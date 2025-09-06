F1 Μόντσα: Max Verstappen στην pole – Δες όλη τη σειρά εκκίνησης

Ο Max Verstappen κατέκτησε την pole position στο Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα. Δες τη σειρά εκκίνησης και τι προμηνύει η μάχη για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Hamilton (Ferrari) ξεκίνησε δυνατά στο FP1, μπροστά από Leclerc και Sainz (Williams).

Norris πρώτος σε FP2 και FP3, δείχνοντας τη φόρμα της McLaren.

Η Alpine ανακοίνωσε την ανανέωση του Pierre Gasly μέχρι το 2028.

Στις κατατακτήριες, η pole πήγε στον Max Verstappen.

Κατατακτήριες με σασπένς στη Μόντσα

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα επιβεβαίωσαν τον γρήγορο ρυθμό της Red Bull, με τον Max Verstappen να πετυχαίνει τον ταχύτερο γύρο και να κερδίζει την pole position.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Lando Norris, ο οποίος έδειξε ότι θα αποτελέσει μεγάλο αντίπαλο την Κυριακή, ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισε ο Oscar Piastri. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες, γεγονός που προμηνύει μια εκκίνηση γεμάτη ένταση.

Η μάχη στο Q1, Q2 και Q3

Στο Q1 , οι Albon και Hadjar έδωσαν μάχη για να περάσουν στη δεύτερη φάση, με τον Hadjar να μένει τελικά εκτός.

Στο Q2 , οι χρόνοι έσφιξαν ακόμα περισσότερο, με τον Gabriel Bortoleto να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Στο Q3, όλα κρίθηκαν στο τελευταίο λεπτό, με τον Verstappen να πετυχαίνει τον απόλυτο γύρο-ρεκόρ και να παίρνει το προβάδισμα.

Η τελική σειρά εκκίνησης

Max Verstappen – Red Bull Racing Lando Norris – McLaren Oscar Piastri – McLaren Charles Leclerc – Ferrari Lewis Hamilton – Ferrari George Russell – Mercedes-Petronas

Το σκηνικό στη Μόντσα πριν τις κατατακτήριες

Η Παρασκευή ξεκίνησε με τον Lewis Hamilton στη Ferrari να δίνει το στίγμα του. Ο Βρετανός έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1, μπροστά από τον Charles Leclerc και τον Carlos Sainz με τη Williams.

Στο FP2, ο Lando Norris ανέβασε ρυθμό και κράτησε την McLaren στην κορυφή, αφήνοντας και πάλι δεύτερο τον Leclerc και τρίτο τον Sainz.

Το FP3 επιβεβαίωσε τη δυναμική της McLaren, με τον Norris να κλείνει πρώτος, τον Leclerc δεύτερο και τον Oscar Piastri τρίτο. Η Ferrari έδειξε σταθερότητα, η McLaren ταχύτητα, και η Williams του Sainz την ικανότητα να μπαίνει ξανά στο παιχνίδι.

Η μεγάλη ανακοίνωση της Alpine

Αν και σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος με τη 19η θέση στη σχάρα εκκίνησης, ο Gasly έχει άλλο λόγο για να είναι χαρούμενος. Πέρα από την αγωνιστική δράση, η Alpine έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας με την ανακοίνωση ανανέωσης του Pierre Gasly έως το 2028. Ο Γάλλος, που βρίσκεται στην ομάδα από το 2023, θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της Alpine για την εποχή των νέων κανονισμών από το 2026.

Ο Gasly τόνισε πως είναι «περήφανος που συνεχίζει με μια γαλλική ομάδα» και στόχος του είναι «να φέρει νίκες και τίτλους». Ο Flavio Briatore υπογράμμισε ότι ο οδηγός αποτελεί «κομβικό στοιχείο» για την Alpine και πως η ομάδα είναι «πλήρως προετοιμασμένη για το μέλλον».

Τι κρατάμε;

Η McLaren δείχνει σε εκπληκτική φόρμα με τον Norris να πρωταγωνιστεί σε FP2 και FP3.

Η Ferrari με Hamilton και Leclerc θα παίξει καθοριστικό ρόλο μπροστά στο ιταλικό κοινό.

Η Williams του Sainz επιβεβαιώνει την αγωνιστική της πρόοδο.

Η Alpine δένει το μέλλον της με Gasly έως το 2028, δίνοντας μήνυμα σταθερότητας.

Οι κατατακτήριες έδωσαν pole στον Max Verstappen, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν εντυπωσιακό αγώνα στη Μόντσα.

