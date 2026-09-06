F1 Monza: Απίθανη νίκη Αντονέλι από τη 19η θέση και ιταλική έκρηξη στις κερκίδες!

Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε το GP Ιταλίας με μια συγκλονιστική ανατροπή, οδηγώντας τη Mercedes στο 1-2 και αφήνοντας τρίτο τον Μαξ Φερστάπεν.

Η Formula 1 στη Monza έζησε έναν αγώνα που θα μνημονεύεται για χρόνια, με τον Κίμι Αντονέλι να μετατρέπει τη 19η θέση της εκκίνησης σε νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, προσπερνώντας τον Τζορτζ Ράσελ στους τελευταίους γύρους και προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στις εξέδρες. Ο Ράσελ τερμάτισε δεύτερος, συμπληρώνοντας το 1-2 της Mercedes, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την τρίτη θέση με τη Red Bull, έπειτα από διαδοχικές μάχες με τον Όσκαρ Πιάστρι. Για τον Αντονέλι, το αποτέλεσμα είχε διπλή σημασία. Εκτός από τη νίκη στον εντός έδρας αγώνα του, αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα έναντι του ομόσταβλού του, σε μια Κυριακή που, με βάση τη θέση εκκίνησής του, προμήνυε περιορισμό των απωλειών.

Από τη 19η θέση στο κυνήγι της νίκης

Το καθοριστικό στοιχείο στο δεύτερο μισό του αγώνα ήταν η διαφορά στρατηγικής και ηλικίας ελαστικών ανάμεσα στις δύο Mercedes. Ο Ράσελ βρισκόταν μπροστά, αλλά έπρεπε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο stint με τη σκληρή γόμα. Ο Αντονέλι είχε πιο φρέσκα ελαστικά και τον απαιτούμενο ρυθμό για να ανατρέψει την κατάσταση. Στον 30ό γύρο πέρασε τον Πιερ Γκασλί για την πέμπτη θέση και αμέσως μετά προσπέρασε τον Λάντο Νόρις. Εκείνη τη στιγμή, η απόστασή του από τον επικεφαλής Ράσελ ήταν ακόμη περίπου 13 δευτερόλεπτα, με τον Λιούις Χάμιλτον και τον Πιάστρι να βρίσκονται επίσης ανάμεσά τους. Η καταδίωξη συνεχίστηκε χωρίς μεγάλη καθυστέρηση. Στον 35ο γύρο, ο Χάμιλτον έχασε το σικέιν και ο Ιταλός ανέβηκε τρίτος, ενώ στον 37ο πέρασε και τη McLaren του Πιάστρι. Πλέον, μόνο ο Ράσελ τον χώριζε από τη νίκη, με διαφορά 8,9 δευτερολέπτων και αρκετούς γύρους ακόμη στη διάθεσή του.

Η πίεση στον Ράσελ και η στιγμή που λίγο έλειψε να αλλάξει τα πάντα

Ο Βρετανός προσπάθησε να απαντήσει, βελτιώνοντας τους χρόνους του και περιορίζοντας προσωρινά τον ρυθμό με τον οποίο πλησίαζε ο Αντονέλι. Παράλληλα, εξετάστηκε για πιθανή παράβαση υπό κίτρινες σημαίες, με τους αγωνοδίκες να αποφασίζουν τελικά ότι δεν απαιτούνταν περαιτέρω ενέργεια. Ωστόσο, όσο πλησίαζε ο τερματισμός, η κατάσταση των ελαστικών του γινόταν όλο και πιο κρίσιμη. Στον 43ο γύρο η διαφορά είχε πέσει στα 5,5 δευτερόλεπτα, στον 45ο στα 3,9 και στον 48ο ο Αντονέλι βρισκόταν πλέον σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου, έχοντας διαθέσιμο το Overtake Mode. Η ανατροπή λίγο έλειψε να χαθεί στον 49ο γύρο. Στην προσπάθειά του να επιτεθεί στον ομόσταβλό του, ο Ιταλός βγήκε εκτός πίστας και πέρασε από την αμμοπαγίδα. Κατάφερε, όμως, να επιστρέψει χωρίς να χάσει τη δεύτερη θέση και, αφού καθάρισε τα ελαστικά του, επιτέθηκε ξανά. Στον 50ό γύρο, το αποφασιστικό προσπέρασμα ήρθε στην Ascari. Ο Αντονέλι πέρασε επικεφαλής, ολοκληρώνοντας την ανατροπή που περίμεναν όρθιοι οι θεατές της Monza.

Ιταλική νίκη έπειτα από 60 χρόνια

Η Mercedes ζήτησε προσοχή από τους δύο οδηγούς της, καθώς η μεταξύ τους μάχη έκρινε τόσο τη νίκη όσο και πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Μετά το προσπέρασμα, ο Αντονέλι κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά. Στον προτελευταίο γύρο βρισκόταν 1,2 δευτερόλεπτα μπροστά και ξεκίνησε τον τελευταίο με προβάδισμα 1,8 δευτερολέπτων, πριν αντικρίσει πρώτος την καρό σημαία. Έτσι, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει στη Monza από το 1966, υπογράφοντας μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της σεζόν. Από τη 19η θέση της εκκίνησης στην κορυφή του βάθρου, ο 20χρονος χάρισε στο κοινό του μια νίκη με τεράστιο συναισθηματικό βάρος.

Ο Φερστάπεν κέρδισε τη μάχη για το βάθρο

Πίσω από τις Mercedes, ο Φερστάπεν χρειάστηκε να παλέψει για την τρίτη θέση. Πέρασε τον Νόρις στον 33ο γύρο και τον Χάμιλτον στον 37ο, πριν φτάσει στον Πιάστρι. Οι δύο οδηγοί αντάλλαξαν θέσεις, με τον Αυστραλό να ανακτά προσωρινά την τρίτη θέση στον 41ο γύρο. Ένα μπλοκάρισμα του Φερστάπεν στο πρώτο σικέιν περιέπλεξε την προσπάθειά του, όμως ο οδηγός της Red Bull επανήλθε και πέρασε ξανά μπροστά στον 43ο γύρο, εξασφαλίζοντας τελικά την παρουσία του στο βάθρο. Στους τελευταίους γύρους, οι Πιάστρι και Νόρις έδωσαν τη δική τους μάχη πίσω του. Όλα τα βλέμματα, όμως, ήταν στραμμένα στις δύο Mercedes και σε έναν Αντονέλι που μετέτρεψε μια εξαιρετικά δύσκολη αφετηρία σε θρίαμβο μέσα στην Ιταλία.

Το βάθρο του GP Ιταλίας