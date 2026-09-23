F1: Μεγάλη αλλαγή στο GP του Αζερμπαϊτζάν – Σάββατο ο αγώνας

Λίγες μέρες απομένουν για την επιστροφή της F1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, με τον φετινό αγώνα να πραγματοποιείται το Σάββατο 26/9

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν του 2026 θα διεξαχθεί το Σάββατο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια και τους εναρκτήριους γύρους της σεζόν του 2024. Η Formula 1 αποδέχθηκε σχετικό αίτημα των διοργανωτών, με το αγωνιστικό τριήμερο να μετακινείται κατά μια μέρα λόγω εθνικής γιορτής. Συγκεκριμένα, στον εορτασμό της ημέρας μνήμης των πεσόντων στρατιωτών του δεύτερου πολέμου του Nagorno Karabagh το 2020, του λεγόμενου «Πατριωτικού Πολέμου».

Ολόκληρο το πρόγραμμα του τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με τον αγώνα να μεταδίδεται επίσης σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1 στις 16:30 ώρα Ελλάδας.

Eπιστροφή για τον Isack Hadjar

H επιστροφή της F1 στο Μπακού θα συνδυαστεί με την επιστροφή του Isack Hadjar στο grid, με τον δεύτερο οδηγό της Red Bull δίπλα στον Max Verstappen να αναρρώνει πλήρως μετά από τραυματισμό στον καρπό. Ο Hadjar τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να χάσει τους αγώνες στο Zandvoort, τη Monza και το Madring.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο Liam Lawson επιστρέφει στη Racing Bulls, αφού είχε αναλάβει προσωρινά τη θέση του Hadjar στη Red Bull, ενώ ο Yuki Tsunoda επανέρχεται στα καθήκοντα του αναπληρωματικού οδηγού.

Στα του πρωταθλήματος, ο Kimi Antonelli παραμένει στην κορυφή της κατάταξης οδηγών με 292 βαθμούς, με τον teammate του στη Mercedes, George Russel, να ακολουθεί στη 2η θέση με 211. Στην 3η θέση με 191 βαθμούς παραμένει ο Lewis Hamilton (Ferrari), με τον Lando Norris της McLaren να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 186, μετά την εγκατάλειψη του Hamilton λόγω προβλήματος στα φρένα στο Madring.

Στην 5η θέση είναι ο Charles Leclerc (Ferrari) με 167 βαθμούς, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι, Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) και Pierre Gasly (Alpine).

Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανατροπή, η αν το wonderkid της Mercedes καταφέρει να κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων: