπούρης θα πραγματοποιηθεί αύριο (10/10 – 12:00 ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ANT1+.

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Tags
#F1#Ferrari#Mercedes#Red Bull#Μαξ Φερστάπεν#Σαρλ Λεκλέρ#Τζορτζ Ράσελ
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